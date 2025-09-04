Η Κοζάνη γίνεται κόμβος για τον ευρωπαϊκό αγροτουρισμό
04 Sep 2025, 12:17 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
TornosNews.gr
Στην καρδιά της Δυτικής Μακεδονίας, η Κοζάνη φιλοξένησε την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 την τρίτη κατά σειρά ημερίδα της συμμαχίας Αγροξενία – Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με τη συνδιοργάνωση του Επιμελητηρίου Κοζάνης. Μια εκδήλωση που έδωσε φωνή και όραμα στις αγροτουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος DigAccessAgrotourism, το οποίο στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση και ενδυνάμωση του αγροτουρισμού.
Η ημερίδα αποτέλεσε σημείο συνάντησης παραγωγών, ξενοδόχων, εστιάτορων, αλλά και εκπροσώπων φορέων, με κοινό στόχο την ανάπτυξη ενός βιώσιμου, προσβάσιμου και ανταγωνιστικού αγροτουρισμού. Στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κοζάνης συζητήθηκαν οι ευρωπαϊκές προοπτικές, οι καλές πρακτικές από την Ιταλία και οι ευκαιρίες που ανοίγονται για τη Δυτική Μακεδονία, μια περιοχή με πλούσια παραγωγική βάση και μοναδική φυσική και πολιτιστική κληρονομιά.
Η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, Πολυτίμη Φαρμάκη, υπογράμμισε ότι ο αγροτουρισμός αποτελεί «έναν πολλά υποσχόμενο τομέα που συνδέει τη φύση, την παράδοση και τη γαστρονομία με ήπιες μορφές τουρισμού», όπως πεζοπορία, ποδηλασία και πολιτιστικές περιηγήσεις. Παράλληλα, τόνισε πως οι πρωτοβουλίες συνεργασίας συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενημέρωση και στην εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κοζάνης, Ιωάννης Μητλιάγκας, σημείωσε ότι ξεκινά μια «συνολική και συντεταγμένη προσπάθεια ενίσχυσης του αγροτουρισμού, αξιοποιώντας διεθνείς συνέργειες και δίκτυα». Αντίστοιχα, ο Πρόεδρος της Αγροξενία, Νίκος Γάλλιος, ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας για την προώθηση των επιχειρήσεων στον ευρωπαϊκό χάρτη, υπογραμμίζοντας πως «ο αγροτουρισμός δεν μπορεί να προχωρήσει μόνος του».
Παρεμβάσεις έκαναν και εκπρόσωποι του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου. Ο Γενικός Γραμματέας Marco Della Puppa, αν και απών, δήλωσε περήφανος για τη συνέχιση του έργου, ενώ η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας Χριστιάννα Αυδή και τα μέλη Λία Καλαμποκάκη και Περσεφόνη Αβραμίδου επεσήμαναν την αξία της συνεργασίας και της ψηφιακής ενδυνάμωσης για την ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων.
Η εκδήλωση κατέληξε σε μια σαφή διαπίστωση: η Δυτική Μακεδονία διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να πρωταγωνιστήσει στον ελληνικό αγροτουρισμό. Με προϊόντα-πρεσβευτές όπως ο κρόκος, τα αρωματικά φυτά, τα μήλα, τα όσπρια και τα τυροκομικά, με ξενώνες και εστιατόρια που αναδεικνύουν την τοπική ταυτότητα, αλλά και με θεσμική στήριξη, μπορεί να συνδυάσει την παράδοση με την καινοτομία.
Η τρίτη αυτή ημερίδα του DigAccessAgrotourism δεν ήταν απλώς μια παρουσίαση ιδεών, αλλά μια ουσιαστική πλατφόρμα διαλόγου, δικτύωσης και συνεργασίας. Έστειλε το μήνυμα ότι ο αγροτουρισμός της Δυτικής Μακεδονίας έχει τη δυναμική να ενταχθεί ισχυρά στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, αποτελώντας μοχλό ανάπτυξης για την ύπαιθρο και πολύτιμο εργαλείο αειφόρου προόδου.
