Ταξιδεύουμε ξανά στη Βόρεια Εύβοια | Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης

Κορυφαία ελληνική κολυμβητική διοργάνωση

Αθήνα, 19 Απριλίου 2022 – Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης αναγεννάται και επιστρέφει, για 3η συνεχή χρονιά, στις 1-3 Ιουλίου 2022, στο Αρτεμίσιο. Ερασιτέχνες και επαγγελματίες κολυμβητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν, με απόλυτη ασφάλεια, το ιστορικό αθλητικό γεγονός, στο Πευκί Ευβοίας του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού.

Λάβετε μέρος στην αυθεντική διαδρομή

Μετά και την περσινή συμμετοχή, ύστερα από 2.500 χρόνια, ονομάτων παγκόσμιας κλάσης, η αυθεντική διαδρομή των 14,5χλμ. «Σκυλλίας & Ύδνα» αναβιώνει εκ νέου παρέχοντας τη δυνατότητα για πρώτη φορά σε κολυμβητές από όλο τον κόσμο να κολυμπήσουν πάνω από τα ναυάγια της ναυμαχίας του Αρτεμισίου του 480 π.Χ. Οι αθλητές θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του Σκυλλία και της κόρης του Ύδνας, τους πρώτους δηλαδή κολυμβητές υπεραποστάσεων, σύμφωνα με τον Πατέρα της Ιστορίας Ηρόδοτο (8.8) και άλλους ιστορικούς, που βοηθήσαν τις ελληνικές δυνάμεις στην ιστορική ναυμαχία του Αρτεμισίου εναντίον του περσικού στόλου. Οι κολυμβητές θα καλύψουν 80 στάδια ή 14,5χλμ. Η απαιτητική διαδρομή θα διεξαχθεί στα στενά του Αρτεμισίου, ενώνοντας τη Στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία και τους νομούς Ευβοίας, Μαγνησίας και Φθιώτιδας.

Απολαύστε εδώ το teaser video του Αυθεντικού Μαραθωνίου Κολύμβησης και ετοιμαστείτε για μια ακόμα συναρπαστική χρονιά: https://youtu.be/HndrAAl8sRk

Προσφορές Εγγραφών έως τις 10 Μαΐου

Οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν άμεσα την εγγραφή τους και να λάβουν μέρος στις εντυπωσιακές διαδρομές των 14,5χλμ, 10χλμ, 5χλμ, 3χλμ, 1.5χλμ εκμεταλλευόμενοι τις early bird τιμές. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι και τις 10/05/2022 και φτάνουν έως και το 25%. Οι δημότες Ιστιαίας-Αιδηψού και τα ΑμεΑ έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος δωρεάν στις διαδρομές των 5χλμ, 3χλμ και 1.5χλμ. Οι εγγραφές στον παιδικό αγώνα 500μ είναι δωρεάν. Οι διαδρομές των 5χλμ, 3χλμ, 1.5χλμ και 500μ. έχουν ως σημείο εκκίνησης και τερματισμού την παραλία Πευκί. Κάντε τώρα την εγγραφή σας εδώ: https://bit.ly/3vum7mO

Στο πλαίσιο της 3ης χρονιάς της διοργάνωσης, ο Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού κ. Ιωάννης Κοντζιάς δήλωσε: «Ο Δήμος μας παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε από τις περσινές πυρκαγιές ανασυγκροτείται μέσα από τον αθλητικό τουρισμό και τη διοργάνωση του Αυθεντικού Μαραθωνίου Κολύμβησης, δίνοντας αφορμή σε όλους, ερασιτέχνες και επαγγελματίες κολυμβητές απ’ όλο τον κόσμο, να ταξιδέψουν ξανά και να επισκεφθούν τις ομορφιές της Βόρειας Εύβοιας. Η διοργάνωση μας αναδεικνύει την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Σας περιμένουμε από κοντά για να ενώσουμε μαζί τον θρύλο με την ιστορία και να ζήσουμε και πάλι μοναδικές στιγμές».

4 βραβεία στα Sports Marketing Awards

Η σπουδαία διοργάνωση διακρίθηκε πρόσφατα στον σημαντικότερο θεσμό που αναδεικνύει τις βέλτιστες πρακτικές αθλητικού marketing στην Ελλάδα, των Sports Marketing Awards, κατακτώντας 4 βραβεία. Συγκεκριμένα απέσπασε 1 Gold Βραβείο ως κορυφαία διοργάνωση στην κατηγορία “Summer Sports”, 2 Silver Βραβεία στις κατηγορίες “Most Innovative Use of Content Creators & Influencers” και «Ατομικά Αθλήματα (Κολύμβηση)» και 1 Bronze Βραβείο στην κατηγορία «Αθλητικός Τουρισμός».

Ασφάλεια σε όλους τους αγώνες

Η περσινή απόλυτα επιτυχημένη τήρηση των μέτρων και η ιστορική αναβίωση της αυθεντικής μαραθώνιας διαδρομής κολύμβησης, αποτελούν και φέτος γνώμονα για την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της FINA και το υγειονομικό πρωτόκολλο που θα θεσπίσει η πολύπειρη ομάδα της ActiveMedia Group, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας των αθλητών και των παρευρισκομένων.

Όλες οι διαδρομές του Αυθεντικού Μαραθωνίου Κολύμβησης έχουν σχεδιαστεί από τον τεχνικό διευθυντή του αγώνα, με Ολυμπιακές & παγκόσμιες διακρίσεις στην κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης, κ. Νίκο Γέμελο. Η διοργάνωση έχοντας ως γνώμονα την απόλυτη ασφάλεια των αθλητών, θα φροντίσει και φέτος τους συμμετέχοντες, παρέχοντας σε όλους σωσίβιο ασφαλείας καθώς είναι υποχρεωτική η χρήση του από ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές. Για κάθε συμμετέχοντα στις διαδρομές των 14,5χλμ και 10χλμ θα υπάρχει συνοδευτικό σκάφος.

Ο αγώνας αποτελεί διοργάνωση του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού. Το Sports Production της διοργάνωσης έχει αναλάβει η ActiveMedia Group.

Με το επίσημο hashtag της διοργάνωσης #authenticmarathonswim μεταφέρουμε και φέτος στα social media τις μοναδικές εικόνες και τις συναρπαστικές στιγμές που θα ζήσουμε στον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού.

Website: www.authenticmarathonswim.com

Facebook Page: www.facebook.com/AuthenticMarathonSwim

Instagram Page: www.instagram.com/authenticmarathonswim

Twitter Account: https://twitter.com/themarathonswim

YouTube Channel: www.youtube.com/channel/UCYxMgl-j5wgosL10lyRay5Q