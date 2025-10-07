Xρονιά-ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό το 2025 με 36 εκατ. αφίξεις

Την εκτίμηση ότι το 2025 θα αποτελέσει χρονιά-ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό, με τις αφίξεις να ξεπερνούν τα 36 εκατομμύρια επισκέπτες, εξέφρασε στην ΕΡΤ ο Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Νίκος Κογιουμτσής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Σεπτέμβριος κατέγραψε καλύτερη πορεία από τους θερινούς μήνες, καθώς οι τουρίστες του φθινοπώρου —κυρίως από ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία— διαθέτουν ισχυρότερη αγοραστική δύναμη. Παράλληλα, η παράταση της τουριστικής περιόδου στην Αθήνα και σε άλλους προορισμούς δημιουργεί σημαντικά οφέλη για την τοπική αγορά και τις επιχειρήσεις.

Ωστόσο, ο κ. Κογιουμτσής έθεσε στο επίκεντρο ένα σοβαρό πρόβλημα που επηρεάζει τόσο την ελληνική επιχειρηματικότητα όσο και το εμπόριο που συνδέεται με τον τουρισμό: τον αθέμιτο ανταγωνισμό από τις ασιατικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Όπως τόνισε, τα δέματα αξίας έως 150 ευρώ εισάγονται χωρίς ΦΠΑ και φορολόγηση, γεγονός που πλήττει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και θέτει ζητήματα ασφάλειας, καθώς πολλά προϊόντα δεν πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ή είναι παραποιημένα.

Το Ε.Ε.Α. έχει προτείνει την επιβολή τέλους 7 ευρώ ανά δέμα από τρίτες χώρες, ζητώντας «ισότιμη μεταχείριση» και διασφάλιση συνθηκών δίκαιου ανταγωνισμού. Ήδη έχει αποσταλεί σχετικό υπόμνημα προς τα αρμόδια υπουργεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και τα πρώτα μέτρα αναμένονται μετά το 2028.

Μόνο το 2024, 4,6 δισ. δέματα από ασιατικές πλατφόρμες έφτασαν στην Ευρώπη, με 80.000 ημερησίως να κατευθύνονται στην Ελλάδα. «Το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά και ζήτημα ελέγχου και προστασίας του καταναλωτή», σημείωσε ο Αντιπρόεδρος του Ε.Ε.Α.