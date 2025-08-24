Κυπριακός τουρισμός | +10,4% οι αφίξεις στο 7μηνο - Ελλάδα επέλεξε για διακοπές το 37% των Κυπρίων
24 Aug 2025, 07:59 | ΚΥΠΡΟΣ
TornosNews.gr
Σε ανοδική πορεία κινήθηκε η τουριστική κίνηση στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 589.116, έναντι 551.229 τον Ιούλιο του 2024, καταγράφοντας αύξηση 6,9%.
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, οι συνολικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 2.432.129, σε σύγκριση με 2.203.704 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας άνοδο 10,4%.
Κύριες αγορές τον Ιούλιο
Το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά εισερχόμενου τουρισμού, καλύπτοντας 32,2% των αφίξεων τον Ιούλιο (189.730 τουρίστες). Ακολούθησε το Ισραήλ με 13,0% (76.557), η Πολωνία με 7,4% (43.713), η Γερμανία με 4,0% (23.694), η Σουηδία με 3,5% (20.455) και η Ρουμανία με 2,9% (17.000).
Σκοπός ταξιδιού
Η πλειονότητα των επισκεπτών, σε ποσοστό 85,5%, επέλεξε την Κύπρο για διακοπές. Το 11,6% επισκέφθηκε φίλους ή συγγενείς, ενώ το 2,8% ταξίδεψε για επαγγελματικούς λόγους. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, το ποσοστό εκείνων που ταξίδεψαν για αναψυχή ήταν ελαφρώς μειωμένο (88,7%).
Επιστροφές Κυπρίων
Αύξηση σημειώθηκε και στα ταξίδια των κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό, τα οποία ανήλθαν σε 186.987 τον Ιούλιο του 2025, έναντι 171.382 τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφοντας άνοδο 9,1%.
Οι κύριοι προορισμοί ήταν η Ελλάδα με 36,8% των ταξιδιών (68.858), το Ηνωμένο Βασίλειο με 9,4% (17.518) και η Ιταλία με 5,9% (11.117).
Όσον αφορά τον σκοπό ταξιδιού, το 75,1% των Κυπρίων ταξίδεψε για διακοπές, το 14,8% για επαγγελματικούς λόγους, το 9,1% για σπουδές, ενώ το 1% αφορούσε άλλες κατηγορίες.
διαβάστε ακόμα
- Η Jet2holidays λανσάρει γάμους σε παραλίες της Κύπρου από το 2026 24/07 | 10:56
- Συνέλευση ΠΑΣΥΞΕ | Φιλόδοξοι στόχοι με ορίζοντα δεκαετίας για τον κυπριακό τουρισμό 01/07 | 13:59
- Σύσταση του γερμανικού ΥΠΕΞ για τουρίστες στην Κύπρο 20/06 | 17:49
- Κύπρος: Άνοιξαν τα πρώτα δύο Mare Resorts της Wavemaker Hospitality 04/06 | 15:13
- Δρομολογείται η ακτοπλοϊκή σύνδεση Λιβάνου-Κύπρου 08/05 | 08:55
- Κύπρος | Σημαντικό βήμα για 12μηνο τουρισμό - αύξηση των αφίξεων κατά τους εκτός αιχμής μήνες το 2024 21/02 | 16:14
- Thanos Hotels and Resorts: Ανοίγει στη Λευκωσία το Amyth of Nicosia 19/02 | 12:19
- Kύπρος: Αυθεντικές εμπειρίες μέσα από τους Δρόμους του Κρασιού 03/01 | 20:15
- Γαμήλια ταξίδια στην Κύπρο από το 2026 ανακοίνωσε η Jet2holidays 12/12 | 10:39
- Κύπρος | Η ροή δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων από το εξωτερικό ώθησε την ανάπτυξη 05/11 | 07:59
δημοφιλέστερα
- 1 Shizen Wellness Hotel: Η νέα ξενοδοχειακή άφιξη στην Δράμα με επίκεντρο την ευεξία 22.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 2 Δωρεά του Skiathos Palace στις φυλακές Κασσαβέτειας – 1.000 τεμάχια ιματισμού στους κρατούμενους 23.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 3 Βόρεια Εύβοια: Ανακαλύπτοντας την Κρυφή Ομορφιά του Νησιού 22.08.2025 | ΤΑΞΙΔΙ
- 4 Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις με τα καταδυτικά πάρκα στον Κορινθιακό Κόλπο και στην Κέρκυρα 24.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Πράσινο φως για τον πολυτελή οικισμό των 5.900 κατοίκων και εργαζομένων στην Κρήτη 18.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 6 Independent | Ο ελληνικός τουρισμός, σαν τον Ίκαρο, κινδυνεύει να καεί από την ίδια του την επιτυχία 23.08.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
- 7 Θετικές γνωμοδοτήσεις για πλωτές εξέδρες σε ξενοδοχεία της Κω 23.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 8 Πώς αλλάζουν τα ξενοδοχεία πολυτελείας στην εποχή της Gen Z 23.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 9 3η Λευκή Νύχτα Ευόσμου | Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 23.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 Συνάντηση της Όλγας Κεφαλογιάννη με Ιάπωνες βουλευτές 22.08.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ