Ο μειωμένος ΦΠΑ στα νησιά είναι αναπτυξιακό μέτρο – Στόχος η επαναφορά και στη Ρόδο

Την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού σχετικά με την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε νησιά με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους εξέφρασε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής και βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Ο κ. Κόνσολας χαρακτήρισε τη ρύθμιση «πρώτο ουσιαστικό βήμα» και τόνισε ότι οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ πρέπει να αντιμετωπίζονται όχι ως φορολογικό αλλά ως αναπτυξιακό εργαλείο για τα νησιά.

Υπενθύμισε ότι από το 2019 είχε επισημάνει πως η μάχη για την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών δεν ήταν χαμένη, ενώ σημαντικό σταθμό αποτέλεσε η απόφαση του Ecofin, με την οποία αναγνωρίστηκε θεσμικά το δικαίωμα της Ελλάδας να εφαρμόζει το μέτρο στα νησιά του Αιγαίου σε μόνιμη βάση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η δημιουργία δημοσιονομικού χώρου από την αύξηση των εσόδων κατέστησε εφικτή την κυβερνητική πρωτοβουλία, που έρχεται να προστεθεί στην υφιστάμενη εφαρμογή του μέτρου σε Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο λόγω του μεταναστευτικού.

Απαντώντας σε όσους τονίζουν ότι η Ρόδος μένει εκτός, ο κ. Κόνσολας σημείωσε ότι «η διαδικασία δεν είναι στατική» και ότι με τη δημιουργία νέου δημοσιονομικού χώρου, είναι «αυτονόητο» πως το μέτρο θα πρέπει να συμπεριλάβει και το μεγαλύτερο νησί της Δωδεκανήσου.

Παράλληλα, έθεσε και νέο στόχο: την εφαρμογή υπερμειωμένου ή μηδενικού ΦΠΑ σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια, καθώς όπως τόνισε, πρόκειται για υπηρεσίες που καλύπτουν βασικές ανάγκες των νησιωτών.

«Η πολιτική της μιζέριας δεν οδηγεί πουθενά. Οφείλουμε να διεκδικούμε διαρκώς για τα νησιά μας», κατέληξε ο κ. Κόνσολας.