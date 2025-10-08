Ο ταξιδιωτικός κλάδος δεν είναι «αγελάδα μετρητών» - Τι είπε ο CEO της Jet2 στο συνέδριο της ΑΒΤΑ

Ο διευθύνων σύμβουλος της Jet2.com και Jet2holidays, Στιβ Χίπι (Steve Heapy), προειδοποίησε τη βρετανική κυβέρνηση να μην αντιμετωπίσει τον ταξιδιωτικό τομέα ως «αγελάδα που παράγει μετρητά» ενόψει του φθινοπωρινού Προϋπολογισμού, εκφράζοντας έντονες ανησυχίες για νέες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Μιλώντας στο Travel Convention της Abta στην Κάλβια της Μαγιόρκα, ο Χίπι εξέφρασε τον φόβο ότι περισσότεροι εργαζόμενοι θα ενταχθούν σε υψηλότερη φορολογική κλίμακα με τις ανακοινώσεις του Νοεμβρίου.

«Ανησυχώ πολύ για τον Προϋπολογισμό. Η κυβέρνηση θέλει να συγκεντρώσει 30 έως 50 δισ. λίρες μέσω φόρων· αυτά θα προέλθουν από τη ‘σφιγμένη μεσαία τάξη’», τόνισε.

«Η αύξηση των εισφορών Εθνικής Ασφάλισης μας κόστισε [στη Jet2] 25 εκατομμύρια λίρες. Τυχόν νέες αυξήσεις φόρων θα μας επηρεάσουν ξανά», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της Jet2 υπογράμμισε πως ο αριθμός των Βρετανών που εντάσσονται στη υψηλότερη φορολογική βαθμίδα έχει διπλασιαστεί τα τελευταία 12 χρόνια, ζητώντας από την κυβέρνηση να δείξει σεβασμό προς έναν κλάδο που «προσφέρει σημαντικά οφέλη στην κοινωνία και την οικονομία».

«Ο ταξιδιωτικός κλάδος συνεισφέρει τεράστια ποσά στο βρετανικό Δημόσιο. Απασχολούμε χιλιάδες ανθρώπους και οι διακοπές συμβάλλουν ουσιαστικά στην ψυχική υγεία. Ελπίζω η κυβέρνηση να μην το ξεχνά αυτό και να μας αντιμετωπίσει με τον σεβασμό που μας αξίζει», σημείωσε.

Παρά την αβεβαιότητα που προκαλούν οι επερχόμενες δημοσιονομικές ανακοινώσεις, ο Χίπι δήλωσε ότι η ζήτηση για ταξίδια παραμένει «ισχυρή και σταθερή», χαρακτηρίζοντας τις διακοπές «μια από τις πιο απαραίτητες δαπάνες των καταναλωτών».

Στο ίδιο πάνελ, ο Neil Swanson, διευθύνων σύμβουλος της TUI UK & Ireland, συμμερίστηκε τους φόβους για νέες φορολογικές επιβαρύνσεις.

«Οι άνθρωποι χρειάζονται μια διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξουν νέοι φόροι. Οι επιχειρήσεις δεν αντέχουν πρόσθετα κόστη – χρειάζονται στήριξη για να αναπτυχθούν», είπε.

«Θα θέλαμε να βλέπουμε τους πελάτες να κάνουν κρατήσεις νωρίτερα, αλλά ο ανταγωνισμός στις τιμές είναι μεγάλος. Ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει, όμως πιέζεται να κάνει κρατήσεις την τελευταία στιγμή – κάτι που δεν ωφελεί κανέναν.»