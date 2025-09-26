O ΠΑΣΥΞΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη
26 Sep 2025, 13:15 | ΚΥΠΡΟΣ
TornosNews.gr
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου:
Ο τουριστικός τομέας της Κύπρου βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με σημαντικές προκλήσεις, όπως το αυξημένο ενεργειακό κόστος και την έλλειψη υδάτινων πόρων λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Αυτές οι προκλήσεις καθιστούν αναγκαία την άμεση προσαρμογή και την εφαρμογή πρακτικών που μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα, ενισχύουν την αποδοτική χρήση των πόρων και χαράσσουν μια πορεία ανάπτυξης που να ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της αειφορίας.
Η στρατηγική μας πρέπει να συνάδει με τις παγκόσμιες τάσεις, αφού ο σύγχρονος ταξιδιώτης αναζητά προορισμούς που σέβονται το περιβάλλον, επενδύουν στην καινοτομία και προσφέρουν αυθεντικές εμπειρίες. Είναι ευθύνη μας να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα του κυπριακού τουριστικού προϊόντος, επενδύοντας σε νέες μορφές τουρισμού που αναπτύσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες.
Ο ΠΑΣΥΞΕ επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για την ενσωμάτωση πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης στον τουριστικό τομέα. Η υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων, η επένδυση σε πράσινες τεχνολογίες και η προώθηση μορφών τουρισμού που σέβονται το περιβάλλον και ενισχύουν την τοπική κοινωνία, αποτελούν βασικούς άξονες της στρατηγικής μας. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός τουριστικού προϊόντος που θα παραμένει ανταγωνιστικό διεθνώς, ενώ ταυτόχρονα θα υπηρετεί τις αρχές της αειφορίας και θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον τόπο μας.
Δήλωση Προέδρου ΠΑΣΥΞΕ, κ. Θάνου Μιχαηλίδη
«Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού είναι μια ευκαιρία να αναλογιστούμε ότι ο τουρισμός δεν είναι απλώς μια οικονομική δραστηριότητα· είναι μια δύναμη που συνδέει ανθρώπους, καλλιεργεί τον σεβασμό, αναδεικνύει την πολιτιστική μας ταυτότητα και ενισχύει την κοινωνική συνοχή. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι επιτυχίες του σήμερα θα μετατραπούν σε σταθερά θεμέλια για το αύριο, ώστε οι επόμενες γενιές να απολαμβάνουν έναν τουρισμό βιώσιμο, καινοτόμο και ανθεκτικό. Με όραμα, στρατηγική και συλλογική δέσμευση, μπορούμε να ανεβάσουμε τον κυπριακό τουρισμό σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα και να τον καταστήσουμε πρότυπο θετικής αλλαγής και βιώσιμου μετασχηματισμού για ολόκληρη την περιοχή.»
διαβάστε ακόμα
- Κυπριακός τουρισμός | +10,4% οι αφίξεις στο 7μηνο - Ελλάδα επέλεξε για διακοπές το 37% των Κυπρίων 24/08 | 07:59
- Η Jet2holidays λανσάρει γάμους σε παραλίες της Κύπρου από το 2026 24/07 | 10:56
- Συνέλευση ΠΑΣΥΞΕ | Φιλόδοξοι στόχοι με ορίζοντα δεκαετίας για τον κυπριακό τουρισμό 01/07 | 13:59
- Σύσταση του γερμανικού ΥΠΕΞ για τουρίστες στην Κύπρο 20/06 | 17:49
- Κύπρος: Άνοιξαν τα πρώτα δύο Mare Resorts της Wavemaker Hospitality 04/06 | 15:13
- Δρομολογείται η ακτοπλοϊκή σύνδεση Λιβάνου-Κύπρου 08/05 | 08:55
- Κύπρος | Σημαντικό βήμα για 12μηνο τουρισμό - αύξηση των αφίξεων κατά τους εκτός αιχμής μήνες το 2024 21/02 | 16:14
- Thanos Hotels and Resorts: Ανοίγει στη Λευκωσία το Amyth of Nicosia 19/02 | 12:19
- Kύπρος: Αυθεντικές εμπειρίες μέσα από τους Δρόμους του Κρασιού 03/01 | 20:15
- Γαμήλια ταξίδια στην Κύπρο από το 2026 ανακοίνωσε η Jet2holidays 12/12 | 10:39
δημοφιλέστερα
- 1 Στο κόσκινο της ΑΑΔΕ η βραχυχρόνια μίσθωση από 1ης Οκτωβρίου – Εξετάζονται περιορισμοί σε κορεσμένες περιοχές 25.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 2 Tripadvisor | 9 Ελληνικά εστιατόρια στα καλύτερα στον κόσμο για το 2025 - Ποια είναι τα καλύτερα στην Ελλάδα 25.09.2025 | ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
- 3 Κάρπαθος | Από την πεζοπορία στην κατάδυση: Το μοναδικό φεστιβάλ Κarpathos Climb & Adventure Fest 26.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Jet2 | 15 νέες συνδέσεις με Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026 26.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 5 "Χάσουμε – Κερδίσουμε, Εμείς θα το γλεντήσουμε"... 26.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Έρχεται το νέο Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) στην Ευρώπη για ταξιδιώτες τρίτων χωρών 26.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 7 Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Αγγελική Μητροπούλου: Η φέρουσα ικανότητα είναι η δικλίδα ασφαλείας 26.09.2025 | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
- 8 Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται το ετήσιο συνέδριο του Πολωνικού Επιμελητηρίου Τουρισμού 26.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Νύχτες Πρεμιέρας: όλες οι must-see ταινίες 26.09.2025 | ΙΣΤΟΡΙΑ
- 10 Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Συναγερμός για τη βιωσιμότητα 26.09.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ