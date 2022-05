Συνέδριο του Economist για τον θρησκευτικό τουρισμό στα Χανιά

Ο θρησκευτικός τουρισμός και η συμβολή του στην επίτευξη της χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην εποχή των πανδημιών τίθενται στο επίκεντρο της συζήτησης κατά το προσεχές συνέδριο του Economist, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Μαΐου 2022 στα Χανιά Κρήτης (Ξενοδοχείο Minoa Palace Resort). Το συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το powergame.gr, καθώς και την ευγενική στήριξη του ΕΟΤ.

Οι παγκόσμιες τάσεις στον θρησκευτικό και προσκυνηματικό τουρισμό, η ανάγκη ανάδειξης των μνημείων θρησκευτικού τουρισμού εν μέσω παγκόσμιας κρίσης, ο θρησκευτικός τουρισμός στην Ελλάδα, η ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών, η σύνδεση του θρησκευτικού τουρισμού με τους ΣΒΑ, ο ρόλος των tour operators αλλά και της τεχνολογίας, η συμβολή του θρησκευτικού τουρισμού στον διαπολιτισμικό διάλογο και την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων είναι μερικά μόνο από τα θέματα στα οποία θα εστιάσουν ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό:

Επιβεβαιωμένοι ομιλητές:

• Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης, ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος (βιντεοσκοπημένο μήνυμα)

• Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δωδώνης κύριος Χρυσόστομος, πρόεδρος του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων, Εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος

• Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, υπέρτιμος και έξαρχος Ευρώπης κύριος Ευγένιος

• Νίκη Κεραμέως, υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων (διαδ. συμμετοχή)

• Βασίλης Κικίλιας, υπουργός Τουρισμού (διαδ. συμμετοχή)

• Λευτέρης Αυγενάκης, υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού (βιντεοσκοπημένο μήνυμα)

• Σοφία Ζαχαράκη, υφυπουργός Τουρισμού (διαδ. συμμετοχή)

• Σταύρος Αρναουτάκης, περιφερειάρχης Κρήτης

• Κωνσταντίνος Αγοραστός, περιφερειάρχης Θεσσαλίας (διαδ. συμμετοχή)

• Δημήτρης Παπαστεργίου, δήμαρχος Τρικκαίων, πρόεδρος, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) (διαδ. συμμετοχή)

• Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κύριος Κύριλλος

• Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κύριος Δαμασκηνός

• Σεβασμιώτατος π. Πέτρος Στεφάνου, Καθολικός Επίσκοπος Σύρου-Θήρας

• Bruce Clark, συγγραφέας, δημοσιογράφος, λέκτορας, συντάκτης θρησκευτικών θεμάτων, The Economist

• Δημήτρης Φραγκάκης, Γενικός Γραμματέας, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)

• Ευτύχης Παλλήκαρης, διευθυντής, Powergame.gr

• Husna Ahmad, CEO, Global One 2015, γενική γραμματέας, World Muslim Leadership Forum

• Χρήστος-Νικόλαος Αναγνωστόπουλος, πρόεδρος, τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, διευθυντής του εργαστηρίου Intelligent Systems, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

• Silvia Aulet, επίκουρη καθηγήτρια, Σχολή Τουρισμού, Πανεπιστήμιο της Girona, Ισπανία (διαδ. συμμετοχή)

• Δημήτρης Βασιλειάδης, προϊστάμενος υπηρεσίας ΕΟΤ Ισραήλ

• Γιώργος Δεσύλλας, ιδρυτής & διευθύνων σύμβουλος, FlexCar

• Victoria Finlay, διευθύντρια επικοινωνίας, Alliance of Religions and Conservation (ARC)

• Κωνσταντίνος Ζορμπάς, γενικός διευθυντής, Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης

• Αρχιμανδρίτης π. Απόστολος Καβαλιώτης, διευθυντής του γραφείου της Ευρωπαϊκής Διασύνδεση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

• Ευάγγελος Κυριακίδης, διευθυντής, The Heritage Management Organization

• Θεόδωρος Μεταξάς, αναπλ. καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

• Πολυξένη Μοίρα, καθηγήτρια, τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

• Martin Palmer, γενικός γραμματέας, Alliance of Religions and Conservation (ARC)

• Κυριάκος Παπαδάκης, γραμματέας Ένωσης Ξενοδοχων Ν. Χανίων

• Βασιλική Σταθοκώστα, αναπλ. καθηγήτρια, τμήμα Θεολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

• Γιώργος Τζιάλλας, περιφερειακός διευθυντής, Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδίων και Τουρισμού (World Travel & Tourism Council – WTTC)

• Elizabeth Theokritoff, επιστημονική συνεργάτις και λέκτορας, Ινστιτούτο Ορθόδοξων Χριστιανικών Σπουδών του Κέιμπριτζ (διαδ. συμμετοχή)