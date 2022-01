Έρευνα | Τι θέλουν να γνωρίζουν οι επαγγελματίες ταξιδιώτες εν μέσω πανδημίας

Καθώς τα επαγγελματικά ταξίδια ξαναρχίζουν ενώ η πανδημία επιμένει, η διατήρηση της επαφής με τους επαγγελματίες ταξιδιώτες έχει λάβει επείγουσες διαστάσεις για τις εταιρείες και τους διαχειριστές των ταξιδιών τους.

Για τους ταξιδιώτες υπαλλήλους, είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να παρακολουθούν τις αλλαγές και να λαμβάνουν έγκαιρα τις πληροφορίες που συνεχώς μεταβάλλονται.

Το εν λόγω ζήτημα εξετάστηκε στην πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη από την Global Business Travel Association (GBTA) και πραγματοποιήθηκε από την Dinova Inc. Η έρευνα με τίτλο No Reservations: Travel Program Communications from the US Business Traveler's Perspective, Χωρίς Κρατήσεις: Οι επικοινωνίες των ταξιδιωτικών προγραμμάτων από τη σκοπιά του επαγγελματία ταξιδιώτη των ΗΠΑ, εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η επικοινωνία των ταξιδιωτικών προγραμμάτων σε σχέση με το πώς θέλουν οι ίδιοι οι επαγγελματίες ταξιδιώτες να λειτουργεί.

‘Όπως δήλωσε η κα Suzanne Neufang, CEO της GBTA, η επικοινωνία και η ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο είναι πολύ σημαντική για τους επαγγελματίες ταξιδιώτες εν καιρώ πανδημίας, ακόμη και για τους πιο έμπειρους του κλάδου. Κατ’ επέκταση, οι διαχειριστές εταιρικών ταξιδιών αναλαμβάνουν έναν ακόμη πιο ζωτικό ρόλο, λειτουργώντας ως αγγελιοφόροι και διαχειριστές της ενημέρωσης και της ασφάλειας των υπαλλήλων τους.

Από πλευράς της, η κα Alison Galik, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Dinova, επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι οι ταξιδιωτικές πολιτικές για τις επιχειρήσεις ήταν παραδοσιακά αρκετά στατικές. Ωστόσο, ο κορωνοϊός έχει αλλάξει τελείως την κατάσταση, αφού οι εταιρείες πρέπει πλέον να προσαρμόζουν συνεχώς τις ταξιδιωτικές τους πολιτικές με βάση τις κυβερνητικές πολιτικές, τις παραλλαγές του κορωνοϊού, τα ποσοστά εμβολίων και τις τοπικές διαφορές, ώστε να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοί τους είναι ασφαλείς.

Ακολουθούν τα κυριότερα σημεία της έρευνας σχετικά με το τι θέλουν οι επαγγελματίες ταξιδιώτες του σήμερα:

Περισσότερες Πληροφορίες

Οι περισσότεροι επαγγελματίες ταξιδιώτες αισθάνονται ότι έχουν αρκετές πληροφορίες σχετικά με διάφορες ταξιδιωτικές αλλαγές που σχετίζονται με τον κορωνοϊό. Ωστόσο, ένα μεγάλο ποσοστό χρειάζεται ακόμη περισσότερες πληροφορίες, ιδιαίτερα εάν πρόκειται να ταξιδέψει τους επόμενους έξι μήνες:

-Το 46% ανέφερε ότι θα χρειαζόταν τουλάχιστον κάποιες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις εισόδου/καραντίνας για κάθε χώρα

-Το 42% απάντησε ότι θα χρειαζόταν κάποιες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν οι ταξιδιωτικοί προμηθευτές, όπως αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία και εστιατόρια για τη μείωση της εξάπλωσης του κορωνοϊού

-Το 41% δήλωσε ότι θα χρειαζόταν κάποιες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους πόρους έκτακτης ανάγκης, δηλαδή με ποιον να επικοινωνήσει εάν έχει συμπτώματα κορωνοϊού ή άλλη ιατρική έκτακτη ανάγκη ενώ ταξιδεύει

-Το 36% απάντησε ότι θα χρειαζόταν κάποιες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης ταξιδιού της εταιρείας του, δηλαδή τα βήματα που θα έπρεπε να κάνει για να λάβει άδεια να ταξιδέψει εν μέσω πανδημίας κορωνοϊού

-Το 31% ανέφερε ότι θα χρειαζόταν κάποιες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις ταξιδιωτικές πολιτικές της εταιρείας σχετικά με τον κορωνοϊό, δηλαδή εάν η εταιρεία του επιτρέπει επί του παρόντος ταξίδια ή εάν χρειάζεται να έχουν κάνει το εμβόλιο

Ασφάλεια σε αεροδρόμια, ξενοδοχεία και εστιατόρια

Η συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών ταξιδιωτών απάντησε ότι είναι σημαντικό ή πολύ σημαντικό να μάθει για τα μέτρα ασφαλείας που σχετίζονται με τον κορωνοϊό σε ξενοδοχεία (94%), αεροπορικές εταιρείες (93%), αεροδρόμια (92%), εστιατόρια (86%) , εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων (84%) και εταιρείες μετακίνησης/ταξί (82%). Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν πρωτόκολλα καθαρισμού και υγιεινής, καθώς και απαιτήσεις για μάσκα και εμβόλια για το προσωπικό και τους πελάτες.

Μεγαλύτερη επικοινωνία μέσω email

Οι επαγγελματίες ταξιδιώτες θέλουν περισσότερη ενημέρωση από την εταιρεία τους μέσω email, ώστε να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις ταξιδιωτικές πολιτικές και τους πόρους που σχετίζονται με τα ταξίδια. Τέσσερις στους πέντε (81%) αναφέρουν ότι το email είναι μία από τις πέντε κορυφαίες μεθόδους επικοινωνίας που θέλουν να χρησιμοποιεί η εταιρεία τους.

Μεγαλύτερη επικοινωνία με πλατφόρμες εσωτερικής επικοινωνίας

Οι εταιρείες χρησιμοποιούν ευρέως πλατφόρμες εσωτερικής επικοινωνίας και συνεργασίας, ωστόσο, αυτές δεν χρησιμοποιούνται αρκετά για την επικοινωνία των ταξιδιωτικών προγραμμάτων.

Μόνο το 1/3 των επαγγελματιών ταξιδιωτών (32%) ανέφερε ότι η εταιρεία τους χρησιμοποιεί εσωτερική πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων ή συνεργασίας για να ενημερώσει τους υπαλλήλους σχετικά με τα ταξίδια. Επιπλέον, μόνο το 1/3 (33%) χαρακτηρίζει αυτή τη μέθοδο επικοινωνίας ως μία από τις 5 κορυφαίες μεθόδους.

Ένας ακόμη μεγαλύτερος αριθμός επαγγελματιών ταξιδιωτών (51%) θεωρεί ότι η εταιρική πύλη intranet/εργαζομένων είναι μία από τις πέντε κορυφαίες προτιμώμενες μεθόδους επικοινωνίας που εκτιμούν και θα εξακολουθούν να εκτιμούν και μετά την πανδημία.

Μεγαλύτερη επικοινωνία μέσω κινητού τηλεφώνου

Παρά την πρόσφατη πρόοδο, τα ταξιδιωτικά προγράμματα δεν χρησιμοποιούν αρκετά μεθόδους επικοινωνίας που περιλαμβάνουν κινητό τηλέφωνο, και, εάν χρησιμοποιούν τέτοιες μεθόδους, οι επαγγελματίες ταξιδιώτες μπορεί να μην το γνωρίζουν. Μόνο το 1/3 των επαγγελματιών ταξιδιωτών (36%) απάντησε ότι η εταιρεία του ενημερώνει για τα ταξίδια μέσω μηνυμάτων κειμένου και μόνο περίπου το 1/4 (21%) ανέφερε ότι επικοινωνεί μέσω εφαρμογών για κινητά.

Προτίμηση στα μηνύματα κειμένου

Οι επαγγελματίες ταξιδιώτες προτιμούν τα μηνύματα κειμένου από τις ειδοποιήσεις τύπου push. Οι μισοί από τους επαγγελματίες ταξιδιώτες (51%) αναδεικνύουν τα γραπτά μηνύματα ως μία από τις πέντε κορυφαίες μεθόδους που θέλουν να χρησιμοποιεί η εταιρεία τους για να τους ενημερώνει σχετικά με τα ταξίδια. Από την άλλη πλευρά, μόνο το 23% θεωρεί τις ειδοποιήσεις push μέσω μιας εφαρμογής για κινητά ως μία από τις κορυφαίες μεθόδους.

Μεγαλύτερη προτίμηση στα ενημερωτικά βίντεο

Οι περισσότερες εταιρείες έχουν επίσημη, γραπτή ταξιδιωτική πολιτική. Ωστόσο, χρησιμοποιούν και άλλες μεθόδους μικρότερου μεγέθους για να αποστείλουν πληροφορίες. Μόνο το 12% των ερωτηθέντων απάντησε ότι η εταιρεία του χρησιμοποιεί βίντεο για να ενημερώσει σχετικά με τα ταξίδια και μόνο το 9% αναφέρει ότι χρησιμοποιεί infographics. Από πλευράς τους, οι επαγγελματίες ταξιδιώτες δήλωσαν ότι προτιμούν τα βίντεο σε σχέση με τα γραφήματα. Το 1/4 (25%) θεωρεί ότι τα βίντεο είναι μία από τις πέντε κορυφαίες μεθόδους εν αντιθέσει με το 8% που θεωρεί τα γραφήματα ως μία από τις πέντε κορυφαίες μεθόδους επικοινωνίας.

‘Έμφαση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη

Όσον αφορά στην κοινωνική ευθύνη, τρεις στους πέντε (61%) επαγγελματίες ταξιδιώτες ενδιαφέρονται για τη βιωσιμότητα ενός ταξιδιωτικού προμηθευτή, καθώς και για την ποικιλομορφία και τις πιστοποιήσεις.

Οι νεότεροι επαγγελματίες ταξιδιώτες ενδιαφέρονται περισσότερο για την κοινωνική ευθύνη, με τους ταξιδιώτες Gen Z (77%) και Millennial (78%) να δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην ποικιλομορφία των προμηθευτών και τα κριτήρια επιλογής σε σύγκριση με τους ταξιδιώτες Gen X (58%). Οι Millennials (79%) ενδιαφέρονται περισσότερο από τη Gen X (63%) και τη Gen Z (53%) για τη λήψη πληροφοριών βιωσιμότητας προμηθευτών. Λίγο πάνω από το ένα τρίτο των Boomers εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη λήψη πληροφοριών ταξιδιωτικών προμηθευτών για κάθε περιοχή.

Ενώ το κύριο θέμα της έρευνας ήταν η επικοινωνία του ταξιδιωτικού προγράμματος, περιλάμβανε επίσης μερικές ερωτήσεις σχετικά με τις προτιμήσεις των επαγγελματιών ταξιδιωτών για φαγητό. Μεταξύ των βασικών ευρημάτων, είναι τα εξής:

-Οι επαγγελματίες ταξιδιώτες εξακολουθούν να εκτιμούν το φαγητό σε εστιατόριο. Όταν τους ζητήθηκε να κατατάξουν τα εστιατόρια που ταιριάζουν στις ανάγκες τους, σχεδόν το ένα τρίτο (31%) επιλέγει το χαλαρό φαγητό ως την κορυφαία επιλογή του. Ένας στους πέντε (22%) επιλέγει πολυτελές casual ενώ μερικοί προτιμούν γρήγορο σερβίρισμα/φαστ φουντ (17%), καλό φαγητό (16%) ή γρήγορο casual (13%).

-Στα ταξίδια τους, οι ερωτηθέντες χρησιμοποιούν διαφορετικές πηγές για να μάθουν ποια είναι τα καλύτερα εστιατόρια. Αυτά περιλαμβάνουν ιστότοπους κριτικής εστιατορίων (63%), σύσταση συναδέλφου ή φίλου (52%) ρεσεψιόν ξενοδοχείου/τοπικού οδηγού (47%) και μέσα κοινωνικής δικτύωσης (43%). Ωστόσο, οι Millennials, σε σύγκριση με άλλες ηλικιακές ομάδες, είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ανακαλύψουν εστιατόρια, ενώ οι Baby Boomers στηρίζονται πιο συχνά σε πληροφορίες από στόμα σε στόμα, είτε από έναν συνάδελφο ή φίλο, είτε από έναν θυρωρό ή οδηγό ξενοδοχείου.