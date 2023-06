Όλες οι λεπτομέρειες για το Run Bike Care 2023

Τρέξε - Κάνε ποδήλατο – Ενημερώσου στις 11 Ιουνίου

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τη φετινή δράση του Run – Bike - Care, που συνδιοργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών - Φίλων Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) την Κυριακή 11 Ιουνίου 2023, στο κέντρο της Αθήνας, στο Ζάππειο αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Άνθρωποι όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων θα τρέξουν, θα περπατήσουν και θα κάνουν ποδήλατο στηρίζοντας το πρόγραμμα «Μαζί και στο Σπίτι».

Η φιλανθρωπική δράση του Run Bike Care έκανε την επίσημη παρουσίασή του με τη συνέντευξη Τύπου που έγινε στο πολυτελές ξενοδοχείο και Partner της διοργάνωσης NJV Athens Plaza στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, παρουσία του αργυρού Παραολυμπιονίκη, παγκόσμιου πρωταθλητή και πρωταθλητή Ευρώπης στη δισκοβολία, Μάκη Καλαρά, της Βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας και Πρέσβειρας του Ελληνικού Αθλητισμού κας. Μαρίας Πολύζου, του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, κ. Γιώργου Μαυρωτά, της Πρόεδρου του Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών - Φίλων Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών, κας. Ζωής Γραμματόγλου, της Πρόεδρου του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), κας. Νίκης Αραμπατζή και της καθηγήτριας φυσικής αγωγής Μάντη Περσάκη.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, κ. Γιώργος Μαυρωτάς δήλωσε: «Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο μετάλλια, κύπελλα, γκολ και πρωταθλήματα. Ο αθλητισμός είναι κοινωνικό εργαλείο και το καλύτερο όχημα για να περνάει μηνύματα επωφελή για την κοινωνία, ένα όχημα αλληλεγγύης. Η πρωτοβουλία από το Σύλλογο Κ.Ε.Φ.Ι. και τον ΟΠΑΝΔΑ είναι μια εξαιρετική κίνηση που δείχνει την πραγματική δύναμη του αθλητισμού. Μια ζωογόνος δραστηριότητα (τρέξιμο, ποδήλατο) που συνοδεύεται από ενημέρωση και προσφορά ώστε να επιτευχθεί ένας ιερός σκοπός, να βοηθήσουμε δηλαδή την καθημερινότητα παιδιών και συμπολιτών μας που έχουν κτυπηθεί από νεοπλασματικές ασθένειες. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και το Πρόγραμμα «Beactive» δεν θα μπορούσε να λείψει από μια τέτοια πρωτοβουλία άσκησης για καλό σκοπό, δείχνοντας ότι ο αθλητισμός πέρα από υγεία και ευζωία είναι και αλληλεγγύη. Για αυτό στις 11 Ιουνίου θα είμαστε κι εμείς στο Ζάππειο για τον αγώνα «Run, Bike, Care»! Και πάλι συγχαρητήρια στους διοργανωτές!»

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών - Φίλων Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών, κα. Ζωή Γραμματόγλου ανέφερε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τον ΟΠΑΝΔΑ στο σημαντικό έργο που έχουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για την ανάγκη στήριξης του προγράμματος ‘Μαζί και στο Σπίτι’ μέσα από τη φετινή συμμετοχή του στη δράση του Run Bike Care. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο Αθηναίων, την Περιφέρεια Αττικής, την Ελληνική Αστυνομία, τον ΟΑΣΑ, το ΕΚΑΒ και όλους τους αρμόδιους φορείς που συνδράμουν στην ομαλή διεξαγωγή της δράσης μας. Καλούμε όλους και όλες να συμμετέχουν τρέχοντας, περπατώντας ή κάνοντας ποδήλατο την Κυριακή 11 Ιουνίου, τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους που δεν είναι σε θέση να μετακινηθούν από το σπίτι τους».

Από την πλευρά της η Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), κα. Νίκη Αραμπατζή δήλωσε: «Εκ μέρους του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και ως Πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ καλωσορίζω τον αγώνα Run – Bike – Care του Συλλόγου καρκινοπαθών εθελοντών φίλων ιατρών Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών και εκφράζω τα συγχαρητήριά μου προς τους διοργανωτές αλλά και τους συμμετέχοντες σ’ αυτήν την πρωτοβουλία που προϋποθέτει θέληση και διάθεση προσφοράς προς τον άνθρωπο και κυρίως προς τον άνθρωπο που νοσεί. Ο καρκίνος σήμερα είναι μια πολύ διαδομένη ασθένεια που προκαλεί ανησυχία και φόβο, δεν είναι όμως ανίκητη! Και το μήνυμα που μεταφέρετε με την αυτή την δράση είναι ακριβώς αυτό: ο καρκίνος δεν είναι ανίκητος! Και χρειάζεται να το πιστέψουμε όλοι αυτό, γιατί η σωστή ενημέρωση, η θετική ψυχολογία και η δύναμη ψυχής είναι απαραίτητα για ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ Η ΖΩΗ. Το σύνθημα «τρέχουμε πιο γρήγορα απ’ τον καρκίνο» μας ενώνει όλους σήμερα με κέφι και δύναμη να περπατήσουμε, να τρέξουμε και να ποδηλατίσουμε για να γιορτάσουμε όσους κέρδισαν την μάχη και να αποτίσουμε φόρο μνήμης σε όσους την έχασαν. Εμείς, ως Δήμος Αθηναίων και ως ΟΠΑΝΔΑ είμαστε πάντα δίπλα σας και με χαρά στηρίζουμε όλες τις δράσεις σας. Ο εθελοντισμός είναι από τις ανώτερες ανθρώπινες αρετές. Είναι στάση ζωής και αξίζει τον σεβασμό όλων μας. Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή και την διοργάνωση!»

Κλείνοντας τον κύκλο των χαιρετισμών, η Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και Πρέσβειρα του Ελληνικού Αθλητισμού κα. Μαρία Πολύζου ανέφερε: «Ο καρκίνος μας αφορά όλους μας. Το πότε θα σου χτυπήσει την πόρτα δεν το γνωρίζεις ποτέ. Δεν περίμενα και εγώ ποτέ ότι θα μου χτυπούσε την πόρτα και μάλιστα τόσο πολύ άσχημα. Πέρασα δύσκολα, αρκετούς μήνες, αλλά κατάφερα να κερδίσω το πολυτιμότερο αγαθό, που είναι η υγεία. Στηρίζουμε τον αγώνα, μα πάνω απ’ όλα την πρόληψη, την ενημέρωση έτσι ώστε να μην ασθενούμε αλλά να προλαβαίνουμε. Είναι σίγουρο ότι η άσκηση ωφελεί τους ασθενείς που νοσούν. Καθένας ή καθεμία που θα περπατήσει θα τρέξει, ή θα κάνει ποδήλατο εκείνη τη μέρα είναι σημαντικό, διότι είναι οι ίδιοι πρεσβευτές του αγώνα και θα μεταφέρουν το μήνυμα ότι δεν τα παρατάμε ποτέ. Το πρόγραμμα της Φώφης Γεννηματά που αφορά 1.300.000 γυναίκες από ηλικία 49 ετών μέχρι 59 και πραγματοποιήθηκε με επικεφαλής τον πρωθυπουργό της χώρας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη αποδεικνύει ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας βάζει πρώτη προτεραιότητα την υγεία των πολιτών και των γυναικών με τον καρκίνο και θα δούμε την επόμενη τετραετία μεγάλη αλλαγή στο ΕΣΥ της χώρας μας».

Το Run Bike Care 2023 περιλαμβάνει τρέξιμο ή περπάτημα 5χλμ. και μια ποδηλατάδα 10χλμ με σημείο αφετηρίας και τερματισμού το εμβληματικό Ζάππειον Μέγαρον που αποτελεί ιστορική κληρονομιά στον Ελληνικό Πολιτισμό. Στις 08:30 το πρωί γίνεται η εκκίνηση της ποδηλατάδας 10χλμ. και στις 09:30 γίνεται η εκκίνηση των δρομέων. Οι ποδηλάτες θα πρέπει να διανύσουν τη διαδρομή αυτή δύο φορές για να ολοκληρώσουν τα 10χλμ, ενώ οι δρομείς και οι βαδιστές θα τη διανύσουν μία φορά κάνοντας 5χλμ.

Η δράση εκτός από την Αθήνα θα πραγματοποιηθεί πανελλαδικά και στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στη Λαμία, στη Σύρο, στα Χανιά, στο Γύθειο και σε άλλες πόλεις. Για περισσότερες πληροφορίες για τις πόλεις εκτός Αθηνών επικοινωνείτε με τον Σύλλογο Κ.Ε.Φ.Ι. (Τηλ: 210 6468222, 210 6447002).

Όλα τα έσοδα του Run Bike Care στο Πρόγραμμα «Μαζί και στο Σπίτι»

Τα έσοδα από τη φετινή διοργάνωση του Run – Bike - Care θα χρηματοδοτήσουν το πρόγραμμα «Μαζί και στο Σπίτι», που αποτελεί την υλοποίηση του οράματος του Κ.Ε.Φ.Ι. για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους που δεν είναι σε θέση να μετακινηθούν από το σπίτι τους. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2018 και από τότε δεν έχει πάψει να υποστηρίζει τους ανθρώπους στον οικείο χώρο τους με το να παρέχει ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε ογκολογικούς ασθενείς που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) βαρύτητα κατάστασης υγείας, β) αδυναμία μετακίνησης, γ) οικονομική & οικογενειακή κατάσταση.

Official Supporter της διοργάνωσης είναι η GSK.

Partners της διοργάνωσης είναι οι NJV Athens Plaza, ROCHE DIAGNOSTICS, GENESIS PHARMA, Pharmaserve-Lilly, BIANEΞ Α.Ε. και AEGEAN BEAUTY S.A.

Η μη κερδοσκοπική εταιρεία Creative Thinking Development είναι μία από τους 14 εταίρους από 6 χώρες που υλοποιούν το πρόγραμμα ΟACCUS, στο πλαίσιο του προγράμματος EU4Health. OACCUs σημαίνει OAC (outdoor against cancer) Sees (C) Us και OAC (outdoor against cancer) Connects Us. Τα OACCU αποτελούν ζωτικό μέρος του νέου δικτύου EU4Health και επιδιώκει την ιδέα της εκπαίδευσης νεαρών επιζώντων από καρκίνο, των οικογενειών και των φίλων τους ως πρεσβευτές και προπονητές σε κάθε συμμετέχουσα χώρα και την ανάπτυξη και διατήρηση ενός δικτύου νέων επιζώντων από καρκίνο με το σύνθημα του έργου του: «ΔΙΑΛΕΞΤΕ τον ΥΓΙΕΙΝΟ τρόπο!»

Helper της διοργάνωσης είναι η ΑΜΚΕ ΑΙΓΕΑΣ.

Official Water της διοργάνωσης είναι το φυσικό μεταλλικό νερό ΔΙΟΣ.

O Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. τιμά όσους επέζησαν και θυμάται όσους έφυγαν από τη ζωή λόγω του καρκίνου με το Run Bike Care, ενώνοντας τις φωνές όλων των ανθρώπων που έχουν ζήσει μια εμπειρία καρκίνου. Με το μήνυμα «Τρέξε - Κάνε ποδήλατο – Ενημερώσου» άνθρωποι όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων θα λάβουν μέρος χωρίς ανταγωνισμό, είτε ως δρομείς, είτε ως περιπατητές, είτε με το ποδήλατό τους, σε μια ευχάριστη βόλτα στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, κάνοντας πράξη το σύνθημα του Κ.Ε.Φ.Ι. «Τρέχουμε Πιο Γρήγορα Από Τον Καρκίνο».

Η διοργάνωση έχει ενταχθεί στις ελληνικές δράσεις του προγράμματος #BeactiveHellas 2023 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Με το επίσημο hashtag της διοργάνωσης #runbikecare ενώνουμε και φέτος τις δυνάμεις μας στα social media για την ευαισθητοποίηση όλου του κόσμου.

