Κυπριακός τουρισμος: Άνεμος αισιοδοξίας στο 43ο Συνέδριο του ΠΑΣΥΞΕ

Αισιόδοξα μηνύματα για το μέλλον και τις προοπτικές του κυπριακού τουρισμού έστειλαν το 43ο Συνέδριο και η Έκθεση του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 29 Ιουνίου στην παρουσία σημαντικών παικτών του τομέα από το εξωτερικό, αλλά και την κυπριακή τουριστική αγορά.

Μιλώντας στο συνέδριο, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Χάρης Λοϊζίδης επεσήμανε πως παρά το γεγονός ότι η πανδημία δεν αφήνει αρκετά περιθώρια αισιοδοξίας σε σχέση με τις αφίξεις και έσοδα για το 2021, εντούτοις ο Σύνδεσμος ενεργοποιεί πλάνο εξόδου από την κρίση με ορίζοντα το 2022. Σύμφωνα με τον κ. Λοϊζίδη, τώρα περισσότερα από ποτέ επείγει η επιτάχυνση των προσπάθειών για αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου, με στόχο την προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού υψηλών εισοδημάτων. Όπως επεσήμανε, θα πρέπει να εμβολιάσουμε το μοντέλο ήλιος-θάλασσα με νέα στοιχεία επενδύοντας στα αυθεντικά στοιχεία της υπαίθρου, καθώς και σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Ο υπουργός Οικονομικών, κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης εξέφρασε την άποψη πως το καλύτερο branding και μεγαλύτερο ατού για την τουριστική βιομηχανία, θα ήταν να είναι εμβολιασμένοι το 100% των εργαζομένων, δείχνοντας ότι η Κύπρος είναι μια φιλόξενη χώρα γιατί προσφέρει και ασφάλεια εν καιρώ πανδημίας. Παράλληλα ανέδειξε τον ρόλο του ΠΑΣΥΞΕ ως ένα σοβαρό συνομιλητή/συνεργάτη καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας

Ο υφυπουργός Τουρισμού, κ. Σάββας Περδίος καθόρισε το 2024 ως ορίζοντα ανάκαμψης του τουρισμού, εξηγώντας ότι η στρατηγική για τον τουρισμό άρχισε να υλοποιείται από τον Ιανουάριο του 2020, με πολλές από τις ενέργειες να έχουν επισπευσθεί.

Ο CEO της PwC Κύπρου, Ευγένιος Ευγενίου, κατέθεσε την άποψη πως επιβάλλεται να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των στρατηγικών και των μεταρρυθμίσεων ώστε να αξιοποιήσουμε στον μέγιστο βαθμό τις ευκαιρίες που παρέχει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ, για μετάβαση στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε στη διάρκεια του συνεδρίου για τα μέτρα στήριξης καθώς και το όραμα για ανάκαμψη του τουρισμού στα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή υπουργών. Ο υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Γιάννης Καρούσος προανήγγειλε ότι θα επεκταθεί μέχρι το τέλος του χρόνου το προσωρινό πρόγραμμα κινήτρων για τη στήριξη των αεροπορικών εταιρειών. Ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος ανέφερε πως θα αξιοποιηθεί το Ταμείο Ανάκαμψης για να γίνουν επενδύσεις με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση του ιατρικού τουρισμού και την προώθηση των ορεινών θέρετρων. Μάλιστα αποκάλυψε ότι τον Σεπτέμβριο το Υφυπουργείο θα προχωρήσει στην εισαγωγή ενός game changing προϊόντος, με την επωνυμία «hard line legends route».

Πολύ δύσκολο για τον τουρισμό χαρακτήρισε τον τελευταίο ενάμισι χρόνο η Υφυπουργός Τουρισμού της Ελλάδας, κα Σοφία Ζαχαράκη, ενώ η κα Rita Marques, Υπουργός Τουρισμού της Πορτογαλίας στάθηκε στο πράσινο διαβατήριο το οποίο θα διευκολύνει την διακίνηση των πολιτών στις χώρες μέλη της ΕΕ.

Ο κ. Jens Zimmer Christensen, Πρόεδρος του HOTREC Δανίας εκτίμησε πως αν και έχουν επαναρχίσει τα ταξίδια, σε αριθμούς προ πανδημίας θα επιστρέψουμε το 2024.

Ανάβουν μηχανές οι tour operators

Στη διάρκεια του συνεδρίου προέκυψαν και ευχάριστες ειδήσεις ειδικά για τον κυπριακό τουρισμό, με τον κ. Taras Demura, CEO TUI Ρωσίας και Ουκρανίας να προαναγγέλλει πως μέχρι τον Σεπτέμβριο αναμένεται να επισκεφθούν την Κύπρου γύρω στις 200.000 Ρώσοι επισκέπτες. Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία του προτίθεται να προβεί σε επενδύσεις στον ξενοδοχειακό τομέα στην Κύπρο.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η εξαγγελία από τον κ. Ivor Vucelic, Director of Hotel Product and Purchasing East Of The World, της TUI GROUP Γερμανίας, ο οποίος ανακοίνωσε πως ο Όμιλος από το καλοκαίρι του 2022 θα εντάξει στο εβδομαδιαίο του πρόγραμμα 44 προς Πάφο και 55 πτήσεις προς Λάρνακα.

Στο περιθώριο του συνεδρίου του ΠΑΣΥΞΕ πραγματοποιήθηκε η «Έκθεση Προϊόντων & Υπηρεσιών» με την συμμετοχή πέραν των 30 μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Το 43ο Ξενοδοχειακό Συνέδριο και η Έκθεση Προϊόντων και Υπηρεσιών που οργάνωσε ο ΠΑΣΥΞΕ πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού.