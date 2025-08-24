Κυπριακός τουρισμός | +10,4% οι αφίξεις στο 7μηνο - Ελλάδα επέλεξε για διακοπές το 37% των Κυπρίων

Σε ανοδική πορεία κινήθηκε η τουριστική κίνηση στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 589.116, έναντι 551.229 τον Ιούλιο του 2024, καταγράφοντας αύξηση 6,9%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, οι συνολικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 2.432.129, σε σύγκριση με 2.203.704 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας άνοδο 10,4%.

Κύριες αγορές τον Ιούλιο

Το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά εισερχόμενου τουρισμού, καλύπτοντας 32,2% των αφίξεων τον Ιούλιο (189.730 τουρίστες). Ακολούθησε το Ισραήλ με 13,0% (76.557), η Πολωνία με 7,4% (43.713), η Γερμανία με 4,0% (23.694), η Σουηδία με 3,5% (20.455) και η Ρουμανία με 2,9% (17.000).

Σκοπός ταξιδιού

Η πλειονότητα των επισκεπτών, σε ποσοστό 85,5%, επέλεξε την Κύπρο για διακοπές. Το 11,6% επισκέφθηκε φίλους ή συγγενείς, ενώ το 2,8% ταξίδεψε για επαγγελματικούς λόγους. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, το ποσοστό εκείνων που ταξίδεψαν για αναψυχή ήταν ελαφρώς μειωμένο (88,7%).

Επιστροφές Κυπρίων

Αύξηση σημειώθηκε και στα ταξίδια των κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό, τα οποία ανήλθαν σε 186.987 τον Ιούλιο του 2025, έναντι 171.382 τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφοντας άνοδο 9,1%.

Οι κύριοι προορισμοί ήταν η Ελλάδα με 36,8% των ταξιδιών (68.858), το Ηνωμένο Βασίλειο με 9,4% (17.518) και η Ιταλία με 5,9% (11.117).

Όσον αφορά τον σκοπό ταξιδιού, το 75,1% των Κυπρίων ταξίδεψε για διακοπές, το 14,8% για επαγγελματικούς λόγους, το 9,1% για σπουδές, ενώ το 1% αφορούσε άλλες κατηγορίες.