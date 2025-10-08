Οι ψηφιακοί νομάδες επιλέγουν Ελλάδα | Ο CFO της Blueground στο Tornos News
08 Oct 2025, 06:35 | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
TornosNews.gr
- Της Χριστίνας Κοραή
«Η Ελλάδα αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο σε κορυφαίο προορισμό για ψηφιακούς νομάδες, συνδυάζοντας τρόπο ζωής, πολιτισμό και ισχυρή συνδεσιμότητα», αναφέρει ο Απόστολος Φωτεινάκης, Chief Financial Officer της Blueground, σε συνέντευξή του στο Tornos News, περιγράφοντας μια δυναμική που τοποθετεί τη χώρα μας στο επίκεντρο του παγκόσμιου χάρτη της εξ αποστάσεως εργασίας.
Ο κ. Φωτεινάκης εξηγεί ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει αρχίσει να προσελκύει αυξανόμενο αριθμό επαγγελματιών που εργάζονται από οπουδήποτε, χάρη στη σταθερή ψηφιακή υποδομή, τη βελτιωμένη αεροπορική συνδεσιμότητα και το ανταγωνιστικό κόστος διαβίωσης σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Παράλληλα, η εισαγωγή της βίζας για ψηφιακούς νομάδες, σε συνδυασμό με τις νέες επενδύσεις σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, έχει καταστήσει τη χώρα πιο φιλική σε όσους επιθυμούν να συνδυάσουν εργασία και ποιότητα ζωής.
«Στη Blueground παρατηρούμε αυξανόμενη ζήτηση από ψηφιακούς νομάδες που αναζητούν πλήρως επιπλωμένα, ευέλικτα σπίτια στην Ελλάδα, τα οποία τους επιτρέπουν να ζουν άνετα και να εργάζονται αποδοτικά», επισημαίνει ο κ. Φωτεινάκης, προσθέτοντας ότι η ευελιξία στη στέγαση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη χώρα ώστε να προσελκύσει και να διατηρήσει αυτό το κοινό.
Η ανάπτυξη αυτής της νέας αγοράς, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αφορά μόνο τις υποδομές φιλοξενίας αλλά και ένα οικοσύστημα υπηρεσιών που περιλαμβάνει χώρους συνεργασίας, μετακινήσεις, πολιτιστικές δραστηριότητες και τοπικές εμπειρίες. Ήδη, αρκετοί δήμοι και τουριστικοί φορείς σχεδιάζουν στοχευμένες καμπάνιες για να αναδείξουν τη χώρα ως ιδανικό προορισμό για απομακρυσμένη εργασία.
Ο κ. Φωτεινάκης υπογραμμίζει ότι η αναδιαμόρφωση του τρόπου που ταξιδεύουμε και εργαζόμαστε δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την Ελλάδα, μια χώρα που, όπως σημειώνει, διαθέτει όλα τα εφόδια να αποτελέσει πρότυπο βιώσιμης και ανθρώπινης προσέγγισης στην παγκόσμια αγορά των ψηφιακών νομάδων. Αν αξιοποιηθεί σωστά αυτή η δυναμική, μπορεί να οδηγήσει στη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης, πέρα από τα όρια της παραδοσιακής τουριστικής περιόδου.
διαβάστε ακόμα
- Τουρισμός | Καταλύτης αναβάθμισης οι Έλληνες της διασποράς - Η Κατερίνα Μπαλιλάκη (BrainReGain) στο T.N. 07/10 | 06:25
- Το μεγάλο «στοίχημα» της Ελλάδας: Η σύνδεση των ανανεώσιμων πηγών με τις θαλάσσιες μεταφορές | Ο Γ. Βάλης στο Τ.Ν. 03/10 | 06:15
- Οι κορυφαίοι αναρριχητές του κόσμου στην Κάλυμνο για το Διεθνές Φεστιβάλ | Τι λέει στο ΤΝ ο δήμαρχος Ι. Μαστροκούκος 02/10 | 06:15
- Ο Ν. Χαραλάμπους στο ΤΝ | Το 2026 ξεκινούν τα υδροπλάνα - Η Ελλάδα μπορεί να γίνει παγκόσμιο κέντρο 01/10 | 06:16
- Πώς μια κακή κριτική μπορεί να απογειώσει τη φήμη ενός ξενοδοχείου 29/09 | 07:00
- Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Αγγελική Μητροπούλου: Η φέρουσα ικανότητα είναι η δικλίδα ασφαλείας 26/09 | 06:15
- Όνειρο θερινής νυκτός οι διακοπές για τους Έλληνες | Τι δείχνει έρευνα της Plum - συνέντευξη στο Tornos News 24/09 | 07:00
- Δημήτρης Τζανιδάκης: Οι γεωπολιτικές αναταράξεις φέρνουν μόνιμο καθεστώς κρίσης για τον ελληνικό τουρισμό 19/09 | 08:10
- Μ. Χαχλιούτης: Πέντε θητείες, ένα όραμα | Το ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου στην πρώτη γραμμή της τουριστικής ανάπτυξης | Συνέντευξη στο Tornos News 17/09 | 08:00
- Αποκαλυπτική συνέντευξη | Δημήτρης Φραγκάκης: Η κρίση της Ουκρανίας, η καμπάνια του ΕΟΤ για το καλοκαίρι - Γραφείο ΕΟΤ στην Ισπανία για το άνοιγμα της Λατινικής Αμερικής 11/03 | 13:20
δημοφιλέστερα
- 1 Ποια αεροπορική θα προσφέρει δωρεάν κρασί και μπύρα εν ώρα πτήσης 07.10.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 2 Έλλειψη εργαζομένων στον τουρισμό: Κάθε χρόνο και χειρότερα | 3 παράγοντες εισηγούνται λύσεις 07.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 3 ΥΠΑ: Ορκίστηκαν 80 νέοι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας 07.10.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 4 Katikies Kirini | Στα κορυφαία ξενοδοχεία της Ελλάδας στα Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2025 07.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 5 Mandarin Oriental, Costa Navarino | Διακρίσεις στα Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards & World Spa Awards 07.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 6 Xρονιά-ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό το 2025 με 36 εκατ. αφίξεις 07.10.2025 | ΠΡΟΣΩΠΑ
- 7 Βραβεία CN Traveller | Ελληνικός θρίαμβος: Η Νάξος καλύτερο νησί της Ευρώπης - Διάκριση για 8 νησιά και 21 ξενοδοχεία 07.10.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
- 8 Περιφέρεια Κρήτης | Προωθείται η δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής της Ελιάς 07.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Η Emirates εγκαινιάζει το Κέντρο Αριστείας στη Φιλοξενία για 25.000 μέλη πληρώματος καμπίνας 07.10.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 10 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε αυστηρότερο μηχανισμό για την αναστολή απαλλαγής από βίζα 07.10.2025 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ