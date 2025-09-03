Απόστολος Τζιτζικώστας,: Η Χίος μπορεί να γίνει μοντέλο τουρισμού τεσσάρων εποχών
03 Sep 2025, 20:12 | ΠΡΟΣΩΠΑ
TornosNews.gr
Κεντρικός ομιλητής στο 4ο Φεστιβάλ Χίου ήταν ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο νησί. Στο πλαίσιο της παρουσίας του, είχε συναντήσεις με τον Δήμαρχο Χίου Ιωάννη Μαλαφή, τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, καθώς και με εκπροσώπους τουριστικών φορέων, ενώ επισκέφθηκε και το Κέντρο Έρευνας Μαστίχας.
Στις επαφές του, ο Επίτροπος ανέδειξε τον ρόλο της Χίου ως «σύμβολο δημιουργικής δύναμης» και σημείωσε ότι η νησιωτικότητα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως περιφερειακή διάσταση, αλλά να αποτελεί κεντρικό άξονα των ευρωπαϊκών στρατηγικών.
«Η Χίος μας θυμίζει ότι η Ευρώπη δεν είναι μόνο ηπειρωτική, είναι και θαλάσσια. Η συνοχή δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε πρόσβαση και ευκαιρίες για όλους», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Δύο ευρωπαϊκές στρατηγικές για λιμάνια και ναυτιλία
Ο κ. Τζιτζικώστας έκανε εκτενή αναφορά στις στρατηγικές που εκπονεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα λιμάνια και τη ναυτιλία, τονίζοντας τη σημασία τους για την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια, την ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση αλλά και τη βιωσιμότητα.
«Η Χίος έχει διδάξει στην Ευρώπη ότι η ναυτοσύνη δεν είναι απλώς επάγγελμα, είναι τρόπος ζωής, πολιτισμός και ταυτότητα», τόνισε, επισημαίνοντας πως τα ευρωπαϊκά λιμάνια διακινούν το 77% του εξωτερικού εμπορίου της Ένωσης.
Διπλασιασμός πόρων για μεταφορές – Τουρισμός στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό
Ο Επίτροπος χαρακτήρισε θετικές τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της ΕΕ:
- Διπλασιασμό του προϋπολογισμού για τις μεταφορές και τις υποδομές (51,5 δισ. ευρώ).
- Για πρώτη φορά, ξεχωριστή πρόβλεψη για τον τουρισμό στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.
- Ο τουρισμός «καθρέφτης των αξιών μας»
Παρουσιάζοντας στοιχεία, ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε ότι ο τουρισμός συνεισφέρει πάνω από 764 δισ. ευρώ ετησίως στην ΕΕ, στηρίζει 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και αναδεικνύει την Ευρώπη ως τον πιο δημοφιλή προορισμό παγκοσμίως.
Αναφερόμενος στην πρώτη κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό, που θα παρουσιαστεί στις αρχές του 2026, έθεσε ως προτεραιότητες την ισορροπία ανάπτυξης και προστασίας, τη στήριξη των ΜμΕ, την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και την ανάδειξη νέων προορισμών.
«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να ζούμε με τουριστικές σεζόν δύο ή τριών μηνών. Ο τουρισμός πρέπει να επεκταθεί χρονικά και γεωγραφικά. Η Χίος μπορεί να γίνει μοντέλο τουρισμού τεσσάρων εποχών», σημείωσε, προτείνοντας πολιτιστικές εκδηλώσεις, γαστρονομικές διαδρομές και βιωματικές εμπειρίες ως εργαλεία ανάπτυξης.
διαβάστε ακόμα
- Η TUI θα πετύχει κλιματική ουδετερότητα πριν από το 2050 03/09 | 14:24
- Κορυφαία διεθνής διάκριση για Καθηγήτρια του Πολυτεχνείου Κρήτης 03/09 | 19:34
- ΙΑΤΑ | +4% η παγκόσμια επιβατική ζήτηση τον Ιούλιο 2025 | +5,3% οι διεθνείς πτήσεις 31/08 | 06:13
- Ο συνιδρυτής της Airbnb, πρώτος Chief Design Officer των ΗΠΑ με απόφαση Τραμπ 27/08 | 12:21
- WTTC | Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη: Σύνοδος- εφαλτήριο για τον τουρισμό της επόμενης 10ετίας 17/08 | 21:01
- TUI | Επέκταση της σεζόν μέχρι και το Νοέμβριο στην Ελλάδα - Στροφή σε πολυήμερες εκδρομές και city breaks 14/08 | 06:22
- ACI Europe: Η αύξηση των επιβατών στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια «δεν είναι πλέον δεδομένη» 06/08 | 12:32
- WTTC | 6 δράσεις για την αντιμετώπιση του υπερτουρισμού 08/07 | 18:25
- Βαλεαρίδες Νήσοι | Κύριος στόχος η καταπολέμηση της παράνομης τουριστικής φιλοξενίας 22/06 | 14:54
- WTTC | Ρεκόρ τουριστικών εισπράξεων το 2025 για την Ιταλία- εκτίμηση για 60,4 δισ. ευρώ 25/07 | 12:29
δημοφιλέστερα
- 1 ΠΑΣΚΕΔΙ: Τα παράνομα πανηγύρια στερούν 2 δισ. ευρώ από την εστίαση 31.08.2025 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
- 2 Σε ποια ευρωπαϊκά αεροδρόμια ελλοχεύει ο κίνδυνος απάτης στις συναλλαγές - η θέσης της Αθήνας 03.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 3 Λίμνη Πλαστήρα με Harley Davidson: Τρεις μέρες μοτοτουρισμού και δράσης 02.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Δ.Ε.Υ.Α. Σελίνου: Τα πρώτα φωτοβολταϊκά πάρκα δημοτικής επιχείρησης στην Κρήτη 03.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Ελβετικό δημοσίευμα: Υπέροχο, αλλά πανάκριβο το «ελληνικό καλοκαίρι» 28.08.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
- 6 Νέος προσήνεμος μόλος αλλάζει το πρόσωπο του λιμένα Χερσονήσου 03.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Προβολή της Αλοννήσου στο γαλλικό κοινό φίλων των καταδύσεων 03.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Το 5άστερο Milos Cove μεγαλώνει με νέες σουίτες και πισίνες 03.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 9 AGRO VISION 2025 στα Φιλιατρά: Γεωργία, καινοτομία και τουριστική προβολή στην Τριφυλία 03.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 Ο Κριστιάνο Ρονάλντο το «πρόσωπο» της νέας τουριστικής καμπάνιας της Σαουδικής Αραβίας 02.09.2025 | ΔΙΕΘΝΗ