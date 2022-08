Τουρισμός ευεξίας | Στα 1,25 τρισ.δολάρια η αξία της αγοράς παγκοσμίως το 2027

Τα 1,25 τρισ.δολάρια θα φτάσει η αξία της παγκόσμιας αγοράς ευεξίας μέχρι το 2027, έναντι των 822 δισ.δολαρίων το 2021, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση άνω του 7%, σύμφωνα με έρευνα της Research and Markets.

Στην έρευνα μετείχαν οι ακόλουθες ξενοδοχειακές αλυσίδες:

Accor Α.Ε

Four Seasons Hotels Limited

Hilton Worldwide Holdings Inc.

Hyatt Hotels Corporation

InterContinental Hotels Group plc

Marriott International Inc.

Radisson Hospitality Inc. (Jin Jiang International Co. Ltd.)

Rancho La Puerta

Ξενοδοχεία Red Carnation (The Travel Corporation)

Rosewood Hotel Group (New World Development Company Limited)

Wyndham Hotels & Resorts Inc.

Ο τουρισμός ευεξίας αποτελεί τρόπο ζωής με πολυάριθμα ταξίδια που βοηθούν στην ενδυνάμωση και τη διατήρηση της προσωπικής ευημερίας κάποιου. Έχει σχεδιαστεί για να τονίζει τις αυθεντικές εμπειρίες και να βοηθά τον σκοπό της υγιεινής ζωής, τη μείωση του άγχους, την πρόληψη ασθενειών και την ελαχιστοποίηση των κακών συνηθειών του τρόπου ζωής.

Προς τούτο, πραγματοποιούνται περιηγήσεις σε πολλά μέρη και εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων θέρετρων ευεξίας, spa, νοσοκομείων, κλινικών και κέντρων γυμναστικής, όπου παρέχονται θεραπείες και άλλες δραστηριότητες ευεξίας.

Κυρίαρχο στοιχείο στην αγορά είναι η σημαντική αύξηση των δαπανών τουρισμό ευεξίας. Ο καθιστικός τρόπος ζωής προκαλεί διάφορες ασθένειες, γι αυτό και καθίστανται επιτακτικά τα ταξίδια ευεξίας. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, που βοηθούν στις εύκολες κρατήσεις σε πτήσεις, ξενοδοχεία, ταξίδια περιπέτειας μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, ωθούν επίσης τα ταξίδια ευεξίας.

