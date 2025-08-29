Τα φεστιβάλ πόλος έλξης για τους τουρίστες - το παράδειγμα του Tomorrowland στις Βρυξέλλες

Οι Βρυξέλλες έγιναν φέτος τον Ιούλιο πόλος έλξης για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο, με αφορμή το Tomorrowland, ένα από τα πιο εμβληματικά μουσικά φεστιβάλ της Ευρώπης. Το event πραγματοποιήθηκε σε δύο τριήμερα (18–20 και 25–27 Ιουλίου) και συνέπεσε με εντυπωσιακή αύξηση στις αναζητήσεις και κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων προς την πόλη, ιδίως από νεότερες ηλικίες — με τη μέση ηλικία των ταξιδιωτών να διαμορφώνεται στα 35 έτη.

Tα στοιχεία αυτά αναδεικνύει έρευνα της ForwardKeys.

6 εκατομμύρια αναζητήσεις πτήσεων

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία της ForwardKeys, την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 27 Ιουλίου 2025 καταγράφηκαν περισσότερες από 6 εκατομμύρια αναζητήσεις για πτήσεις προς Βρυξέλλες με προγραμματισμό ταξιδιού στη διάρκεια του φεστιβάλ. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε αύξηση +45% σε σχέση με το 2024, γεγονός που υποδηλώνει τη συμβολή του Tomorrowland ως εποχιακού «μοχλού» διεθνούς ζήτησης.

Η Ισπανία στην κορυφή – Άνοδος από Δανία και Καναδά

Η Ισπανία αναδείχθηκε κορυφαία αγορά προέλευσης, συγκεντρώνοντας σχεδόν μία στις πέντε αναζητήσεις (19,1%) και ισχυρή παρουσία και στις κρατήσεις. Ακολούθησαν Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και Γαλλία, ενώ στις δέκα πρώτες θέσεις βρέθηκαν επίσης το Μαρόκο, η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Τουρκία και η Πολωνία.

Την ίδια ώρα, η Δανία σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση κρατήσεων με +38% σε ετήσια βάση, ακολουθούμενη από τον Καναδά (+27%), την Πορτογαλία (+19%) και τη Γαλλία (+12%). Η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν σημαντική συνεισφορά (7,7% και 5,7% των κρατήσεων αντίστοιχα), με ηπιότερη όμως ανάπτυξη (+2% και +3%).

Ομαδικά ταξίδια σε άνοδο

Ιδιαίτερη δυναμική κατέγραψε το ομαδικό ταξίδι: οι κρατήσεις για ομάδες έξι ή περισσότερων επιβατών αυξήθηκαν κατά +9% σε σχέση με πέρυσι. Η Ιταλία (+54%) και η Ολλανδία (+36%) ξεχώρισαν σε αυτή την κατηγορία, στοιχείο που συνδέεται με τον συλλογικό χαρακτήρα του φεστιβάλ.

Ο τουριστικός αντίκτυπος

Το Tomorrowland αναδεικνύεται σε τουριστικό «άγκυρα» για το Βέλγιο, δημιουργώντας ευκαιρίες για αεροπορικές, ξενοδοχεία και τουριστικούς φορείς να αξιοποιήσουν την εποχική ζήτηση.

Ο Luis Millán, Head of Market Intelligence & Consulting της ForwardKeys, σχολίασε σχετικά:

«Η αύξηση των αναζητήσεων και κρατήσεων πτήσεων προς τις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια του Tomorrowland δείχνει τον ισχυρό δεσμό ανάμεσα στα μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα και τη διεθνή ταξιδιωτική ζήτηση. Οι προορισμοί και οι επιχειρήσεις που μπορούν να προβλέψουν αυτά τα μοτίβα, βρίσκονται σε καλύτερη θέση να ενισχύσουν τη συνδεσιμότητα, να προσαρμόσουν το μάρκετινγκ και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες ανάπτυξης γύρω από τέτοιες κορυφώσεις.»