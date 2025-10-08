Οι ψηφιακοί νομάδες επιλέγουν Ελλάδα | Ο CFO της Blueground στο Tornos News

Της Χριστίνας Κοραή

«Η Ελλάδα αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο σε κορυφαίο προορισμό για ψηφιακούς νομάδες, συνδυάζοντας τρόπο ζωής, πολιτισμό και ισχυρή συνδεσιμότητα», αναφέρει ο Απόστολος Φωτεινάκης, Chief Financial Officer της Blueground, σε συνέντευξή του στο Tornos News, περιγράφοντας μια δυναμική που τοποθετεί τη χώρα μας στο επίκεντρο του παγκόσμιου χάρτη της εξ αποστάσεως εργασίας.

Ο κ. Φωτεινάκης εξηγεί ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει αρχίσει να προσελκύει αυξανόμενο αριθμό επαγγελματιών που εργάζονται από οπουδήποτε, χάρη στη σταθερή ψηφιακή υποδομή, τη βελτιωμένη αεροπορική συνδεσιμότητα και το ανταγωνιστικό κόστος διαβίωσης σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Παράλληλα, η εισαγωγή της βίζας για ψηφιακούς νομάδες, σε συνδυασμό με τις νέες επενδύσεις σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, έχει καταστήσει τη χώρα πιο φιλική σε όσους επιθυμούν να συνδυάσουν εργασία και ποιότητα ζωής.

«Στη Blueground παρατηρούμε αυξανόμενη ζήτηση από ψηφιακούς νομάδες που αναζητούν πλήρως επιπλωμένα, ευέλικτα σπίτια στην Ελλάδα, τα οποία τους επιτρέπουν να ζουν άνετα και να εργάζονται αποδοτικά», επισημαίνει ο κ. Φωτεινάκης, προσθέτοντας ότι η ευελιξία στη στέγαση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη χώρα ώστε να προσελκύσει και να διατηρήσει αυτό το κοινό.

Η ανάπτυξη αυτής της νέας αγοράς, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αφορά μόνο τις υποδομές φιλοξενίας αλλά και ένα οικοσύστημα υπηρεσιών που περιλαμβάνει χώρους συνεργασίας, μετακινήσεις, πολιτιστικές δραστηριότητες και τοπικές εμπειρίες. Ήδη, αρκετοί δήμοι και τουριστικοί φορείς σχεδιάζουν στοχευμένες καμπάνιες για να αναδείξουν τη χώρα ως ιδανικό προορισμό για απομακρυσμένη εργασία.

Ο κ. Φωτεινάκης υπογραμμίζει ότι η αναδιαμόρφωση του τρόπου που ταξιδεύουμε και εργαζόμαστε δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την Ελλάδα, μια χώρα που, όπως σημειώνει, διαθέτει όλα τα εφόδια να αποτελέσει πρότυπο βιώσιμης και ανθρώπινης προσέγγισης στην παγκόσμια αγορά των ψηφιακών νομάδων. Αν αξιοποιηθεί σωστά αυτή η δυναμική, μπορεί να οδηγήσει στη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης, πέρα από τα όρια της παραδοσιακής τουριστικής περιόδου.