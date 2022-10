Όλες οι πληροφορίες για τα 10 χρόνια Navarino Challenge

Πλούσια δώρα στους συμμετέχοντες της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης

Η κορυφαία γιορτή αθλητικού τουρισμού και ευεξίας της Ευρώπης (σύμφωνα με τα World Travel & Tourism Awards [WTM]), το Navarino Challenge, είναι έτοιμο να γιορτάσει τα 10 χρόνια του, στις 21-23 Οκτωβρίου 2022, παρουσιάζοντας πάνω από 40 δράσεις, 16 Ολυμπιακά αθλήματα και 15 Ολυμπιονίκες στην Costa Navarino και την Πύλο.

Γνώρισε από κοντά τους Ambassadors & Instructors

Στο φετινό Navarino Challenge οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους Λευτέρη Πετρούνια, Μίλτο Τεντόγλου, Στέφανο Ντούσκο, Βασιλική Μιλλούση, Θοδωρή Βλάχο, Δημήτρη Διαμαντίδη, Γιώργο Πρίντεζη, Χρήστο Βολικάκη, Μαρία Πρεβολαράκη, Κριστιάν Γκολομέεβ, να συναντήσουν τους Νάσο Γκαβέλα, Γρήγορη Πολυχρονίδη, Μάκη Καλαρά, Περικλή Ιακωβάκη, Παναγιώτη Γιαννάκη, Εβίνα Μάλτση, Joe Arlauckas, Κωνσταντίνο Καρνάζη, Μιχάλη Τριανταφυλλίδη, Γεωργία Καλτσή, Γιώργο Λαζαρίδη, Γρηγόρη Σουβατζόγλου και να προπονηθούν με τους Νίκο Γέμελο, Χρήστο Γάτση, Δημήτρη Μώρο, Αλέξανδρο Νικολαΐδη, Χριστίνα Φλαμπούρη και Μάντη Περσάκη.

Λάβε μέρος σε πάνω από 40 αθλητικές δραστηριότητες

Το φετινό πρόγραμμα του Navarino Challenge θα είναι το πλουσιότερο από ποτέ στην ιστορία των 10 χρόνων του. Με το μήνυμα «Ο Αθλητισμός Ενώνει», άνθρωποι όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων συμμετέχουν σε δράσεις όπως: αγώνας επίδειξης τένις, αγώνας επίδειξης μπάσκετ ΑΜΕΑ, 4on4 τουρνουά μπάσκετ, tennis induction, ποδηλατάδα στη Βοϊδοκοιλιά, high intensity training, μαθήματα kick boxing, μαθήματα baby swimming, μαθήματα πυγμαχίας, spinning challenge, μαθήματα pilates, yoga, men’s & women’s round robbin tournament με UTS format, καγιάκ στη νήσο Σφακτηρία, gravel bike tour 30χλμ. στον καταρράκτη Καλαμάρη, μαθήματα μπάσκετ, half day kids camp, τουρνουά padel, beachathlon, heavy cardio workout, Tsimikas football clinics, μαθήματα αναρρίχησης, King of the Court Beach Volley Tournament ανδρών, γυναικών και μεικτό, άλμα εις μήκος, μαθήματα golf, gymnastics, μαθήματα κωπηλασίας, μαθήματα ελευθέρας πάλης, “Feed the Fish” golf exhibition game, μαθήματα κολύμβησης και φυσικά τρέξιμο.

Δες εδώ το πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Δες εδώ το βίντεο με κάποιες από τις indoor δραστηριότητες του προγράμματος.

Τρέξε τη διαδρομή που σου ταιριάζει

Το Navarino Challenge απευθύνεται επίσης, σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες δρομείς που θα επιλέξουν να τρέξουν στον Ημιμαραθωνίο powered by Miele, στα 10χλμ powered by Stoiximan ή στα 5χλμ powered by Samsung και φυσικά σε παιδιά 10-14 ετών και έως 9 ετών που θα τρέξουν στο 1χλμ powered by Βίκος.

Δες εδώ τις διαδρομές τρεξίματος και όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο ακόλουθο link. Για τις ομαδικές εγγραφές 10 ατόμων και άνω ισχύει έκπτωση 20%. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη διοργάνωση.

Οι δρομείς του Ημιμαραθωνίου θα ενισχύσουν τις δυνάμεις τους με τα ενεργειακά τζελ ReCharge Gel και τα υπέροχα MoiMüv Flapjacks Πρωτεΐνης της GymBeam, Partner της φετινής διοργάνωσης.

Σύνδεση της διοργάνωσης με τον μυθικό Γρύπα

Η Luanvi, που διακρίνεται στον χώρο των δρομικών events, με συμμετοχές σε μεγάλους Μαραθωνίους όπως αυτόν της Βαλένθια, ως Επίσημος Προμηθευτής Αθλητικού Υλικού του Navarino Challenge, θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά το επίσημο t-shirt της διοργάνωσης που φέρει το σχέδιο του Γρύπα. Η ορνιθομορφική απεικόνιση του, κοινή στην ελληνική μυθολογία κοσμεί τις τοιχογραφίες του Ανάκτορου του Νέστορος, που βρίσκεται στην περιοχή της Πυλίας. Μαζί με την εμφάνιση, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πλούσια και μοναδικά δώρα από τους χορηγούς της διοργάνωσης στα 5χλμ powered by Samsung, τα 10χλμ powered by Stoiximan και τον Ημιμαραθώνιο powered by Miele.

Κάνε εγγραφή στα Tsimikas Football Clinics

Το Navarino Challenge εντάσσει για πρώτη φορά στο πρόγραμμά του το άθλημα του ποδοσφαίρου, διοργανώνοντας τα Tsimikas Football Clinics powered by Prosport που φέρουν την υπογραφή του κορυφαίου διεθνή ποδοσφαιριστή της Liverpool FC και της Εθνικής Ελλάδος, Κώστα Τσιμίκα. Το Tsimikas Clinic θα πραγματοποιηθεί με εξειδικευμένο προπονητή ποδοσφαίρου, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πλούσια δώρα. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο ακόλουθο link.

Η Europa, μία από τις ισχυρότερες εταιρείες διέλασης, με 48 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στηρίζει ως Official Sponsor, την κορυφαία γιορτή του αθλητικού τουρισμού στη 10η χρονιά της, με στόχο, μέσα από τις δράσεις του beachathlon και των τουρνουά beach volley που χορηγεί, να αναδείξει τον αθλητισμό, το αθλητικό και Ολυμπιακό πνεύμα καθώς και τη συμμετοχή αθλητών όλων των δυνατοτήτων και ηλικιών φέρνοντας στο προσκήνιο τις ευγενείς αρετές και αξίες του αθλητισμού. Αυτές τις αξίες στηρίζει εδώ και χρόνια η Europa μέσα από το εκτενές πρόγραμμα Κοινωνικής ευθύνης, το Europa Cares.

Στο πλαίσιο του επετειακού Navarino Challenge, η Novo Nordisk συμμετέχει για πρώτη φορά ως Strategic Healthcare Sponsor. H παγκόσμια φαρμακευτική εταιρεία που έχει ως σκοπό να οδηγήσει την αλλαγή για να νικήσουμε το σακχαρώδη διαβήτη και άλλες σοβαρές χρόνιες παθήσεις, όπως η παχυσαρκία, οι σπάνιες ενδοκρινολογικές παθήσεις και οι παθήσεις του αίματος, θα διοργανώσει ημερίδα με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού σχετικά με το χρόνιο ζήτημα της αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας και την αναγνώριση / ανάδειξή της ως νόσο.

Sharing Is Caring

Το Navarino Challenge όπως κάθε χρόνο θα συμβάλλει και φέτος στο κοινωνικό σύνολο με τη δράση του Sharing Is Caring. Συγκεκριμένα θα οργανώσει τη μεγαλύτερη σειρά online αθλητικών δημοπρασιών που θα γίνει ποτέ με περισσότερα από 50 είδη αθλητικών αναμνηστικών αντικειμένων Ελλήνων και ξένων κορυφαίων αθλητών, παγκοσμίων αστέρων, hall of famers και ομάδων, καθώς και αντικείμενα όπως κινητά, λευκές συσκευές κ.α. Τα αντικείμενα θα δοθούν προς δημοπρασία (μέσω Silent Auctions) και θα πωληθούν όλα μέχρι την 1 Δεκεμβρίου 2022, στη σελίδα του Navarino Challenge. Το συνολικό ποσό που θα συγκεντρωθεί θα δοθεί στους ακόλουθους 10 MKO οργανισμούς – CSR Partners: A Little Shelter, Diaforozo, Dogs’ Voice, Φύλακας Άγγελος, HOPEgenesis, Karkinaki, Μικρός Πρίγκηπας, Ο Άλλος Άνθρωπος, π3/pi3, περιοδικό «Σχεδία» - «Διογένης ΜΚΟ».

Ζήσε την πιο ολοκληρωμένη αθλητική εμπειρία μένοντας στο The Westin Resort Costa Navarino

Απόλαυσε ένα τριήμερο με πάνω από 40 δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Απόκτησε το πλήρες πακέτο αθλητικών δράσεων, που περιλαμβάνει ημιδιατροφή και ζήσε τη μοναδική αθλητική και πολιτιστική εμπειρία της χρονιάς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα διαμονής στο The Westin Resort Costa Navarino μπορείς να στείλεις το email σου στο booking(at)navarinochallenge.com ή να καλέσεις το Vita N Travel στο +30 210 3249070. Δες εδώ τα πακέτα.

Προσφορές από τους Discount Partners

Όπως πάντα όσοι βρεθούν στην Costa Navarino θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις αγορές τους και να εκμεταλλευτούν τις μοναδικές εκπτώσεις των Discount Partners: Anazoe Spa, Kessaris, Mouratoglou Tennis Center – Costa Navarino, Nargile, Panellinios Agora Games.

Grand Sponsor της διοργάνωσης είναι η Stoiximan.

Η Samsung Electronics Hellas στηρίζει για ακόμη μία χρονιά τη διοργάνωση ως Official Technology Sponsor.

Official Sponsors της διοργάνωσης είναι οι Europa και Miele.

Strategic Healthcare Sponsor είναι η Novo Nordisk.

Official Water είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος.

Επίσημος Προμηθευτής Αθλητικού Υλικού είναι η Luanvi.

Premium Mobility Partner είναι η Sixt του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Επίσημοι Χορηγοί Φιλοξενίας είναι η Costa Navarino και το ξενοδοχείο The Westin Resort Costa Navarino.

Επίσημοι Υποστηρικτές του Navarino Challenge είναι το Εστιατόριο Ποσειδωνία, το Karalis Beach Hotel και το Bombay Sapphire.

Sports Memorabilia Partner είναι η Trace ‘n Chase.

Official Optics Partner της διοργάνωσης είναι τα Kois Optics.

Official Beauty Partner είναι η Messinian Spa.

Outdoor Partner είναι η The North Face.

Medical Partner είναι ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών.

Συνεργάτες της διοργάνωσης είναι η εταιρεία μεταφορών με έδρα την Πύλο, Pilia Express, ο Δήμος Πύλου-Νέστορος, η Phee, η Target Security, η GymBeam η Dunlop και η Fysiotek.

Sustainability Partner είναι η π3/pi3.

Premium TV Partner είναι ο ΣΚΑΪ.

Educational Partner είναι το Deree - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος.

Αθλητικοί Συνεργάτες του Navarino Challenge είναι οι Concept2, Explore Messinia, FitnessArt, F45 Barrio Salamanca, Mouratoglou Tennis Center – Costa Navarino, Navarino Golf Academy, Navarino Outdoors, Pilates by Mandy, Red Swim Academy, Swim O’ Clock, Triantafyllidis Beach Arena, Vizantinos target sport club.

Αρωγοί του Navarino Challenge είναι οι Vita N Travel, Κτήμα Άλφα, Kayak, Karalis City Hotel & Spa, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τουριστικής Ανάπτυξης Πύλου.

Το Navarino Challenge θα πραγματοποιηθεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Η διοργάνωση έχει ενταχθεί στις ελληνικές δράσεις του προγράμματος #BeactiveHellas 2022 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Όλοι οι δρομικοί αγώνες θα πραγματοποιηθούν σε συνδιοργάνωση με τον Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τη διοργάνωση και το sports production έχει αναλάβει η ActiveMedia Group.

