Μοναδική εμπειρία ταξιδιού στην Πορτογαλία με κλασικά αυτοκίνητα από την Vintage Tours
07 Aug 2025, 11:26 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
TornosNews.gr
Μια μοναδική πρόταση για ταξίδια κινήτρων και γκρουπ λανσάρει από τις αρχές του έτους η γερμανική Vintage Tours, με έδρα το Allgäu, αξιοποιώντας τη γοητεία των oldtimers και τη γαστρονομική και πολιτιστική κληρονομιά της Πορτογαλίας.
Ο διοργανωτής διαθέτει στην Πορτογαλία ιδιόκτητο στόλο από άριστα συντηρημένα MGA Roadster – θρυλικά μοντέλα της δεκαετίας του 1950 – τα οποία δίνουν στους ταξιδιώτες τη δυνατότητα να εξερευνήσουν με ξεχωριστό τρόπο το βόρειο τμήμα της χώρας (Portugal Norte), την κοιλάδα του Δούρου και την περιοχή Alentejo.
Στόχος της Vintage Tours είναι να απευθυνθεί τόσο σε λάτρεις των κλασικών αυτοκινήτων όσο και σε ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές και υψηλής ποιότητας εμπειρίες. Για τον σκοπό αυτό, η εταιρεία έχει συνάψει συνεργασίες με κορυφαία οινοποιεία, πολυτελή ξενοδοχεία και τις ιστορικές Pousadas της Πορτογαλίας – τα παραδοσιακά καταλύματα που στεγάζονται σε κάστρα, μοναστήρια ή ιστορικά κτίρια.
«Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε στους επισκέπτες μας την Πορτογαλία μέσα από τα άγνωστα διαμάντια της, μακριά από τα τουριστικά στερεότυπα – είτε πρόκειται για τοπία και ιστορία, είτε για γαστρονομία και αρχιτεκτονική», δηλώνει η CEO της εταιρείας, Valeska Haux.
Οι θεματικές διαδρομές ξεκινούν είτε από το Πόρτο είτε από τη Λισαβόνα και προσφέρονται τόσο για ομαδικά όσο και για αποκλειστικά ταξίδια, πάντα με συνοδεία και πλήρη υποστήριξη. Το πρόγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες εταιρειών για ταξίδια κινήτρων (incentives), αλλά και για μικρές, ιδιαίτερες εκδρομές με υψηλή προστιθέμενη αξία.
Με τη συγκεκριμένη πρόταση, η Vintage Tours εντάσσεται στην ευρύτερη τάση του βιωματικού τουρισμού πολυτελείας, προσφέροντας όχι απλώς μετακίνηση ή διαμονή, αλλά μια ολοκληρωμένη εμπειρία με επίκεντρο την αυθεντικότητα, την αίσθηση της εξερεύνησης και την απόλαυση της διαδρομής – με στιλ και χαρακτήρα.
