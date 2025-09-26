Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 | Αγγελική Μητροπούλου: Η φέρουσα ικανότητα είναι η δικλίδα ασφαλείας

Συνέντευξη στη Χριστίνα Κουσουνή

Οι πιέσεις στις τοπικές κοινωνίες από την άναρχη τουριστική ανάπτυξη, η έλλειψη νερού και στέγης, η υπερ-δόμηση αλλά και η ανάγκη για στρατηγική μακροπρόθεσμης μετάβασης φέρνουν τον ελληνικό τουρισμό σε κρίσιμο σταυροδρόμι.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού βρίσκει τη χώρα μας να αναζητά ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική ευημερία και στη βιωσιμότητα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Με αφορμή τη συγκυρία αυτή, η Αγγελική Μητροπούλου, Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου και Επιστημονική Συνεργάτιδα του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, μιλά στο Tornos News για το τι σημαίνει στην πράξη «βιώσιμος τουρισμός», πώς η φέρουσα ικανότητα μπορεί να γίνει εργαλείο πολιτικής και ποια βήματα είναι απαραίτητα για την επόμενη μέρα.

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης έχει ως εξής:

Ο φετινός εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού θέτει στο επίκεντρο τη βιωσιμότητα και τον άνθρωπο. Τι σημαίνει πρακτικά «βιώσιμος τουρισμός» για έναν προορισμό και πώς μεταφράζεται αυτό στην καθημερινότητα των κατοίκων του;

Καταρχάς, οι «Παγκόσμιες Ημέρες», όπως και αυτή του Τουρισμού, αποτελούν μια αφορμή να αναδειχθούν ζητήματα που ήδη απασχολούν έντονα τον δημόσιο διάλογο – με πρώτο το τι σημαίνει στην πράξη βιώσιμος τουρισμός. Ιδιαίτερα φέτος, μετά και τα σχετικά ρεπορτάζ για την πορεία του τουρισμού στην Ελλάδα, αξίζει να αναρωτηθούμε: βιώσιμος για ποιους; Για τους προορισμούς, για τους επισκέπτες, αλλά κυρίως για τους κατοίκους.

Στην ουσία, η βιωσιμότητα οφείλει να σημαίνει σεβασμός στο πνεύμα του τόπου, ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής ομορφιάς με όρους ισορροπίας, σχεδιασμένες επενδύσεις με όρια και δραστηριότητες που δεν αλλοιώνουν τον χαρακτήρα των περιοχών. Ένας τόπος είναι πραγματικά βιώσιμος όταν παραμένει φιλόξενος και για τον επισκέπτη και για τον κάτοικο, χωρίς οι δεύτεροι να νιώθουν ότι εκτοπίζονται.

Αξίζει επίσης να τονίσουμε ότι, σύμφωνα με έρευνες και στατιστικά, περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες και Ελληνίδες δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές φέτος. Συνεπώς, η βιωσιμότητα πλέον λαμβάνει και μια ακόμη διάσταση: ο βιώσιμος προορισμός πρέπει να είναι και προσβάσιμος για όλους και όλες, με ό,τι σηματοδοτεί πια η έννοια της προσβασιμότητας.

Διαχωρισμός της έννοιας του υπερτουρισμού από εκείνη της φέρουσας ικανότητας

Σε πολλές περιοχές, ιδιαίτερα νησιωτικές, οι κάτοικοι βιώνουν πιέσεις από τις ελλείψεις σε νερό, την ακρίβεια στα ενοίκια και την αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών. Με ποιον τρόπο η έννοια της φέρουσας ικανότητας μπορεί να γίνει εργαλείο πολιτικής για να διασφαλιστεί ισορροπία ανάμεσα σε επισκέπτες και ντόπιους;

Σε αυτό το σημείο, είναι χρήσιμο να διαχωρίσουμε την έννοια του υπερτουρισμού από εκείνη της φέρουσας ικανότητας. Ο υπερτουρισμός σχετίζεται με το πώς βιώνουν και αντιλαμβάνονται την πίεση οι κάτοικοι και οι επισκέπτες – το αίσθημα κορεσμού, συνωστισμού ή αλλοίωσης της εμπειρίας.

Αντίθετα, η φέρουσα ικανότητα βασίζεται σε αντικειμενικούς δείκτες: κατανάλωση νερού σε σχέση με τα διαθέσιμα αποθέματα, κατανάλωση ενέργειας, χωρητικότητα μιας παραλίας ή ενός οικισμού. Μπορεί, λοιπόν, μια περιοχή να έχει ξεπεράσει τα όριά της σε επίπεδο πόρων χωρίς αυτό να γίνεται άμεσα αντιληπτό, ειδικά όταν το τουριστικό έσοδο λειτουργεί ως «αντιστάθμισμα» ή έστω «αντίβαρο».

Στο Παρατηρητήριο Βιώσιμου Τουρισμού Αιγαίου, μέσα από συγκεκριμένες μελέτες, αναδεικνύουμε τη σημασία της συνδυαστικής προσέγγισης: συμμετοχικά εργαστήρια που καταγράφουν στάσεις και αντιλήψεις των κατοίκων σε συνδυασμό με περιβαλλοντικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες. Έτσι, η φέρουσα ικανότητα μπορεί να αποτελέσει πραγματικά πολύτιμο εργαλείο εφαρμόσιμων πολιτικών: προσφέρει μετρήσιμα δεδομένα που βοηθούν τις τοπικές αρχές να θέτουν όρια, να σχεδιάζουν υποδομές και να εξισορροπούν τις ανάγκες επισκεπτών και κατοίκων.

Πώς ενδυναμώνεται το «κοινωνικό συμβόλαιο» με τον τουρισμό

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η πλειονότητα των πολιτών αναγνωρίζει τα οικονομικά οφέλη του τουρισμού, την ίδια στιγμή όμως εκφράζεται ανησυχία για την περιβαλλοντική υποβάθμιση και την ποιότητα ζωής. Πώς μπορεί να βρεθεί αυτή η ισορροπία;

Η ισορροπία προκύπτει μέσα από στρατηγική διαφοροποίηση: επένδυση σε ποιοτικό τουρισμό αντί για μαζική μεγέθυνση (άλλο η ανάπτυξη, άλλο η μεγέθυνση), ενίσχυση δραστηριοτήτων εκτός υψηλής σεζόν για κάθε προορισμό και ουσιαστική σύνδεση του τουρισμού με την τοπική παραγωγή. Όταν οι κάτοικοι διαπιστώνουν ότι τα κέρδη μένουν στον τόπο και ότι το περιβάλλον προστατεύεται, τότε ενδυναμώνεται και το «κοινωνικό συμβόλαιο» με τον τουρισμό.

Πρόκειται όμως για την πιο δύσκολη «άσκηση» του σχεδιασμού – και ακόμη περισσότερο της υλοποίησης. Ο ρόλος όλων των κοινωνικών εταίρων και της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι καθοριστικός, γιατί μόνο έτσι μπορεί να στηριχθεί η μετάβαση σε ένα διαφορετικό μοντέλο τουρισμού.

Στην Ελλάδα συζητείται συχνά το φαινόμενο της υπερ-δόμησης και της άναρχης ανάπτυξης που αλλοιώνει το τοπίο και την ταυτότητα προορισμών. Ποιο μοντέλο ανάπτυξης θα μπορούσε να διασφαλίσει ταυτόχρονα ελκυστικότητα και προστασία του χαρακτήρα ενός τόπου;

Το μοντέλο ανάπτυξης πρέπει να είναι μικρής κλίμακας και προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Αντί για οριζόντιες λύσεις, χρειάζονται τοπικά σχέδια που σέβονται το τοπίο, ενσωματώνουν την αρχιτεκτονική ταυτότητα και προωθούν ήπιες μορφές δραστηριοτήτων. Ο χαρακτήρας ενός προορισμού είναι το ίδιο του το «κεφάλαιο» -αν χαθεί, χάνει και την ελκυστικότητά του. Παράλληλα, δεν πρέπει να λείπει ένα συνολικό σχέδιο για τη χώρα, με όραμα για τον τουρισμό και αυστηρή εφαρμογή των νόμων.

Η συμμετοχή των κατοίκων στον σχεδιασμό είναι πιο κρίσιμη από ποτέ

Στο δημόσιο διάλογο δίνεται έμφαση σε μεγάλες επενδύσεις και υποδομές. Ωστόσο, πολλοί ειδικοί τονίζουν την ανάγκη για συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στον σχεδιασμό. Πώς μπορεί να ενισχυθεί η φωνή των ίδιων των κατοίκων στον καθορισμό της τουριστικής στρατηγικής;

Δεν ήταν πάντα αυτονόητο πως η φωνή των κατοίκων πρέπει να ακούγεται. Για πολλά χρόνια, επειδή ο τουρισμός τους εξασφάλιζε εισόδημα και βελτίωνε την καθημερινότητά τους, οι ίδιοι θεωρούνταν ότι «δεν δικαιούνται να μιλάνε». Αυτό όμως έχει αλλάξει. Σήμερα, οι κάτοικοι βιώνουν άμεσα τις πιέσεις και την αλλοίωση της ποιότητας ζωής τους, γι’ αυτό και η συμμετοχή τους στον σχεδιασμό είναι πιο κρίσιμη από ποτέ. Η φωνή τους μπορεί να αποτυπωθεί θεσμικά μέσα από τοπικά συμβούλια τουρισμού, διαβουλεύσεις, ερωτηματολόγια και ψηφιακές πλατφόρμες.

Η σημασία του μακροχρόνιου σχεδιασμού

Αν κοιτάξουμε μπροστά στο 2030, ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα τρία πιο κρίσιμα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε η Ελλάδα να διατηρήσει τον τουρισμό ως πηγή ευημερίας χωρίς να υπονομεύσει τις ίδιες της τις βάσεις;

Είναι πολύ κρίσιμο να αναδειχθεί η σημασία του μακροχρόνιου σχεδιασμού με όραμα μέσα από την ερώτηση που θέτετε. Οι αλλαγές σε ένα φαινόμενο που αρκετοί και αρκετές ακόμη θεωρούν ότι «κυλάει αυτόματα» δεν είναι ούτε εύκολες ούτε άμεσες.

Αν πρέπει να ξεχωρίσω τις πιο κρίσιμες στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα, με δεδομένη την τουριστική πίεση και τη συνδυαστική επίπτωση της κλιματικής κρίσης, θα ανέφερα: τον στρατηγικό χωρικό σχεδιασμό με σαφή όρια στη δόμηση και στην εκμετάλλευση των πόρων, την αναγκαιότητα για συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες δράσεις πράσινης μετάβασης που ταιριάζουν σε ορεινούς όγκους, νησιά και αστικά κέντρα, που περιλαμβάνουν όμως και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κατοίκων και τουριστών, και την συμμετοχική διαχείριση και το branding των προορισμών με αφηγήματα που δεν θα αλλάζουν όσο γρήγορα ένα τουριστικό σλόγκαν, αλλά θα συνδέονται με την ουσία και τη μοναδικότητα κάθε τόπου, με τους κατοίκους συνδιαμορφωτές.