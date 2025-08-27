Υψηλές πληρότητες και επέκταση της σεζόν φέρνει ο συνεδριακός τουρισμός στο Ρέθυμνο

Ο συνεδριακός τουρισμός αποδεικνύεται ολοένα και περισσότερο το ισχυρότερο χαρτί για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στην Κρήτη. Το Ρέθυμνο, που συνδυάζει γοητευτική παλιά πόλη και αναπτυγμένες υποδομές φιλοξενίας, αρχίζει να κεφαλαιοποιεί τη δυναμική αυτού του τομέα με αιχμή του δόρατος το Theartemis Palace και το νέο του συνεδριακό κέντρο.

Πληρότητες που κάνουν τη διαφορά

Η δυναμική του συνεδριακού τουρισμού αποτυπώνεται στα στοιχεία: τον περασμένο Μάρτιο, η πληρότητα του Theartemis Palace έφτασε το 85%, την ώρα που η πλειονότητα των ξενοδοχείων του Ρεθύμνου κατέγραφε χαμηλές επιδόσεις. Σήμερα, μέσα στο καλοκαίρι, η εικόνα στην πόλη είναι αναμενόμενα θετική, με την παλιά πόλη να σφύζει από επισκέπτες· όμως το πραγματικό στοίχημα είναι η παράταση της περιόδου και μετά τον Οκτώβριο.

Σε αυτό το σημείο, το Theartemis Palace κάνει τη διαφορά: χάρη στον συνεδριακό τουρισμό, θα διατηρήσει το ξενοδοχείο ανοιχτό μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, φιλοξενώντας προγραμματισμένα συνέδρια και εκδηλώσεις. Έτσι, το Ρέθυμνο καταγράφει ένα χειροπιαστό βήμα προς την πολυπόθητη επιμήκυνση της σεζόν.

Ένα ξενοδοχείο-παράδειγμα συνεργασίας

Το Theartemis Palace ανήκει στις οικογένειες Τσουρλάκη και Μπιρλιράκη, που το 1988 ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν μία ξενοδοχειακή μονάδα-ορόσημο για το Ρέθυμνο. Από τη μία πλευρά οι επιχειρηματίες και οικοπεδούχοι Στέλιος, Γιώργος και Κώστας Τσουρλάκης, από την άλλη οι έμπειροι ξενοδόχοι Νίκος και Μανόλης Μπιρλιράκης, αποφάσισαν να επενδύσουν από κοινού, μια συνεργασία που συνεχίζεται αδιάλειπτα για 37 χρόνια.

Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό υπέγραψε ο διακεκριμένος αρχιτέκτονας Άλκης Στραγάλης, ενώ το όνομα Theartemis Palace γεννήθηκε ως φόρος τιμής στις μητέρες των συνεταίρων – τη Θεοπίστη και την Άρτεμις. Σήμερα, η δεύτερη και η τρίτη γενιά των δύο οικογενειών συνεχίζουν την πορεία αυτή, επενδύοντας σε νέες υποδομές και υπηρεσίες, με το συνεδριακό κέντρο να αποτελεί την πιο πρόσφατη και πιο στρατηγική κίνηση.

Ρέθυμνο με προοπτική

Την ώρα που η κίνηση από μεγάλους tour operators όπως η TUI φαίνεται να αφήνει περιορισμένο οικονομικό αποτύπωμα στην τοπική αγορά – καθώς οι πελάτες τους κατευθύνονται κυρίως σε ιδιόκτητες ή συνεργαζόμενες μονάδες – το Ρέθυμνο χτίζει σταδιακά μια εναλλακτική στρατηγική. Ο συνεδριακός τουρισμός δίνει νέα πνοή στην πόλη, δημιουργεί ροές πέραν της θερινής περιόδου και ενισχύει την τοπική οικονομία σε ένα διάστημα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν «νεκρή» τουριστικά.

Εν κατακλείδι, ο συνεδριακός τουρισμός μπορεί να αποτελέσει το «κλειδί» για να κρατήσει η Κρήτη – και ειδικά το Ρέθυμνο – τον τουρισμό της ζωντανό μέχρι το φθινόπωρο. Και το Theartemis Palace δείχνει τον δρόμο, αποδεικνύοντας πως οι σωστές επενδύσεις σε υποδομές φέρνουν απτά αποτελέσματα.