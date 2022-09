Ναυτιλιακή λάμψη στο 8ο Greek Maritime Golf Event

Η διοργάνωση στήριξε τη HOPEgenesis

To Greek Maritime Golf Event, συγκέντρωσε για 8η χρονιά περισσότερα από 100 ανώτατα στελέχη της ναυτιλίας, στις 8-11 Σεπτεμβρίου 2022, στην Costa Navarino, στη Μεσσηνία.

Το πρώτο τουρνουά γκολφ στο νέο γήπεδο The Hills Course

Ο εξαιρετικός καιρός, οι ναυτιλιακές ομάδες και τα δύο νέα signature γήπεδα 18 οπών, συνέθεσαν το εντυπωσιακό σκηνικό για τους αγώνες του φετινού τουρνουά που ήταν και το 1ο που διεξήχθη στo νέo γήπεδo The Hills Course. Το νέο αγωνιστικό format της διοργάνωσης έφερε τους συμμετέχοντες να αγωνίζονται σε έναν διήμερο αγώνα shotgun scramble, με την πρώτη αγωνιστική μέρα να διεξάγεται την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου στο The Hills Course και τη δεύτερη το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου στο International Olympic Academy Golf Course. Οι γκολφέρ αγωνίστηκαν σε ένα ειδυλλιακό τοπίο με ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών με μοναδική θέα στο Ιόνιο πέλαγος, στον ιστορικό κόλπο του Ναυαρίνου και στο γραφικό λιμάνι της Πύλου. Αντίστοιχα, οι μη συμμετέχοντες στο τουρνουά έκαναν μαθήματα γκολφ το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου στο The Dunes Course.

Έμπρακτη στήριξη της Ναυτιλίας στη HOPEgenesis

To Greek Maritime Golf Event ενίσχυσε φέτος μέσα από τις δράσεις του την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία HOPEgenesis. Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της βραδιάς απονομής των βραβείων, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συνεισφέρουν το ποσό που επιθυμούσαν αγοράζοντας λαχνούς, λαμβάνοντας με τον τρόπο αυτό μέρος στις κληρώσεις για πλούσια δώρα της λαχειοφόρου αγοράς που πραγματοποιήθηκε. Το συνολικό ποσό που συλλέχθηκε, το οποίο έσπασε κάθε ρεκόρ από άλλα ναυτιλιακά τουρνουά γκολφ που έχουν γίνει ποτέ, διατέθηκε στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία HOPEgenesis η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας και ασχολείται με το θέμα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα έχοντας ως αποστολή της να παρέχει ολοκληρωμένη ιατρική περίθαλψη και φροντίδα σε γυναίκες από τη στιγμή που μένουν έγκυες έως τη μέρα του τοκετού τους. Περισσότερες πληροφορίες για τη HOPEgenesis: www.hopegenesis.org

Την παρουσίαση της βραδιάς των απονομών έκανε ο EuroLeague legend Joe Arlauckas, ο οποίος αγωνίστηκε και στο τουρνουά. Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, κληρώθηκαν πλούσια δώρα στους συμμετέχοντες τα οποία πρόσφεραν οι ακόλουθοι Auction Partners: Karnabakos, The Westin Resort Costa Navarino, The Margi, Arifakis Menswear, Iliada Sunset Suites, Namaste Boutique Apartments, Afanos Guesthouse και OKIO Restaurant.

Κουβανέζικο πούρο με ελληνικό όνομα

Η λαχειοφόρος αγορά εμπλουτίστηκε επίσης, με δύο μοναδικά αντικείμενα, από τον κορυφαίο σχεδιαστή Καρναμπάκο που περιλάμβανε ένα χειροποίητο υγραντήρα και ένα χειροποίητο σταχτοδοχείο, μοναδικής αξίας, τα οποία πλαισίωσαν την κουβανέζικη συλλογή πούρων Habanos. Μετά από μία δεκαετία, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, ένα χειροποίητο κουβανέζικο πούρο, σε συνεργασία με τη Habanos, που φέρει το ελληνικό όνομα «Όμηρος». Πρόκειται για μια limited edition που κυκλοφόρησε μόνο στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να τα αγοράσουν και να κερδίσουν πλούσια δώρα.

Παράλληλες δράσεις & εκπλήξεις

Την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου η διοργάνωση υποδέχτηκε τους συμμετέχοντες στο Welcome Cocktail by Marine Tours, υπό τους lounge ήχους και τα μοναδικά cocktail της Grey Goose. Τον κόσμο καλωσόρισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Marine Tours, κ. Κωνσταντίνος Οικονόμου, που διαθέτει πάνω 40 χρόνια ιστορίας και υψηλής τεχνογνωσίας στο Marine & Offshore Travel και στο Corporate Business Travel.

Κατά τη διάρκεια του τουρνουά, οι συμμετέχοντες και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά τα μοντέλα της Spanos Luxury Cars, Official Mobility Sponsor της διοργάνωσης.

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, ο αναγνωρισμένος Έλληνας PGA golfer και διοργανωτής του Greek Maritime Golf Event, κ. Θάνος Καραντζιάς δήλωσε μεταξύ άλλων: «Το Greek Maritime Golf Event, έχει καταφέρει τα τελευταία οκτώ χρόνια να κερδίσει την εμπιστοσύνη της ναυτιλίας και όχι μόνο. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να βλέπουμε τη συνεχή στήριξη των χορηγών και όλων των μελών της ναυτιλιακής κοινότητας σε αυτό το τουρνουά και τους ευχαριστούμε πολύ που βρίσκονται πάντα κοντά μας. Καταφέραμε για ακόμα μία χρονιά να αναδείξουμε τον γκολφικό τουρισμό της Μεσσηνίας διοργανώνοντας ένα τουρνουά υψηλών απαιτήσεων, σε έναν πανέμορφο προορισμό, συνεισφέροντας σε έναν καλό σκοπό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους συμμετείχαν και στήριξαν με την παρουσία τους το κορυφαίο ναυτιλιακό τουρνουά γκολφ. Ανανεώνουμε πλέον το ραντεβού μας για το 2023».

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ. Το Greek Maritime Golf Event, διοργανώθηκε από την Birdie Events και αποτελεί πρωτοβουλία του αναγνωρισμένου Έλληνα PGA golfer, Θάνου Καραντζιά. Tο τουρνουά απευθύνεται αποκλειστικά σε διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας.

Στην κατηγορία των ομάδων, νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα των Webster, Παππά, Nairn, Rogers. Τη βράβευση της πρώτης ομάδας πραγματοποίησε ο κ. Θεόφιλος Ξενακούδης Chief Commercial Officer / Managing Director, Piraeus-Greece της IRI/The Marshall Islands Registry, διεθνώς αναγνωρισμένης για την εξαιρετική εξυπηρέτηση των πελατών της και τον υψηλής ποιότητας στόλο της. Δεύτερη αναδείχθηκε η ομάδα των Robertson, Μανιάτη, Πιπέρα, Harvey ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η ομάδα των Kulikov, Nekrasov, Vasilyev, Koleda. Στις υπόλοιπες κατηγορίες, δόθηκαν δύο ακόμα ειδικά βραβεία. Συγκεκριμένα, ο Paul Harvey κατέκτησε το βραβείο “Closest to the Pin” και ο Wooldridge Matthew το βραβείο “Longest Drive”. Σε όλους τους νικητές δόθηκαν πλούσια δώρα Hellenic Grocery και Messinian Spa. Στους νικητές των κατηγοριών “Closest to the Pin” και “Longest Drive” δόθηκαν αντίστοιχα από ένα Golf Bag και ένα Driver Club προσφορά της εταιρείας Pages.

Κορυφαίες εταιρείες «αγκάλιασαν» τη διοργάνωση

Στο Greek Maritime Golf Event έδωσαν δυναμικό «παρών» μερικές εκ των σπουδαιότερων ναυτιλιακών εταιρειών από την Ελλάδα και την Κύπρο καθώς και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που στήριξαν τη διοργάνωση.

Platinum Sponsor της διοργάνωσης ήταν η IRI/The Marshall Islands Registry.

Golden Sponsors ήταν οι Mainline Shipping Company, Jotun Hellas και Onego Shipping Company.

Silver Sponsors ήταν οι DNV, Arrow Hellas και Marine Tours.

Official Sponsor ήταν η Optima International Shipbroking Services SA.

Official Mobility Sponsor ήταν η Spanos Luxury Cars.

Official Supporters ήταν οι Standard Club, Εστιατόριο Ποσειδωνία και Grey Goose.

Official Clothing Partner ήταν η Under Armour.

Official Beauty Partner της διοργάνωσης ήταν η Messinian Spa.

Official Water της διοργάνωσης ήταν το Minoa Water.

Partners της διοργάνωσης ήταν οι Hellenic Grocery, Spitiko, Karalis Beach Hotel, Κτήμα Σκούρα, Kayak και Άθη Ρόδι.

Το Golf Production ανέλαβε το πολυβραβευμένο sports marketing agency της ActiveMedia Group.

Audio Visual Partner ήταν η Boo Productions.

Hashtags: #greekmaritimegolfevent #costavarino #navarinohills

Πληροφορίες για το Greek Maritime Golf Event:

website: www.greekmaritimegolf.gr

e-mail: info@greekmaritimegolf.gr