Thanos Hotels and Resorts: Ανοίγει στη Λευκωσία το Amyth of Nicosia

Μια διαφορετική πρόταση στον κλάδο της φιλοξενίας θα προσφέρει σύντομα ο κυπριακός όμιλος Thanos Hotels & Resorts στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας. Πρόκειται για το Amyth of Nicosia, το οποίο αναμένεται να υποδεχτεί τους πρώτους επισκέπτες τον Μάρτιο του 2025, παρέχοντας την αυθεντική κυπριακή φιλοξενία. Είναι το τρίτο ξενοδοχείο Amyth για τον όμιλο, καθότι τα δύο πρώτα λειτουργούν ήδη στον Άγιο Στέφανο και το Super Paradise στη Μύκονο.

Ένα ξενοδοχείο με ιστορία και χαρακτήρα

Χωροθετημένο εντός των μεσαιωνικών ενετικών τειχών και συγκεκριμένα στην Οδό Πατριάρχου Γρηγορίου 29, πλησίον της Αρχιεπισκοπής και του Αρχοντικού Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου, το Amyth of Nicosia δένει αρμονικά με τον χαρακτήρα της περιοχής.

Οι εσωτερικοί του χώροι χρονολογούνται από τις αρχές του 1900 και διατηρούν παραδοσιακές λεπτομέρειες της εποχής, ενώ τα αυθεντικά δάπεδα, η μεγάλη και επιβλητική σκάλα και η προσεγμένη διακόσμηση προσθέτουν στη γοητεία και αρχοντιά του ξενοδοχείου.

Την αρχιτεκτονική προσέγγιση του έργου έχει αναλάβει το γραφείο Ηρακλής Παπαχρίστου και την διακόσμηση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων η Μαρία Νεοφύτου.

Πρόκειται για μια κομψή και ανακαινισμένη έπαυλη που αρχικά λειτουργούσε ως σχολείο και τώρα μετατρέπεται σε ένα ξενοδοχείο-κόσμημα, με δέκα εκλεπτυσμένα δωμάτια και σουίτες, εστιατόριο με αυλή και μπαρ. Χρώματα, αρώματα και γεύσεις από τη Μεσόγειο, σε ιδιαίτερους συνδυασμούς για μια εξαιρετική γαστρονομική εμπειρία, θα ετοιμάζονται από τον σεφ του ξενοδοχείου, Andrew Michael Smith, υπό την επίβλεψη του Executive Chef του Ομίλου, David Goodridge, αντλώντας έμπνευση από κυπριακές συνταγές και χρησιμοποιώντας τοπικά, φρέσκα και βιολογικά υλικά.

Στους χώρους του ξενοδοχείου θα φιλοξενούνται επιλεγμένα έργα τέχνης από Κύπριους δημιουργούς.

Η φιλοσοφία των Amyth Hotels

To Amyth of Nicosia έρχεται να προστεθεί στην αλυσίδα των Amyth Hotels του ομίλου Thanos Hotels & Resorts, τα οποία είναι αφιερωμένα στη δημιουργία εμπειριών που ενισχύουν τη διάθεση του επισκέπτη για εξερεύνηση, αναδεικνύουν την αυθεντικότητα και καλλιεργούν την ανοιχτή σκέψη. Η εξερεύνηση βρίσκεται στον πυρήνα της εμπειρίας των Amyth, που μετρούν ήδη δύο ξενοδοχειακές μονάδες στη Μύκονο, δημιουργώντας ένα «καταφύγιο» όπου οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν «κρυμμένους θησαυρούς», είτε εξερευνώντας τον προορισμό, είτε μέσα από στιγμές αναστοχασμού. Η αυθεντικότητα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ταυτότητας των Amyth Hotels τιμώντας την κληρονομιά και τον χαρακτήρα κάθε τοποθεσίας και αποτυπώνοντας τη μοναδικότητά της στους χώρους και τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου.

Ξενοδοχεία και στην Ελλάδα

Ο Όμιλος Thanos Hotels and Resorts διαθέτει τρία υπερπολυτελή resorts στην Κύπρο που έχουν κατακτήσει διεθνείς διακρίσεις, τα Anassa, Annabelle και Αlmyra. Το 2023, ο Όμιλος ξεκίνησε την είσοδό του στην ελληνική αγορά πολυτελούς φιλοξενίας με τα πρώτα δύο ξενοδοχεία - το Amyth of Mykonos Άγιος Στέφανος και το Amyth of Mykonos Super Paradise, ενώ παράλληλα παρουσίασε επενδυτικό πλάνο για την επέκτασή του, στοχεύοντας στη λειτουργία νέων ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα. Τα επόμενα μεγάλα projects του Ομίλου μέσω των υπηρεσιών Hotel Management περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και επαναλειτουργία του ιστορικού ξενοδοχείου Berengaria στον Πρόδρομο της Κύπρου, και την αναβίωση και εξέλιξη του εμβληματικού Palm Beach Resort, στη Λάρνακα.