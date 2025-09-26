O ΠΑΣΥΞΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου:

Ο τουριστικός τομέας της Κύπρου βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με σημαντικές προκλήσεις, όπως το αυξημένο ενεργειακό κόστος και την έλλειψη υδάτινων πόρων λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Αυτές οι προκλήσεις καθιστούν αναγκαία την άμεση προσαρμογή και την εφαρμογή πρακτικών που μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα, ενισχύουν την αποδοτική χρήση των πόρων και χαράσσουν μια πορεία ανάπτυξης που να ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της αειφορίας.

Η στρατηγική μας πρέπει να συνάδει με τις παγκόσμιες τάσεις, αφού ο σύγχρονος ταξιδιώτης αναζητά προορισμούς που σέβονται το περιβάλλον, επενδύουν στην καινοτομία και προσφέρουν αυθεντικές εμπειρίες. Είναι ευθύνη μας να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα του κυπριακού τουριστικού προϊόντος, επενδύοντας σε νέες μορφές τουρισμού που αναπτύσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες.

Ο ΠΑΣΥΞΕ επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για την ενσωμάτωση πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης στον τουριστικό τομέα. Η υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων, η επένδυση σε πράσινες τεχνολογίες και η προώθηση μορφών τουρισμού που σέβονται το περιβάλλον και ενισχύουν την τοπική κοινωνία, αποτελούν βασικούς άξονες της στρατηγικής μας. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός τουριστικού προϊόντος που θα παραμένει ανταγωνιστικό διεθνώς, ενώ ταυτόχρονα θα υπηρετεί τις αρχές της αειφορίας και θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον τόπο μας.

Δήλωση Προέδρου ΠΑΣΥΞΕ, κ. Θάνου Μιχαηλίδη

«Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού είναι μια ευκαιρία να αναλογιστούμε ότι ο τουρισμός δεν είναι απλώς μια οικονομική δραστηριότητα· είναι μια δύναμη που συνδέει ανθρώπους, καλλιεργεί τον σεβασμό, αναδεικνύει την πολιτιστική μας ταυτότητα και ενισχύει την κοινωνική συνοχή. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι επιτυχίες του σήμερα θα μετατραπούν σε σταθερά θεμέλια για το αύριο, ώστε οι επόμενες γενιές να απολαμβάνουν έναν τουρισμό βιώσιμο, καινοτόμο και ανθεκτικό. Με όραμα, στρατηγική και συλλογική δέσμευση, μπορούμε να ανεβάσουμε τον κυπριακό τουρισμό σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα και να τον καταστήσουμε πρότυπο θετικής αλλαγής και βιώσιμου μετασχηματισμού για ολόκληρη την περιοχή.»