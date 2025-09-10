Βαγγέλης Καρκανάκης: Επιμελητήριο Ηρακλείου | Προβλήματα από τη μετάπτωση στοιχείων της Παγκρήτιας Τράπεζας στην Attica Bank
10 Sep 2025, 14:44 | ΠΡΟΣΩΠΑ
Τις σοβαρές ανησυχίες του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και των επιχειρηματιών - μελών του σχετικά με τα προβλήματα που προέκυψαν μετά την συγχώνευση της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας (CrediaBank) και την μετάπτωση των στοιχείων της Παγκρήτιας Τράπεζας στην Attica Bank, διατυπώνει σε επιστολή του προς τον Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης.
Όπως υπογραμμίζει, το τελευταίο διάστημα το Επιμελητήριο Ηρακλείου έχει δεχθεί πλήθος διαμαρτυριών για τις σοβαρές δυσχέρειες που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις στη διεκπεραίωση των συναλλαγών τους. Πρόκειται μεταξύ άλλων, για καθυστερήσεις σε εισερχόμενες και εξερχόμενες πληρωμές, που οδήγησαν σε αδυναμία τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων, σε δυσλειτουργίες στις παραγγελίες εμπορευμάτων και στις πληρωμές προμηθευτών, με αποτέλεσμα την επιβολή ποινών ή πρόσθετων χρεώσεων, αλλά και δυσκολίες πρόσβασης σε ψηφιακά κανάλια και καθυστερήσεις στη χρήση καρτών και ΑΤΜ.
Ο κ. Καρκανάκης επισημαίνει ότι όλα τα παραπάνω θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή εμπορική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και καλεί τον κ. Στουρνάρα να παρέμβει άμεσα για τη διευθέτηση του προβλήματος.
Η επιστολή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, αναφέρει αναλυτικά:
«Αξιότιμε κύριε Διοικητά,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε τις σοβαρές ανησυχίες του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και των μελών του σχετικά με τα προβλήματα που προέκυψαν μετά την συγχώνευση της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας (CrediaBank) και την μετάπτωση των στοιχείων της Παγκρήτιας Τράπεζας στην Attica Bank. Συγκεκριμένα, το τελευταίο διάστημα έχουμε δεχθεί πλήθος διαμαρτυριών από επιχειρήσεις-μέλη μας, οι οποίες αντιμετώπισαν σοβαρές δυσχέρειες στη διεκπεραίωση των συναλλαγών τους. Μεταξύ αυτών αναφέρονται:
Καθυστερήσεις σε εισερχόμενες και εξερχόμενες πληρωμές, που οδήγησαν σε αδυναμία τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων.
Δυσλειτουργίες στις παραγγελίες εμπορευμάτων και στις πληρωμές προμηθευτών, με αποτέλεσμα την επιβολή ποινών ή πρόσθετων χρεώσεων.
Δυσκολίες πρόσβασης σε ψηφιακά κανάλια και καθυστερήσεις στη χρήση καρτών και ΑΤΜ.
Τα ζητήματα αυτά επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Κρήτης, δημιουργούν απώλειες αξιοπιστίας στις συναλλαγές τους και θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή εμπορική τους δραστηριότητα.
Ως εκ τούτου, το Επιμελητήριο Ηρακλείου καλεί την Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την εποπτική της αρμοδιότητα, να παρέμβει άμεσα ώστε να διασφαλιστεί:
Η άμεση αποκατάσταση των δυσλειτουργιών και η πλήρης επιχειρησιακή συνέχεια των υπηρεσιών.
Η ενημέρωση των πελατών με σαφή και αξιόπιστο τρόπο για τυχόν εκκρεμότητες.
Η πρόβλεψη αντισταθμιστικών μέτρων για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημία λόγω των καθυστερήσεων.
Κύριε Διοικητά, είναι κρίσιμο να αποκατασταθεί άμεσα η εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων προς το τραπεζικό σύστημα και να εξασφαλιστεί η ομαλή ροή της οικονομικής δραστηριότητας. Το Επιμελητήριο Ηρακλείου παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία και συνεννόηση.»
