Οι ωραιότερες παραλίες Παξών-Αντίπαξων

Κείμενο Δημήτρης Σταθόπουλος | Φωτό: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Στα σμαραγδένια νερά του Ιονίου Πελάγους, οι Παξοί και οι Αντίπαξοι αποτελούν έναν από τους πιο μαγευτικους προορισμούς της Ελλάδας. Με τα κρυστάλλινα νερά τους, τις όμορφες ακτές και την πλούσια βλάστηση που αγκαλιάζει την παραλιακή ζώνη, τα δύο νησιά προσφέρουν μια αυθεντική εμπειρία μπάνιου που συνδυάζει την ομορφιά της ελληνικής φύσης με την ηρεμία ενός ανέγγιχτου παραδείσου.

Ανεξερεύνητες ακτές στους Παξούς

Βόρειο τμήμα του νησιού

Στο βορειότερο άκρο του νησιού, το Χαράμι υποδέχεται τους επισκέπτες με τα εκθαμβωτικά τιρκουάζ νερά του. Η παραλία, που βρίσκεται κοντά στη Λάκκα, περικλείεται από καταπράσινους ελαιώνες που δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ρομαντικό σκηνικό.

Λίγο πιο νότια, ο Ορκός θεωρείται από πολλούς η πιο εντυπωσιακή παραλία των Παξών. Τα καθαρά λευκά βότσαλα και τα σμαραγδένια νερά συνθέτουν έναν μοναδικό πίνακα, ενώ τα στατερά κυπαρίσσια που φτάνουν έως την ακτή και οι αρχαίες ελιές προσφέρουν φυσική σκίαση στους λουόμενους.

Ανατολικές ακτογραμμές

Το Μονοδένδρι ξεχωρίζει ως μία από τις λίγες πλήρως εξοπλισμένες παραλίες του νησιού, διαθέτοντας ξαπλώστρες, ομπρέλες και beach bar για όσους αναζητούν άνεση και εξυπηρέτηση.

Η Λάκκος εντυπωσιάζει με το μέγεθός της και την ποικιλία των υλικών της ακτής - από μεσαίου μεγέθους βότσαλα έως ψιλότερα βότσαλα και άμμο στην αριστερή πλευρά. Η τοποθεσία της στο τέλος μιας καταπράσινης κοιλάδας την καθιστά ιδιαίτερα φωτογενή.

Το Μαρμάρι, πλησίον του Λεβρεχίου, αποτελεί αγαπημένο προορισμό τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους διεθνείς επισκέπτες, χάρη στο πυκνό δάσος που την περιβάλλει.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Γλυφάδα, η οποία πέρα από την εξωτική ομορφιά της προσφέρει και θεραπευτικές ιδιότητες. Τα θειούχα νερά που αναβλύζουν φυσικά σε βραχώδη κοιλώματα μέσα στη θάλασσα την καθιστούν μοναδική στο είδος της.

Στο Λεβρεχιό, η παραλία του οικισμού Λογγός, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα με τραπέζια σχεδόν μέσα στα κύματα.

Η Κακή Λαγκάδα προσελκύει πλήθος λουομένων λόγω της εγγύτητάς της με τον Γάιο. Τα χαρακτηριστικά λευκά βότσαλα μεγάλου μεγέθους και ο ελαιώνας που εκτείνεται πίσω από την ακτή δημιουργούν ένα κλασικό ιόνιο τοπίο.

Η Γιαννάς, που βρίσκεται δίπλα στο γνωστό άγαλμα του Ανεμογιάννη, αποτελεί την κύρια παραλία του Γάη. Παρότι σχετικά μικρή και πολυσύχναστη, τα ρηχά νερά την καθιστούν ιδανική για οικογένειες.

Ο Μπάλος προσφέρει εύκολη πρόσβαση από τον Γάιο και εντυπωσιάζει με τα μεγάλα λευκά βότσαλα και τα τιρκουάζ νερά που χαρακτηρίζουν τις πιο όμορφες παραλίες των Παξών.

Στο Μογγονήσι, το μικροσκοπικό νησάκι που συνδέεται οδικώς με το κύριο νησί, οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν μία από τις σπάνιες αμμώδεις παραλίες των Παξών. Τα ρηχά, ήρεμα νερά την καθιστούν ιδανική για παιδιά, ενώ λειτουργεί και εστιατόριο-καφέ.

Δυτικές ακτές και θαλάσσια εξερεύνηση

Ο Ερημίτης αποτελεί ίσως την πιο θεαματική παραλία του νησιού. Σχηματισμένη πρόσφατα από κατολίσθηση των γκρεμών, προσφέρει ένα άγριο και εξωτικό τοπίο με άσπρα βότσαλα περικλεισμένα από εντυπωσιακούς κατακόρυφους ανοιχτόχρωμους βράχους. Φημίζεται ιδιαίτερα για τα μαγευτικά ηλιοβασιλέματα που προσφέρει.

Μέσω θαλάσσιας μετακίνησης, οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση στον όρμο Αχάι, έναν προστατευμένο από τους βόρειους ανέμους κόλπο όπου κρύβονται απομονωμένες παραλίες και εκπληκτικές σπηλιές.

Το Γαλάζιο θεωρείται από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες που προσεγγίζονται μόνο από τη θάλασσα, με καταγάλανα νερά και εντυπωσιακούς γκρεμούς δεκάδων μέτρων ύψους.

Οι τρεις Γαλάζιες Σπηλιές που επικοινωνούν μεταξύ τους προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες για υποθαλάσσια εξερεύνηση και φωτογράφιση.

Οι εξωτικές παραλίες των Αντίπαξων

Στο γειτονικό νησί των Αντίπαξων, η Βρίκα και το Βουτούμι αποτελούν δύο από τις πιο εκπληκτικές παραλίες όχι μόνο των Ιονίων νησιών αλλά ολόκληρης της Ελλάδας.

Το πρώτο χαρακτηριστικό που τις καθιστά μοναδικές είναι η λευκότατη ψιλή άμμος που προσδίδει στα νερά ένα απίστευτο τιρκουάζ χρώμα, συγκρίσιμο μόνο με εκείνο των τροπικών προορισμών. Το δεύτερο στοιχείο που τις διακρίνει είναι η χαμηλή μεσογειακή βλάστηση και τα κυπαρίσσια που φτάνουν σχεδόν έως την ακτογραμμή, δημιουργώντας έναν εντυπωσιακό συνδυασμό πρασίνου και γαλάζιου.

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αυξημένης τουριστικής κίνησης, οι δύο παραλίες δέχονται σημαντικό αριθμό επισκεπτών μέσω των τουριστικών σκαφών που πραγματοποιούν τακτικά δρομολόγια από τους Παξούς.

Ανάμεσα στις δύο κυρίως παραλίες εκτείνεται η Μεσοβρίκα, μια μικρότερη αλλά εξίσου γραφική ακτή που προσφέρει περισσότερη ησυχία.

Οι Παξοί και οι Αντίπαξοι αποδεικνύουν ότι η ελληνική φύση μπορεί να συναγωνιστεί τους πιο εξωτικούς προορισμούς του πλανήτη. Από τις οργανωμένες ακτές έως τις άγριες και απρόσιτες παραλίες, από τα θεραπευτικά θειούχα νερά έως τις καταγάλανες λιμνοθάλασσες, τα δύο νησιά προσφέρουν μια πλούσια ποικιλία επιλογών για κάθε τύπο επισκέπτη. Η διατήρηση της φυσικής ομορφιάς και η αυθεντικότητα του τοπίου καθιστούν τα νησιά έναν από τους τελευταίους ανέγγιχτους παραδείσους του Μεσογείου.