Τουρισμός | Καταλύτης αναβάθμισης οι Έλληνες της διασποράς - Η Κατερίνα Μπαλιλάκη (BrainReGain) στο T.N.

Συνέντευξη στη Χριστίνα Κουσουνή | Κατερίνα Μπαλιλάκη, General Manager του BrainReGain

Παρά τη δυναμική ανάπτυξη του τουρισμού, η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις σε στελέχη υψηλής εξειδίκευσης, ενώ μόλις το 3% των αιτήσεων στο πρόγραμμα mentoring του BrainReGain αφορά επαγγελματίες του κλάδου. Η Κατερίνα Μπαλιλάκη, General Manager του BrainReGain, εξηγεί στο Tornos News γιατί αυτό το στοιχείο είναι αποκαλυπτικό για την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας, πώς η αξιοποίηση των Ελλήνων της διασποράς μπορεί να γίνει καταλύτης αναβάθμισης, και γιατί η επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού περνά μέσα από τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και ένα νέο στρατηγικό αφήγημα.

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης έχει ως εξής:

Ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα είναι η επιστροφή Ελλήνων του εξωτερικού με διεθνή εμπειρία. Ποιες δεξιότητες και ποια τεχνογνωσία φέρνουν μαζί τους οι επαγγελματίες της διασποράς που μπορούν να μεταμορφώσουν τον ελληνικό τουρισμό;

Οι Έλληνες που εργάζονται σήμερα σε διεθνείς τουριστικούς ομίλους, ξενοδοχειακές αλυσίδες ή travel tech εταιρείες δεν φέρνουν μόνο εμπειρία. Φέρνουν μαζί τους ένα διαφορετικό «mindset». Revenue management, στρατηγικές βιωσιμότητας, ψηφιακό marketing με παγκόσμια εμβέλεια, σχεδιασμός customer journey – όλα αυτά είναι δεξιότητες που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον ελληνικό τουρισμό. Κυρίως όμως φέρνουν μια νοοτροπία ποιότητας και εξωστρέφειας, όπου το πρόσκαιρο κέρδος δεν υπονομεύει την εμπειρία του επισκέπτη ούτε τις τοπικές κοινωνίες.

Τι χρειάζεται για να κάνει ο τουριστικός κλάδος το επόμενο βήμα; Με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να συνδυάσει τη βιώσιμη ανάπτυξη με την ψηφιακή καινοτομία, ώστε να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις των επισκεπτών αλλά και των τοπικών κοινωνιών;

Το επόμενο βήμα είναι ξεκάθαρο: ο ελληνικός τουρισμός πρέπει να περάσει από το παραδοσιακό μοντέλο φιλοξενίας στη νέα εποχή της βιώσιμης και ψηφιακά ενισχυμένης εμπειρίας. Οι επισκέπτες θέλουν πλέον αυθεντικότητα, πράσινες υποδομές και προσωποποιημένες υπηρεσίες. Οι τοπικές κοινωνίες, από την άλλη, ζητούν ανάπτυξη που δεν εξαντλεί τους πόρους τους. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τον συνδυασμό τεχνολογίας όπως big data, AI, smart hospitality και βιωσιμότητας δηλαδή ESG, υπεύθυνη χρήση πόρων και σύνδεση με την τοπική κουλτούρα.

Και εδώ η συμβολή των Ελλήνων της διασποράς είναι καθοριστική: εκείνοι έχουν δουλέψει σε περιβάλλοντα όπου αυτά τα στοιχεία είναι ήδη ενσωματωμένα και ξέρουν πώς να τα φέρουν στην Ελλάδα.

Το BrainReGain λειτουργεί ως «γέφυρα» ανάμεσα στους Έλληνες του εξωτερικού και τις επιχειρήσεις της χώρας. Σε ποιο βαθμό τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να προσφέρουν λύσεις στο ζήτημα της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού;

Το BrainReGain είναι ακριβώς αυτή η «γέφυρα». Μέσα από τα προγράμματά μας, φέρνουμε σε επαφή Έλληνες του εξωτερικού με τις επιχειρήσεις της χώρας, δημιουργώντας success stories επιστροφής. Στον τουρισμό, αυτό έχει τεράστια σημασία, καθώς οι ελλείψεις δεν είναι μόνο αριθμητικές αλλά κυρίως ποιοτικές. Revenue managers, sustainability experts, στελέχη marketing με διεθνή εμπειρία – αυτά είναι τα προφίλ που λείπουν.

Κι εδώ να σας δώσω ένα στοιχείο: από τις αιτήσεις που λαμβάνουμε στο πρόγραμμα mentoring, μόλις το 3% αφορά σε στελέχη του τουρισμού. Αυτό είναι ενδεικτικό. Δείχνει ότι οι Έλληνες του εξωτερικού που δουλεύουν στον κλάδο είναι διστακτικοί. Γιατί; Γιατί κοιτούν πέρα από τις παραδοσιακές παθογένειες. Θέλουν κουλτούρα, θέλουν βιωσιμότητα, θέλουν σοβαρές προοπτικές, όχι μικρόνοες νοοτροπίες που στοχεύουν στο πρόσκαιρο κέρδος εις βάρος της ποιότητας εξυπηρέτησης.

Παρά τη διαρκή ανάπτυξη του τουρισμού, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να δηλώνουν ελλείψεις σε θέσεις-κλειδιά όπως revenue managers, sustainability experts και marketing στελέχη με διεθνή εμπειρία. Τι χρειάζεται να αλλάξει ώστε η Ελλάδα να γίνει πιο ελκυστική για στελέχη υψηλής εξειδίκευσης;

Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει αφήγημα. Δεν αρκεί να μιλάμε για «ήλιο και θάλασσα» όταν θέλουμε να προσελκύσουμε ταλαντούχα στελέχη. Χρειάζεται να προσφέρουμε ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών, αλλά και ένα περιβάλλον που στηρίζει την καινοτομία, δίνει χώρο στην εξέλιξη, εξασφαλίζει ισορροπία ζωής και δείχνει σοβαρή δέσμευση σε ESG πρακτικές. Χρειάζεται επίσης να αντιμετωπιστούν οι παθογένειες που αποθαρρύνουν τον επαναπατρισμό: γραφειοκρατία, αβεβαιότητα, βραχυπρόθεσμη λογική.

Και το παράδειγμα υπάρχει: στο Διοικητικό μας Συμβούλιο έχουμε τον κ. Χάρη Σιαμπάνη, CDIO του Phaea Resorts, που με τη διεθνή του εμπειρία δείχνει πώς μπορεί ο κλάδος να κάνει το άλμα αξιοποιώντας στελέχη της διασποράς. Αυτός είναι ο δρόμος – από την απλή διαχείριση, στη στρατηγική αναβάθμιση.