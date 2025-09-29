O νέος Πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC)

Στη Ρώμη, στο πλαίσιο της εναρκτήριας τελετής του 25ου Παγκόσμιου Συνεδρίου του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC), ο Manfredi Lefebvre ανέλαβε επίσημα καθήκοντα νέου Προέδρου του Συμβουλίου, διαδεχόμενος τον Greg O’Hara, ο οποίος ηγήθηκε του οργανισμού από τον Νοέμβριο του 2023.

Ο Lefebvre, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους επιχειρηματίες στον χώρο του Τουρισμού και της Πολυτελούς Κρουαζιέρας, είναι Πρόεδρος του Heritage Group και της Abercrombie & Kent Travel Group. Με μακρά πορεία άνω των τεσσάρων δεκαετιών, υπήρξε πρωτοπόρος στη μεταμόρφωση της Silversea Cruises σε διεθνή ηγέτη, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της σε περισσότερους από 900 προορισμούς, πριν από την πώλησή της στη Royal Caribbean Group.

Αποχαιρετώντας τη θητεία του, ο απερχόμενος Πρόεδρος Greg O’Hara δήλωσε:

«Ήταν μεγάλη τιμή να υπηρετήσω ως Πρόεδρος του WTTC τα τελευταία δύο χρόνια. Ο τουρισμός είναι δύναμη καλού, δημιουργεί θέσεις εργασίας, φέρνει ανάπτυξη και ενώνει πολιτισμούς. Είμαι βέβαιος πως υπό την ηγεσία του Manfredi, το WTTC θα συνεχίσει να δυναμώνει».

Από την πλευρά του, ο νέος Πρόεδρος σημείωσε:

«Αναλαμβάνοντας σήμερα, αισθάνομαι τιμή αλλά και ενθουσιασμό. Ο τουρισμός δεν είναι μόνο βιομηχανία· είναι πάθος που συνδέει τους ανθρώπους. Μαζί με τα μέλη μας, θα συνεχίσουμε την καινοτομία με υπευθυνότητα, ώστε ο κλάδος μας όχι μόνο να ανακάμψει αλλά και να ευημερήσει».

Η προσωρινή CEO του WTTC, Gloria Guevara, καλωσόρισε τον Lefebvre και τόνισε ότι η εμπειρία του «σε κρουαζιέρες, πολυτελή ταξίδια και διαφοροποιημένες επενδύσεις θα καθοδηγήσει το Συμβούλιο σε μια ακόμη χρονιά-ρεκόρ, με συμβολή 2,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στην παγκόσμια οικονομία το 2025».

Πέρα από τον τουριστικό τομέα, ο Lefebvre κατέχει θέσεις-κλειδιά σε επιχειρήσεις και θεσμούς, όπως Αντιπρόεδρος της Arqit Quantum και Global Senior Advisor στη Rothschild & Co, ενώ διατηρεί και διπλωματικούς-πολιτιστικούς ρόλους, όπως του Επίτιμου Προξένου του Ισημερινού στο Μονακό. Έχει τιμηθεί με διακρίσεις, όπως τα Τάγματα Saint Charles και Grimaldi.

Το συνέδριο πραγματοποιείται με τη συνεργασία του ιταλικού Υπουργείου Τουρισμού, του ENIT, του Δήμου Ρώμης και της Περιφέρειας Λάτσιο, ενώ ανάμεσα στους εταίρους του WTTC συγκαταλέγονται οι Antonio Lefebvre d’Ovidio Philanthropy, Arsenale Spa, Chase Travel, MSC Group και Trip.com Group.