Mαγνήτης για τους ξένους επενδυτές πολυτελών κατοικιών η Ελλάδα | Ο Γιώργος Γαβριηλίδης στο T.N.

Συνέντευξη στη Χριστίνα Κουσουνή

Η ελληνική αγορά πολυτελών εξοχικών κατοικιών προσελκύει ολοένα και περισσότερους ξένους επενδυτές, χάρη στον μοναδικό συνδυασμό προσιτών τιμών, υψηλών αποδόσεων και του lifestyle που προσφέρει η χώρα.

Σε συνέντευξή του στο Tornos News, ο Γιώργος Γαβριηλίδης, CEO και Founding Partner της Elxis – At Home in Greece, εξηγεί γιατί η Ελλάδα συγκρίνεται ευνοϊκά με ανταγωνιστικούς προορισμούς όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι ξένοι αγοραστές, ποιες περιοχές πρωταγωνιστούν, αλλά και πώς κυβερνητικές παρεμβάσεις ή διεθνείς τάσεις επηρεάζουν την αγορά. Παράλληλα, σκιαγραφεί την πορεία των τιμών την επόμενη πενταετία, με τη Μεσσηνία να αναδεικνύεται σε νέο hotspot επενδύσεων.

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης έχει ως εξής:

Το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για πολυτελείς εξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα παραμένει έντονο. Ποιοι είναι, κατά τη γνώμη σας, οι βασικοί λόγοι που καθιστούν την ελληνική αγορά πολυτελών ακινήτων ελκυστική;



Η ελληνική αγορά πολυτελών εξοχικών κατοικιών παραμένει ιδιαίτερα ελκυστική για ξένους επενδυτές, κυρίως λόγω του συνδυασμού προσιτών τιμών, υψηλών αποδόσεων από βραχυχρόνιες μισθώσεις και μοναδικών φυσικών και πολιτιστικών πλεονεκτημάτων. Σε σύγκριση με άλλες μεσογειακές χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία ή η Ιταλία, η Ελλάδα προσφέρει πιο προσιτές τιμές ακόμη και σε περιζήτητες περιοχές, όπως η Κρήτη, η Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες ή τα Ιόνια νησιά, ενώ η ζήτηση από τουρίστες εξασφαλίζει υψηλά ποσοστά πληρότητας και σταθερό εισόδημα για τους ιδιοκτήτες που αποφασίζουν να νοικιάζουν τις κατοικίες τους.

Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης το ελληνικό lifestyle: το ευχάριστο κλίμα, η πλούσια γαστρονομία, η φιλικότητα των ντόπιων και η ποιότητα ζωής σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος διαβίωσης κάνουν την Ελλάδα ιδιαίτερα ελκυστική ιδιαίτερα για αγοραστές από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη.

Τέλος, η δυνατότητα επένδυσης μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων, σε συνδυασμό με τη συνεχή άνοδο των τιμών, προσφέρει προοπτική μελλοντικών κερδών, ενισχύοντας το ενδιαφέρον των ξένων αγοραστών.

Φωτό: pixabay.com

Τι είδους ακίνητα αναζητούν οι ξένοι αγοραστές; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που έχουν στη λίστα προτεραιοτήτων τους και σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίζεται η μεγαλύτερη ζήτηση;



Οι ξένοι αγοραστές δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση σε παραθαλάσσιες τοποθεσίες υψηλής αξίας, επιλέγοντας κατοικίες που ξεχωρίζουν για την ποιότητα κατασκευής και τις σύγχρονες ανέσεις τους. Η εγγύτητα στη θάλασσα, οι προσεγμένες προδιαγραφές και οι επιπλέον παροχές που προσφέρουν άνεση και πολυτέλεια αποτελούν βασικά κριτήρια στη διαδικασία επιλογής. Η ζήτηση επικεντρώνεται κυρίως σε νησιωτικούς και παραθαλάσσιους προορισμούς με ισχυρή τουριστική ταυτότητα, όπως οι Κυκλάδες, τα Επτάνησα, η Κρήτη, καθώς και επιλεγμένα παράκτια σημεία της ηπειρωτικής Ελλάδας με προεξάρχουσα θέση την Μεσσηνία και την Αργολίδα.

Όσον αφορά το ύψος των επενδύσεων, οι περισσότερες αγορές κινούνται μεταξύ 250.000 και 600.000 ευρώ, με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να παρατηρείται στην κατηγορία των 300.000–450.000 ευρώ.

Οι Ολλανδοί ξεχωρίζουν ως η πιο δραστήρια ομάδα αγοραστών, με τους Βέλγους να ακολουθούν, ενώ σχεδόν οι μισοί από αυτούς αντιμετωπίζουν την κατοικία όχι μόνο ως χώρο διακοπών, αλλά και ως επενδυτικό μέσο, αξιοποιώντας τη μέσω ενοικίασης όταν δεν τη χρησιμοποιούν.

Αντίθετα, αγοραστές από τη Γερμανία και τη Γαλλία προσεγγίζουν την αγορά με πιο «προσωπικό» χαρακτήρα, αναζητώντας κυρίως ένα δικό τους καταφύγιο στην Ελλάδα, αν και ορισμένοι εξετάζουν παράλληλα την προοπτική πρόσθετου εισοδήματος μέσα από βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Φωτό: pixabay.com

Ποιο είναι το προφίλ των επενδυτών που επιλέγουν την Ελλάδα; Από ποιες χώρες προέρχονται και τι είναι αυτό που φαίνεται να τους τραβάει περισσότερο;

Οι επενδυτές που επιλέγουν την Ελλάδα είναι τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρηματίες από τη Δυτική Ευρώπη, κυρίως από τη Γερμανία, την Ολλανδία και το Βέλγιο. Πρόκειται συχνά για άτομα ή εταιρείες που διαθέτουν κεφάλαια από πωλήσεις επιχειρήσεων ή μετοχικών συμμετοχών και αναζητούν τρόπους να τα επενδύσουν με μεγαλύτερη απόδοση από τις παραδοσιακές επιλογές, όπως οι τράπεζες ή οι χρηματιστηριακές αγορές.

Αυτό που τους ελκύει κυρίως είναι οι προνομιακές, παραθαλάσσιες τοποθεσίες και η δυνατότητα να αναπτύξουν ακίνητα υψηλής ποιότητας με πολυτελείς ανέσεις, τα οποία μπορούν είτε να χρησιμοποιούν οι ίδιοι για διακοπές είτε να εκμισθώνουν, αποκομίζοντας εισόδημα και κεφαλαιακά κέρδη. Παραδείγματα αυτής της τάσης περιλαμβάνουν Ολλανδούς επιχειρηματίες που κατασκευάζουν υπερπολυτελή διαμερίσματα στη Λευκάδα ή στη Χαλκιδική, Γερμανούς που αναπτύσσουν συγκροτήματα στην Κρήτη και Βέλγους επενδυτές στη Ρόδο, ενώ αντίστοιχα νέα projects εμφανίζονται συνεχώς σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Η Ελλάδα προσφέρει στους ξένους επενδυτές συνδυαστικά πλεονεκτήματα: ήλιο, θάλασσα, αναγνωρισιμότητα διεθνώς και δυνατότητες κερδοφόρας εκμετάλλευσης των ακινήτων, γεγονός που καθιστά τη χώρα έναν ολοένα και πιο δημοφιλή προορισμό για παραθεριστικές επενδύσεις.

Φωτό: pixabay.com

Τα κυβερνητικά προγράμματα που επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τη στεγαστική κρίση, όπως οι περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ή ενδεχόμενες φορολογικές αλλαγές, θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την αγορά των πολυτελών ακινήτων;

Είναι γεγονός ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για τη στεγαστική κρίση, όπως οι αλλαγές στο πρόγραμμα Golden Visa ή οι περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, μπορούν να μειώσουν τις συνολικές εισροές ξένων κεφαλαίων. Παρ’ όλα αυτά, στην αγορά των πολυτελών εξοχικών η επίδραση είναι περιορισμένη, καθώς η ζήτηση για κατοικίες υψηλών προδιαγραφών από ξένους αγοραστές παραμένει ισχυρή και συνεχίζει να τροφοδοτεί σημαντικές επενδύσεις.

Πώς βλέπετε να διαμορφώνονται οι τιμές των πολυτελών κατοικιών στην Ελλάδα μέσα στην επόμενη πενταετία; Ποιες περιοχές πιστεύετε ότι θα ξεχωρίσουν και ποιες θα παρουσιάσουν πιθανές διαφοροποιήσεις;

Η αγορά κατοικίας που απευθύνεται σε ξένους αγοραστές γνωρίζει συνεχή ανάπτυξη, η οποία αναμένεται ότι θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Κατά την πενταετία που έρχεται αναμένουμε μια ετήσια αύξηση των τιμών των εξοχικών κατοικιών μεταξύ 8-10%. Εκτός από την Κρήτη, την Κέρκυρα και τη Ρόδο, νησιά τα οποία αποτελούν σταθερά πόλο έλξης για τους ξένους αγοραστές, σημαντικές επενδύσεις γίνονται και στη Μεσσηνία, μία περιοχή που αναμένεται να σημειώσει μεγάλη άνοδο.