Μόλυβος: Το κρυμμένο διαμάντι της Λέσβου που συναρπάζει κάθε ταξιδιώτη

Κείμενο: Δημήτρης Σταθόπουλος | Φωτογραφίες: discovergreece

Στα βορειοανατολικά της Λέσβου, εκεί όπου τα τουρκικά παράλια φαίνονται σχεδόν απτά, βρίσκεται ένας από τους πιο φωτογενείς οικισμούς του Αιγαίου. Ο Μόλυβος - παλαιότερα γνωστός ως Μύθημνα - αποτελεί έναν προορισμό που καταφέρνει να συνδυάζει την αρχιτεκτονική κληρονομιά με τη σύγχρονη ταξιδιωτική εμπειρία, χωρίς να χάνει την ψυχή του.

Ιστορία γραμμένη στην πέτρα

Το όνομα Μόλυβος, κέρδισε έδαφος κατά τη γενοβέζικη κυριαρχία των Γατελούζων τον 14ο αιώνα, πιθανότατα από την παραφθορά του γαλλικού "Mont d'olives", αναφερόμενο στους πολυάριθμους ελαιώνες που κατακλύζουν την περιοχή.

Η πρώτη εντύπωση είναι συγκλονιστική: καθώς το αυτοκίνητο στρίβει στην τελευταία κλειστή στροφή από την Πέτρα, ο φωτισμένος οικισμός αποκαλύπτεται σαν θεατρικό σκηνικό, με το μεσαιωνικό κάστρο να στέφει την κορυφή του λόφου.

Αρχιτεκτονικός θησαυρός υπό προστασία

Κάθε βήμα στα κυβόλιθα του Μολύβου είναι μια συνάντηση με την παραδοσιακή αιγαιοπελαγίτικη αρχιτεκτονική. Οι πετρόκτιστες κατοικίες, με τους ξύλινους εξώστες να προεξέχουν θαρραλέα πάνω από τα στενά δρομάκια, φιλοξενούν ακόμη μόνιμους κατοίκους. Αυτό δίνει στον οικισμό μια ζωντανή αίσθηση, με κληματαριές και βουκαμβίλιες να πλαισιώνουν τα παραδοσιακά στοιχεία.

Η κήρυξη του οικισμού ως παραδοσιακού, το 1965 διασφάλισε ότι κάθε νέα κατασκευή τηρεί αυστηρά κριτήρια, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά πέτρα και ξύλο.

Το φρούριο με την απαράμιλλη θέα

Το μεσαιωνικό κάστρο, χτισμένο επί Γατελούζων και αφού επεκτάθηκε κατά την οθωμανική περίοδο, προσφέρει μια από τις πιο εντυπωσιακές πανοραμικές θέες στο Αιγαίο. Τα κόκκινα κεραμίδια των σπιτιών αντιπαρατίθενται δραματικά με τον θαλάσσιο ορίζοντα, ενώ οι ελαιώνες σκιάζουν με το ασημί τους χρώμα ολόκληρη τη θέα. Το ηλιοβασίλεμα από εδώ θεωρείται must-see εμπειρία.

Νεοκλασικά αριστουργήματα

Κατεβαίνοντας προς το λιμάνι, ο επισκέπτης διασχίζει έναν κόσμο αρχοντικών του 19ου αιώνα. Το Αρχοντικό Κομνηνάκη-Κράλλη, σήμερα παράρτημα της ΑΣΚΤ, αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα της τοπικής αρχιτεκτονικής, με τοιχογραφίες λαϊκών τεχνητών που αποτυπώνουν σκηνές καθημερινότητας της εποχής.

Παραλίες για κάθε γούστο

Η κεντρική παραλία του Μολύβου προσελκύει οικογένειες με την οργανωμένη αμμώδη ακτή της. Για μια πιο εναλλακτική εμπειρία, η Εφταλού, μόλις τρία χιλιόμετρα μακριά, συνδυάζει θαλασσοθεραπεία με ιαματικές πηγές - ένας μοναδικός συνδυασμός θερμών λουτρών και παγωμένων νερών που δημιουργεί αξέχαστες αισθήσεις.

Γαστρονομική περιπέτεια

Το λιμάνι πάλλεται από ζωή, με παραδοσιακές ταβέρνες να σερβίρουν φρεσκότατα θαλασσινά σε προσιτές τιμές. Από τους θαλασσομεζέδες ως τους γκιουζλεμέδες, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία. Ο Μόλυβος είναι ένας προορισμός - χρονοκάψουλα, που διατηρεί την αυθεντικότητα σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Ένα μέρος όπου το παρελθόν και το παρόν συνυπάρχουν αρμονικά, δημιουργώντας εμπειρίες που μένουν χαραγμένες στη μνήμη κάθε ταξιδιώτη.