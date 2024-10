Το πλούσιο πρόγραμμα του Santorini Experience 2024

Δράσεις για τον Δήμο Θήρας με Μουρούτσο, Καγιαλή, Ιακωβάκη, Πρίντεζη, Παπανικολάου, Αρλάουκας, Χούντρα

Το Santorini Experience ετοιμάζεται για την 7η χρονιά του παρουσιάζοντας το πλουσιότερο πρόγραμμα που έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα από τις 3 έως τις 6 Οκτωβρίου 2024. Επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές από όλο τον κόσμο θα έχουν την ευκαιρία να συνδυάσουν μοναδικές αθλητικές δράσεις, σε αξεπέραστης ομορφιάς σημεία του νησιού όπως το Ηφαίστειο και το μονοπάτι που ενώνει την Οία με τα Φηρά με την εντυπωσιακή Καλντέρα και την εξαιρετική θέα στο Αιγαίο.

Κολύμπησε με ασφάλεια από το Ηφαίστειο!

Την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου στις 10:00 το πρωί, οι συμμετέχοντες θα κολυμπήσουν από το Ηφαίστειο έως το παλιό λιμάνι των Φηρών, έχοντας την επιβλητική όψη του νησιού μπροστά τους, στον συναρπαστικό αγώνα open water 1,5 μιλίου (2,4 χλμ.). Η κολυμβητική διαδρομή θα διεξαχθεί, όπως πάντα, με απόλυτη ασφάλεια στα μαγευτικά νερά της Σαντορίνης (με μέση θερμοκρασία νερού στους 22-23 βαθμούς Κελσίου) με την υποστήριξη της Ένωσης Λεμβούχων Σαντορίνης που βοηθά τόσο στην υλοποίηση του αγώνα όσο και στην ασφαλή μεταφορά των κολυμβητών από το παλιό λιμάνι των Φηρών στο Ηφαίστειο. Στην ασφάλεια του αγώνα θα συμβάλλουν επίσης, οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες ναυαγοσώστες και τα ναυαγοσωστικά σκάφη της Lifeguard Patrol που θα φροντίσει και για τον απαραίτητο φαρμακευτικό και ιατρικό εξοπλισμό. Την κολύμβηση θα υποστηρίξουν ακόμα με σκάφη και προσωπικό ο Ναυτικός Όμιλος Σαντορίνης, το Εθελοντικό Διασωστικό Σώμα Θήρας και η Caldera Yachting, ενώ η διοργάνωση θα φροντίσει όλους του αθλητές της με την παροχή του σωσιβίου ασφαλείας, παρέχοντας επιπλέον ασφάλεια σε κάθε συμμετέχοντα. Η χρήση του ατομικού πλωτήρα είναι υποχρεωτική για όλους. Τεχνικός Διευθυντής του κολυμβητικού αγώνα είναι ο προπονητής κολύμβησης με Ολυμπιακές και παγκόσμιες διακρίσεις Νίκος Γέμελος.

Δες εδώ το video της κολυμβητικής διαδρομής:

https://youtu.be/FKyh6_hoL4g

Σπουδαία Ονόματα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού στη Σαντορίνη

H παγκόσμια elite της κολύμβησης open water που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού αναμένεται στο νησί για τον αγώνα κολύμβησης από το ηφαίστειο. Πιο συγκεκριμένα, η Ιταλίδα παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης Barbara Pozzobon, η Ουγγαρέζα αργυρή πρωταθλήτρια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και 4η Ολυμπιονίκης Anna Olasz, η Γερμανίδα παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης Leonie Beck και ο Ιταλός πρωταθλητής Ευρώπης Mario Sanzullo θα λάβουν μέρος στον κολυμβητικό αγώνα δοκιμάζοντας τις δυνάμεις τους στην εξαιρετική και γρήγορη κολυμβητική διαδρομή του Santorini Experience. Το «παρών» στη διοργάνωση θα δώσει και ο Ιταλός προπονητής των κορυφαίων επιτυχιών σε Ολυμπιακούς αγώνες και παγκόσμια πρωταθλήματα Fabrizio Antonelli.

Τρέξε στην Καλντέρα με θέα που κόβει την ανάσα

Η διοργάνωση επιστρέφει φέτος στις τρεις παλιές, γνώριμες και εκπληκτικές trail running διαδρομές τρεξίματος πάνω στην Καλντέρα, στο μονοπάτι που ενώνει την Οία με τα Φηρά. Από το πρωί του Σαββάτου 5 Οκτωβρίου, οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν, έχοντας στο πλάι τους τη μαγευτική θέα του ηφαιστείου, εξαιρετικές διαδρομές που απευθύνονται σε όλους. Στις 08:15 το πρωί θα δοθεί η εκκίνηση 15χλμ powered by HOKA και των 10χλμ powered by SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ενώ στις 11:00 το πρωί θα εκκινήσουν οι δρομείς των 5χλμ «Αριστείδης Αλαφούζος» powered by Miele. Όλες οι διαδρομές έχουν ως αφετηρία το εργοστάσιο αφαλάτωσης στην Οία, με σημεία χωμάτινης διαδρομής και τερματισμό πάλι στην Οία.

Δες εδώ το video των διαδρομών τρεξίματος:

https://youtu.be/6Ivv_lt20UM?si=XBHdy8qklgsJBF9K

Προλαβαίνεις ακόμα να κάνεις την εγγραφή σου εδώ: https://www.more.com/sports/santorini-experience-2024/

Το πρόγραμμα του Santorini Experience έχει εμπλουτιστεί φέτος με πολλές παράλληλες δράσεις που απευθύνονται στα νέα παιδιά του Δήμου Θήρας, φέρνοντας τους νέους κοντά στον αθλητισμό και σε υγιή αθλητικά πρότυπα.

Μαθήματα taekwondo με τον Μιχάλη Μουρούτσο

Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου, ο χρυσός Ολυμπιονίκης Μιχάλης Μουρούτσος θα πραγματοποιήσει μαθήματα taekwondo για παιδιά στις 16:00, ενώ στις 17:00 θα ακολουθήσει σεμινάριο taekwondo στα αγωνιστικά τμήματα των συλλόγων ΑΣ Λέοντες Σαντορίνης, ΑΣ Πάνθηρας και ΑΣ Ολυμπιακή Ακαδημία Σαντορίνης. Όλα τα μαθήματα θα υλοποιηθούν στο Κλειστό Γυμναστήριο Σαντορίνης.

Ο κορυφαίος Πρίντεζης παραδίδει μαθήματα μπάσκετ με τον Arlauckas!

Για πρώτη φορά στη διοργάνωση, δύο σπουδαίες προσωπικότητες του αθλητισμού, o δις πρωταθλητής και ρέκορντμαν της Ευρωλίγκα Γιώργος Πρίντεζης και ο θρύλος της Ευρωλίγκα και πρωταθλητής Ευρώπης με τη Ρεάλ Μαδρίτης Joe Arlauckas, ενώνουν τις δυνάμεις τους και έρχονται κοντά στα νέα παιδιά του νησιού προκειμένου να τους μάθουν τις βασικές αρχές του αγαπημένου αθλήματος της καλαθοσφαίρισης. Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στις 12:00 το μεσημέρι, τα νέα παιδιά των συλλόγων της Σαντορίνης θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους διεθνείς αστέρες του μπάσκετ και να μυηθούν στα «μυστικά» του μπάσκετ, στο basketball clinic powered by Trace ‘n Chase που θα γίνει, στο Κλειστό Γυμναστήριο της Σαντορίνης.

Kids Running με τον Ολυμπιονίκη Περικλή Ιακωβάκη

Στις παράλληλες δράσεις του Santorini Experience, περιλαμβάνεται αυτή του Kids Running με τον Ολυμπιονίκη και πρωταθλητή Ευρώπης στα 400μ. με εμπόδια Περικλή Ιακωβάκη. Το παιδικό τρέξιμο θα πραγματοποιηθεί σε νέα παιδιά τοπικών συλλόγων της Σαντορίνης, με τη δυναμική συμμετοχή του ΑΣ Ήφαιστου Θήρας, την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στις 10:00 το πρωί, στο Δημοτικό Γήπεδο Θήρας (Πανθηραϊκού).

Ομιλίες με τον Δημήτρη Παπανικολάου powered by ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Μαζί με τον πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή και πρωταθλητή Ευρώπης, ambassador του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Δημήτρη Παπανικολάου θα οργανωθούν για πρώτη φορά ομιλίες για τη διαφορετικότητα, σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου του Δήμου Θήρας την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου στις 09:00 το πρωί στο Γυμνάσιο Φηρών και στις 12:00 στο Γυμνάσιο Μεσαριάς, ενώ την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου θα μιλήσει στις 08:30 στο Γυμνάσιο Εμπορείου και στις 11:30 στο Λύκειο Φηρών.

Ομιλία του Παύλου Καγιαλή powered by ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Στη φετινή διοργάνωση, το Σάββατο 5 Οκτωβρίου στις 13:00, θα πραγματοποιηθεί ομιλία του χάλκινου Ολυμπιονίκη στην ιστιοπλοΐα, Παύλου Καγιαλή powered by Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, σε παιδιά του Ναυτικού Ομίλου Σαντορίνης.

Ομιλίες για την Οδική Ασφάλεια powered by ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Παράλληλα, με εισηγητή τον προπονητή μηχανοκίνητου αθλητισμού Θανάση Χούντρα, ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ θα διοργανώσει με τον Δήμο Θήρας, ομιλίες που θα αφορούν στην οδική ασφάλεια, σε παιδιά Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου. Οι ομιλίες θα γίνουν την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου στις 09:00 στο Λύκειο Φηρών και στις 12:00 στο ΕΠΑΛ Θήρας, ενώ την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου στις 08:30 στο Γυμνάσιο Φηρών και στις 11:30 στο Γυμνάσιο Μεσαριάς.

Δες εδώ το πλήρες πρόγραμμα της διοργάνωσης: https://santorini-experience.com/programma-2024/

Πλούσια Δώρα στους Συμμετέχοντες & Νικητές των αγώνων!

Ο κάθε συμμετέχοντας θα παραλάβει το πακέτο συμμέτοχης του το οποίο περιλαμβάνει: Τσάντα, Τεχνικό T-shirt, μετάλλιο (όσοι τερματίζουν), chip χρονομέτρησης, κολυμβητικό σκουφάκι (στον κολυμβητικό αγώνα), αριθμό συμμετοχής (στο τρέξιμο), αδιάβροχο αριθμό συμμετοχής (στην κολύμβηση), υπηρεσίες φύλαξης προσωπικών αντικειμένων, τροφοδοσία στην εκκίνηση/τερματισμό και κατά τη διαδρομή στο τρέξιμο, τροφοδοσία στον τερματισμό στην κολύμβηση, ιατρική κάλυψη παρουσία ομάδας διασωστών στο τρέξιμο και ναυαγοσωστών στην κολύμβηση και πλούσια δώρα από τους χορηγούς.

Παράλληλα, η hoper, η εταιρεία που φέρνει στην Ελλάδα τις προγραμματισμένες πτήσεις με ελικόπτερο θα είναι για πρώτη φορά Official Helicopter Partner του Santorini Experience. Η hoper ξαναγράφει τους κανόνες μεταφοράς στην Ελλάδα, φέρνοντας τους προορισμούς πιο κοντά από ποτέ. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, η καινοτόμα εταιρεία θα προσφέρει ως έπαθλο στον νικητή και στη νικήτρια του αγώνα κολύμβησης open water από ένα tour, με την ασφάλεια που προσφέρει ο στόλος της.

Η HOKA που αποτελεί ένα από τα κορυφαία brand στον χώρο του τρεξίματος συμμετέχει φέτος για πρώτη φορά στη διοργάνωση ως Official Footwear Sponsor. Στο πλαίσιο της συμμετοχής της, η εταιρεία θα προσφέρει ως δώρο ένα μοναδικό ζευγάρι παπούτσια HOKA τόσο στον πρώτο άντρα όσο και στην πρώτη γυναίκα του αγώνα των 15χλμ. powered by HOKA. Τα παπούτσια HOKA είναι ειδικά σχεδιασμένα για τρέξιμο και κατασκευάζονται με προηγμένες τεχνολογίες που είναι μοναδικές για το brand.

Η SportAdore, ως αποκλειστικός διανομέας της Luanvi στην Ελλάδα, της κορυφαίας εταιρείας που διακρίνεται στον χώρο των δρομικών events, με συμμετοχές σε μεγάλους Μαραθωνίους όπως αυτόν της Βαλένθια, θα προσφέρει δωροεπιταγές και μοναδικό αθλητικό εξοπλισμό στους αθλητές που θα τερματίσουν στη δεύτερη και τρίτη αντίστοιχα θέση όλων των αγώνων.

Τα Kois Optics που πρωταγωνιστούν στις εξελίξεις στην αγορά των οπτικών αναδεικνύοντας πάντα την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού της Σύρου, θα προσφέρουν ως Official Optics Partner της διοργάνωσης, από ένα ζευγάρι γυαλιών στους άντρες και τις γυναίκες που θα λάβουν την πρώτη θέση στις διαδρομές 5χλμ «Αριστείδης Αλαφούζος» powered by Miele και 10χλμ powered by SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Τέλος, ειδικά δώρα στους τρεις πρώτους νικητές των αντρών και γυναικών τόσο στο τρέξιμο, όσο και στην κολύμβηση, θα προσφέρει η σειρά καλλυντικών των Messinian Spa που έχουν ως βάση το ελαιόλαδο Καλαμάτας και πολλούς άλλους φυσικούς θησαυρούς της ελληνικής φύσης.

Δωρεάν Συμμετοχή στους Δημότες Θήρας

Οι δημότες Θήρας έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος δωρεάν στο Santorini Experience 2024. Οι δωρεάν εγγραφές πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο κατάστημα Alafouzos Sport στα Φηρά της Σαντορίνης, που είναι Official Sports Store της διοργάνωσης. Παράλληλα, από την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου στις 10:00 το πρωί οι συμμετέχοντες θα μπορούν να επισκέπτονται το κατάστημα Alafouzos Sport για να παραλαμβάνουν το πακέτο συμμετοχής τους.

Ο Δήμος Θήρας ήταν ο πρώτος Δήμος από το 2015 που παρείχε δωρεάν συμμετοχή στους δημότες του, στις δράσεις των μεγάλων εκδηλώσεων που δημιουργούσε. Η ανάγκη για άθληση, ευεξία είναι απαραίτητη όσο ποτέ και η ευκαιρία που δίνεται στους κατοίκους να βρεθούν δίπλα σε κορυφαία ονόματα του αθλητισμού είναι μοναδική.

Η SKY express, Επίσημος Αερομεταφορέας του Santorini Experience 2024

Η SKY express, με τον νεότερο στόλο στην Ελλάδα, σε ταξιδεύει στο μεγαλύτερο δίκτυο, 33 προορισμών, στη χώρα και σε ένα συνεχώς διευρυμένο δίκτυο 22 διεθνών προορισμών. Με τις καθημερινές πτήσεις από την Αθήνα προς το νησί της Σαντορίνης, αποτελεί την ιδανική επιλογή για τους επισκέπτες του Santorini Experience 2024.

Ταξίδεψε στο νησί με 30% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά σου

Όσοι επισκεφτούν τη Σαντορίνη ακτοπλοϊκώς, για το Santorini Experience, θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν με την ασφάλεια και την άνεση της Blue Star Ferries, του Official Sponsor της διοργάνωσης. Η κορυφαία ελληνική εταιρεία επιβατηγού ναυτιλίας προσφέρει έκπτωση 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια (σε όλες τις θέσεις εκτός καμπινών), από Πειραιά, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα προς Σαντορίνη με επιστροφή και 30% στα οχήματα σε όσους επισκεφτούν τη διοργάνωση και το νησί από 1η έως τις 8 Οκτωβρίου 2024. Το κάθε άτομο που έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του δικαιούται την ίδια έκπτωση και για 3 επιπλέον άτομα (εφόσον είναι συνοδοί του).

Οι συμμετέχοντες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφής τους στη διοργάνωση μπορούν να επικοινωνήσουν για τις κρατήσεις θέσεων και την έκδοση των εισιτηρίων τους, με τα ακόλουθα λιμενικά γραφεία:

- Πειραιάς, GIOVANTI TRAVEL, τηλ. 210-4119171

- Σαντορίνη, DAKOUTROS TRAVEL, τηλ. 22860 22201

Κλείσε την πτήση σου με ελικόπτερο της hoper & απόλαυσε την απίστευτη θέα με 20% έκπτωση!

Για να κάνει αυτό το γεγονός ακόμα πιο αξέχαστο, η hoper προσφέρει αποκλειστικές πτήσεις με ελικόπτερο στον προορισμό σας. Απολαύστε όμορφα τοπία από πλεονεκτική θέση. Βελτιώνοντας τη διαδικασία του ταξιδιού από την κράτηση μέχρι την προσγείωση, η hoper προσφέρει απρόσκοπτες εμπειρίες που ταιριάζουν απόλυτα σε έμπειρους ταξιδιώτες. Επιβράβευσέ τον εαυτό σου με μια αξέχαστη εμπειρία συναρπαστικής πτήσης.

Κάνε κράτηση τώρα και απόλαυσε έκπτωση 20% στην πτήση σου με ελικόπτερο. Απλώς χρησιμοποίησε τον κωδικό SANTORINI20 κατά την κράτηση.

Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία να προσθέσεις μια αξέχαστη εμπειρία στη συμμετοχή σου!

Κάνε Τώρα Κράτηση για την Πτήση σου: https://flyhoper.com/

Έκπτωση 20% στις μεταφορές των συμμετεχόντων

Οργάνωσε τη μεταφορά σου από το λιμάνι της Σαντορίνης ή το αεροδρόμιο με τη βοήθεια του Santorini’s Best Driver. Απόλαυσε την άνεση και τις ποιοτικές λύσεις που σου προσφέρει. Κάνε τώρα την κράτησή σου για οποιαδήποτε τυχόν μεταφορά σε ενδιαφέρει τις ημέρες της διοργάνωσης και κέρδισε 20% έκπτωση στις μετακινήσεις σου.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://santorinisbestdriver.gr/

Ζήσε τις στιγμές

Κράτησε τις μοναδικές στιγμές που θα ζήσεις στη διοργάνωση με μία GoPro. Τράβηξε μαγευτικές time-lapse φωτογραφίες όταν περπατάς στον δρόμο και μην «χάσεις» τις στιγμές προσπαθώντας να τις απαθανατίσεις. Η GoPro θα τις καταγράψει για εσένα!

Τα Φαρμακεία ΣΑΜΙ ΤΑΡΑΖΙ, που βρίσκονται στις περιοχές Καρτεράδο και Μεγαλοχώρι είναι δίπλα στον κάθε αθλητή και ως Partner της διοργάνωσης υποστηρίζουν το Santorini Experience 2024.

Οι Χορηγοί που Υποστηρίζουν τη Διοργάνωση

Premium Mobility Partner της διοργάνωσης είναι η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Silver Sponsor είναι το Athina Luxury Suites.

Official Action Camera της διοργάνωσης είναι η GoPro.

Official Footwear Sponsor είναι η HOKA.

Official Water είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος.

Bronze Sponsors της διοργάνωσης είναι οι Miele, NOUS Santorini.

Official Helicopter Partner είναι η hoper.

Official Airline Partner είναι η SKY express.

Official Sponsor είναι η Blue Star Ferries.

Official Sports Store της διοργάνωσης είναι το Alafouzos Sport.

Official Technical T-shirt είναι η Luanvi.

Official Optics Partner είναι τα Kois Optics.

Partners της διοργάνωσης είναι οι Ένωση Λεμβούχων Σαντορίνης, Caldera Yachting, Nobu Hotel Santorini, Santorini’s Best Driver, Seaside Santorini, Messinian Spa, Santo Wines, Ftelos Brewery Santorini, Lifeguard Patrol, Agaze Restaurant, Φαρμακεία ΣΑΜΙ ΤΑΡΑΖΙ, Ηealth Spot, Εθελοντικό Διασωστικό Σώμα Θήρας και Trace ‘n Chase.

Sustainability Partner είναι η π³= Plastic Pollution Prevention.

Educational Partner του Santorini Experience είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η διοργάνωση θα υλοποιηθεί με την πολύτιμη αρωγή των Χορηγών Φιλοξενίας, που με ειδικές τιμές, προωθούν το νησί και προσφέρουν τεράστια υποστήριξη στη διοργάνωση. Τα μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένα ξενοδοχεία είναι τα ακόλουθα: Athina Luxury Suites, NOUS Santorini, Nobu Hotel Santorini, Katikies Garden Santorini, Vedema, A Luxury Collection Resort Santorini (Empiria Group), Santo Pure Oia Suites & Villas, Santo Mine Oia Suites, Apeiron Blue, 270 Oia’s View, West East Suites, Lydia’s House, Santorini Folia Bianca, Nikki Beach Resort & Spa Santorini, Coco-Mat Hotel Santorini, De Sol Hotel & Spa, The Majestic Hotel Santorini (Kord Hotels), Meltemi Suites, Meltemi Village, Atlantis Beach, Neoklassiko Koukouli, Noni Studios, Santoriviera House, Ifestau4, En Plo Boutique Suites, Mon Signor, Fanouris Condo, MONOLiTHIA, Epavlis Hotel (Meraki Collection), Eteoro Suites Santorini, Sea Breeze Beach Resort Santorini, K & K Unique Holiday Homes, Aja Retreat, Blue Dolphins, Loizos Stylish Residences, Venus Sunrise Suites & Villas, Sienna Eco Resort.

Μοναδικές Προσφορές για τη Διαμονή σας

Δες εδώ τις ειδικές προσφορές των χορηγών φιλοξενίας που ισχύουν μόνο για τις ημέρες της διοργάνωσης για τους συμμετέχοντες του Santorini Experience: https://shorturl.at/eepI2

Το Santorini Experience αποτελεί συνδιοργάνωση του Δήμου Θήρας και της ActiveMedia Group. Η διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Περισσότερες πληροφορίες στο: www.santorini-experience.com

