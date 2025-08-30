Κέα: Το στολίδι των Κυκλάδων

Κείμενο: Δημήτρης Σταθόπουλος | Φωτογραφίες : Δήμος Κέας

Η Κέα αναδεικνύεται σιωπηλά ως ένας από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς του Αιγαίου. Αυτό το Κυκλαδίτικο νησί, μόλις δύο ώρες από την Αθήνα, έχει κερδίσει τις καρδιές των επισκεπτών με τη μοναδική του ταυτότητα: διαυγή νερά που ανταγωνίζονται κάθε καραϊβικό παράδεισο, τοπία όπου δρύινα δάση διακόπτουν την κυκλαδίτικη γυμνότητα, και μια ατμόσφαιρα που προσκαλεί στην ηρεμία.

Το ταξίδι ξεκινά από το λιμάνι του Λαυρίου, με το ferry να διασχίζει την Ευβοϊκό κόλπο σε 70 λεπτά περίπου. Η οδική υποδομή του νησιού διατηρεί έναν χαρακτήρα που υπενθυμίζει την αυθεντικότητα - οι δρόμοι είναι στενοί και μερικοί απαιτούν προσοχή, ιδίως για όσους θέλουν να φτάσουν στις πιο απομονωμένες ακτές. Η πρόσβαση με συνηθισμένο όχημα είναι εφικτή, αρκεί να αποφύγετε τα πολύ χαμηλά μοντέλα.

Η ψυχή του νησιού

Δύο πόλοι συγκεντρώνουν τη ζωή της Κέας: η Κορησσία, το κεντρικό λιμάνι, και η μαγευτική Ιουλίδα, η πρωτεύουσα που κοσμεί τις πλαγιές σαν ένα παραμυθένιο χωριό με πανοραμική θέα. Άλλες σημαντικές συνοικίες περιλαμβάνουν το ζωντανό Βουρκάρι και τον παραθαλάσσιο Κούνδουρο. Για απόλυτη ηρεμία, οι περιοχές Οτζιάς και Ποίσσες προσφέρουν καταφύγιο από τον κόσμο.

Παραδείσιες ακτογραμμές

Η φήμη της Κέας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις εκπληκτικές της παραλίες. Γιαλισκάρι, Οτζιάς, Σπαθί, Κούνδουρος και Ξύλα αποτελούν τις οργανωμένες επιλογές με beach bars και υπηρεσίες. Για όσους προτιμούν την άγρια ομορφιά, οι Όρκος, Συκαμιά και Μικρές Ποίσσες - η τελευταία προσβάσιμη μόνο με πεζοπορία κάτω από την αρχαία Καρθαία (φωτό) - προσφέρουν απαράμιλλη γαλήνη. Στη δυτική ακτή, το Λιπαρό, το Καμπί και η Λυγιά περιμένουν να τις ανακαλύψετε.

Υποθαλάσσιοι θησαυροί

Η Κέα αποτελεί μέκκα για τους λάτρεις της κατάδυσης, φιλοξενώντας κάποια από τα πιο σημαντικά ναυάγια της Μεσογείου. Το περίφημο «Βρετανικό» (HMHS Britannic), αδελφικό πλοίο του Τιτανικού, αναπαύεται στον βυθό από το 1916, όταν εξερράγη σε γερμανική νάρκη. Ο διάσημος εξερευνητής Ζακ Κουστώ το εντόπισε το 1975 σε βάθος 120 μέτρων. Στην ίδια περιοχή συναντάμε το «S/S Burdigala» και τα συντρίμμια ενός Junkers 52 από το 1943, ενώ ανοιχτά του Κούνδουρου βρίσκεται το ιστορικό «Πατρίς» από το 1868.

Μονοπάτια με θέα

Το δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών της Κέας προσφέρει ασύγκριτες εμπειρίες. Η κορυφαία διαδρομή οδηγεί στην αρχαία Καρθαία, ένα ταξίδι στον χρόνο με καταπληκτικό τέρμα. Εξίσου συναρπαστική είναι η διαδρομή «Ιουλίδα-Λέων-Οτζιάς», που ξεκινά από την πρωτεύουσα, περνά από το μυθικό πέτρινο λιοντάρι και καταλήγει στην παραλία για αναζωογονητικό μπάνιο.

Πολιτιστικά στολίδια

Το Αρχαιολογικό Μουσείο, το ατελιέ του Αλέκου Φασιανού και το εντυπωσιακό δημαρχείο του Ερνέστου Τσίλερ συνθέτουν έναν πολιτιστικό περίπλο. Ξεχωριστή εμπειρία προσφέρει ο Προϊστορικός Οικισμός της Αγίας Ειρήνης, ένα από τα κορυφαία πολιτιστικά κέντρα του αρχαίου Αιγαίου που ανθούσε από το 3000 π.Χ. Η επιβλητική Παναγία Καστριανή, χτισμένη το 1700, προσκαλεί σε έναν πνευματικό προσκυνηματικό περίπλο.

Νυχτερινή ζωή στη θάλασσα

Για τους λάτρεις της νυχτερινής διασκέδασης με φόντο το κύμα, το Βουρκάρι αποτελεί την απόλυτη επιλογή - είτε για παρεΐστικες βραδιές είτε για ρομαντικές στιγμές υπό τα αστέρια.