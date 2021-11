Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες, η νέα κανονικότητα στον τουρισμό

Οι σημαντικότερες τάσεις που θα επικρατήσουν στον τουρισμό μετά την πανδημία και η σημασία της κατάλληλης προετοιμασίας των τουριστικών επιχειρήσεων για τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας, με αναγκαία συνθήκη την αναβάθμιση των προσόντων των στελεχών τους με δεξιότητες που επικεντρώνονται στην ψηφιακή μετάβαση, συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του LIVE Webinar που πραγματοποίησε το Tornos News σε συνεργασία με το IST College, την Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021, με τίτλο «O τουρισμός μετά την πανδημία: Τάσεις και προβλέψεις».

Στο webinar συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής της Mindhaus | V+O Greece, κ. Θεόφιλος Κυρατσούλης και ο Executive Education Manager IST College, κ. Αβραάμ Φιτέογλου, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο εκδότης του Tornos News, κ. Γιάννης Γιαννακάκης.

Στην τοποθέτησή του για την πορεία του τουρισμού τα επόμενα χρόνια, ο κ. Κυρατσούλης, ο οποίος διατελεί και ως Marketing Expert στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (ΠΟΤ), παρουσιάζοντας τα στοιχεία από τις πρόσφατες έρευνες που ανέλαβε και υλοποίησε η Mindhaus για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδίων (ΕΤC) με τίτλους «Europeans’ attitudes towards responsible travel choices» και «Monitoring sentiment for domestic and intra-European travel», δήλωσε ότι το 2022 θα είναι μια καλύτερη χρονιά από το 2021 για τον τουρισμό, εφόσον τα επιδημιολογικά δεδομένα ακολουθούν θετική πορεία και ότι βάσει και των δεδομένων από την έρευνα, η ανάκαμψη τοποθετείται στο 2024. Ο κ. Κυρατσούλης εξέφρασε την εκτίμηση ότι το 2022 δεν θα υπάρξει ολική ανάκαμψη, καθώς αφενός η πανδημία βρίσκεται σε εξέλιξη συνεχίζοντας να απασχολεί τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες αλλά και οι long haul αγορές συνεχίζουν να υπολείπονται στην σύνδεσή τους με την Ευρώπη.

Η επιδημολιογική κατάσταση αλλά και τα μέτρα προστασίας που λαμβάνουν οι προορισμοί αλλά και οι επιχειρήσεις, συνεχίζουν να είναι σημαντικά για τουλάχιστον 2 στους 3 Ευρωπαίους ταξιδιώτες. Ειδικά για εκείνους που ενδιαφέρονται για ταξίδια πολιτισμού, το ποσοστό που θεωρεί πολύ σημαντικά τα αυστηρά πρωτόκολλα ανέρχεται στο 70%. Αυτά τα δεδομένα, επισήμανε ο κ. Κυρατσούλης, διαμορφώνουν αναλόγως και την πολιτική και το μάρκετινγκ των επιχειρήσεων και των προορισμών.

Τι δείχνουν τα τελευταία στατιστικά στοιχεία για τον ευρωπαϊκό και ελληνικό τουρισμό

Ο γενικός διευθυντής της Mindhaus αναφέρθηκε στα σημαντικότερα σημεία των αποτελεσμάτων της έρευνας της ETC.

-Η Ελλάδα συνεχίζει να είναι σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών. «Εκτιμώ όμως ότι το ερχόμενο εξάμηνο θα υπάρξει μια πτωτική πορεία γιατί υπάρχουν άλλοι προορισμοί πιο δημοφιλείς, όπως η Γερμανία. Θα πρέπει να τονισθεί όμως ότι η Ισπανία και η Ιταλία, ανταγωνιστές της Ελλάδας, είναι σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών όλο το χρόνο και δεν παρουσιάζουν το φαινόμενο της εποχικότητας το οποίο χαρακτηρίζει την χώρα μας, την Πορτογαλία, την Κροατία και την Τουρκία», σημείωσε ο κ. Κυρατσούλης.

-Οι Πολωνοί ήταν πρωταθλητές στα ταξίδια τον τελευταίο χρόνο, σε επίπεδο ψυχολογίας, με μεγάλη διάθεση για διεθνή ταξίδια.

-Εξακολουθεί να καταγράφεται ανησυχία των ταξιδιωτών για τα ταξίδια με αεροπλάνο. «Πλέον υπάρχει μεγαλύτερη προτίμηση στο αυτοκίνητο και το τρένο κάτι που επηρεάζει σίγουρα την στρατηγική και τα εργαλεία marketing που πρέπει να ακολουθούμε», υπογράμμισε.



-Αειφορία στα ταξίδια. Υπάρχουν ήδη ταξιδιωτικά πρακτορεία και τουρ οπερέιτορ που καταργούν τις σύντομες πτήσεις από τα πακέτα διακοπών τους, προκειμένου να περιορίσουν τον αντίκτυπο στο περιβάλλον.

-Η ασφάλεια παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα των ταξιδιωτών, σε επίπεδο προστασίας της υγείας, ακόμα κι αν οι ευρωπαίοι ταξιδιώτες εμφανίζονται εξοικειωμένοι με τη νέα κατάσταση. Ενθαρρυντικά στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2021 είναι η αύξηση 40% σε όσους δεν άλλαξαν καθόλου τα ταξιδιωτικά τους σχέδια και μείωση 25% σε όσους δεν ακύρωσαν τις διακοπές τους (σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021).

-Μπαίνουμε σε μια νέα κανονικότητα, η οποία όμως θα είναι ένα σταυρόλεξο για γερούς λύτες ενώ κάθε καλοκαίρι που θα περνάει θα είναι μία τόνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

From Volume to Value

Ο κ. Κυρατσούλης αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη αλλαγής της φιλοσοφίας τόσο των προορισμών όσο και των τουριστικών επιχειρήσεων «from volume to value», δηλαδή από το στόχο των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων στο στόχο αφίξεων και διανυκτερεύσεων που δημιουργούν προστιθέμενη αξία.

Έκρηξη των απευθείας κρατήσεων και ανάγκη δημιουργίας επώνυμου προϊόντος

Ο κ. Κυρατσούλης ανέδειξε και τη σημασία του digital marketing αλλά και του branding καθώς τον τελευταίο 1,5 χρόνο, τα resort σε προορισμούς ήλιου-θάλασσας δέχονται πολύ περισσότερες απευθείας κρατήσεις στις ιστοσελίδες τους σε σχέση με το παρελθόν. Μέσα στον τελευταίο χρόνο, είπε, έχει σημειωθεί αύξηση 20% στον αριθμό των ταξιδιωτών που προτιμούν να κάνουν απευθείας κράτηση στο ξενοδοχείο της επιλογής τους. Παράλληλα, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που επενδύουν στη δημιουργία επώνυμου προϊόντος, κατέγραψαν το 2021 αύξηση έως και 150% στην αξία των απευθείας κρατήσεων σε σχέση με το 2019.

Σε αυτή τη κατεύθυνση βοηθά σημαντικά η τουριστική εκπαίδευση. Στο MBA in Tourism and Hospitality Management του IST College, όπως τόνισε ο κ. Φιτέογλου, αναπτύσσονται θέματα e-tourism business development αλλά και άλλα μαθήματα που έχουν στόχο να βοηθήσουν τους επαγγελματίες να μπορέσουν να αυξήσουν το brand awareness της επιχείρησής τους. Θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν νέα αποτελεσματικά σχέδια δράσης μέσω στρατηγικών στα social media και χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του MBA in Tourism and Hospitality Management του IST College

Ο κ. Φιτέογλου αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά του μεταπτυχιακού προγράμματος λέγοντας ότι το 2022, μέσα από την ανάπτυξη του κλάδου, θα χρειαστούν εξειδικευμένοι μάνατζερ και ηγέτες που να μπορούν να εποπτεύουν όλες τις λειτουργίες της τουριστικής επιχείρησης.

Το μεταπτυχιακό του IST College έχει στόχο την εφαρμογή των επιχειρηματικών αρχών και των βέλτιστων πρακτικών στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας. Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από industry experts και απευθύνεται σε επαγγελματίες του τουρισμού αλλά και σε όσους επιθυμούν να μπουν στο χώρο αυτό.

Εστιάζει, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων και των στρατηγικών ικανοτήτων των στελεχών, την εφαρμογή και προώθηση της καινοτομίας, την αποτελεσματική διοίκηση ομάδων και την αποτελεσματική επικοινωνία.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα πάρουν εργαλεία και γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να εντοπίζουν τις τάσεις των καταναλωτών.

Η διάρκειά του είναι 16 μήνες, και διεξάγεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη, κάθε εβδομάδα, και ένα Σάββατο το μήνα, ενώ λειτουργεί χωρίς εξετάσεις γιατί δίνεται βαρύτητα στους επαγγελματίες. Η παρακολούθηση γίνεται δια ζώσης, εξ αποστάσεως αλλά και on demand. Επιπλέον, μαθήματα δεν διεξάγονται τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

Το IST COLLEGE προσφέρει σε όλους τους αναγνώστες του Tornos News, το MBA in Tourism and Hospitality Management, με έκπτωση 30% στα δίδακτρα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν αυτή την φόρμα επικοινωνίας, ώστε το IST να επικοινωνήσει μαζί τους για όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος.