Η Χίος μπορεί να γίνει μοντέλο τουρισμού τεσσάρων εποχών

Κεντρικός ομιλητής στο 4ο Φεστιβάλ Χίου ήταν ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο νησί. Στο πλαίσιο της παρουσίας του, είχε συναντήσεις με τον Δήμαρχο Χίου Ιωάννη Μαλαφή, τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, καθώς και με εκπροσώπους τουριστικών φορέων, ενώ επισκέφθηκε και το Κέντρο Έρευνας Μαστίχας.

Στις επαφές του, ο Επίτροπος ανέδειξε τον ρόλο της Χίου ως «σύμβολο δημιουργικής δύναμης» και σημείωσε ότι η νησιωτικότητα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως περιφερειακή διάσταση, αλλά να αποτελεί κεντρικό άξονα των ευρωπαϊκών στρατηγικών.

«Η Χίος μας θυμίζει ότι η Ευρώπη δεν είναι μόνο ηπειρωτική, είναι και θαλάσσια. Η συνοχή δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε πρόσβαση και ευκαιρίες για όλους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δύο ευρωπαϊκές στρατηγικές για λιμάνια και ναυτιλία

Ο κ. Τζιτζικώστας έκανε εκτενή αναφορά στις στρατηγικές που εκπονεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα λιμάνια και τη ναυτιλία, τονίζοντας τη σημασία τους για την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια, την ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση αλλά και τη βιωσιμότητα.

«Η Χίος έχει διδάξει στην Ευρώπη ότι η ναυτοσύνη δεν είναι απλώς επάγγελμα, είναι τρόπος ζωής, πολιτισμός και ταυτότητα», τόνισε, επισημαίνοντας πως τα ευρωπαϊκά λιμάνια διακινούν το 77% του εξωτερικού εμπορίου της Ένωσης.

Διπλασιασμός πόρων για μεταφορές – Τουρισμός στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Ο Επίτροπος χαρακτήρισε θετικές τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της ΕΕ:

Διπλασιασμό του προϋπολογισμού για τις μεταφορές και τις υποδομές (51,5 δισ. ευρώ).

Για πρώτη φορά, ξεχωριστή πρόβλεψη για τον τουρισμό στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Ο τουρισμός «καθρέφτης των αξιών μας»

Παρουσιάζοντας στοιχεία, ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε ότι ο τουρισμός συνεισφέρει πάνω από 764 δισ. ευρώ ετησίως στην ΕΕ, στηρίζει 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και αναδεικνύει την Ευρώπη ως τον πιο δημοφιλή προορισμό παγκοσμίως.

Αναφερόμενος στην πρώτη κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό, που θα παρουσιαστεί στις αρχές του 2026, έθεσε ως προτεραιότητες την ισορροπία ανάπτυξης και προστασίας, τη στήριξη των ΜμΕ, την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και την ανάδειξη νέων προορισμών.

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να ζούμε με τουριστικές σεζόν δύο ή τριών μηνών. Ο τουρισμός πρέπει να επεκταθεί χρονικά και γεωγραφικά. Η Χίος μπορεί να γίνει μοντέλο τουρισμού τεσσάρων εποχών», σημείωσε, προτείνοντας πολιτιστικές εκδηλώσεις, γαστρονομικές διαδρομές και βιωματικές εμπειρίες ως εργαλεία ανάπτυξης.