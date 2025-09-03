Κορυφαία διεθνής διάκριση για Καθηγήτρια του Πολυτεχνείου Κρήτης

Μια νέα κορυφαία διεθνή διάκριση είχε η Καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στο Διεθνές Συνέδριο Euroanalysis 2025, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, της απονεμήθηκε το Robert Kellner Lecture Award 2025, μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διακρίσεις στον τομέα της Αναλυτικής Χημείας.

Το βραβείο Robert Kellner Lecture Award αναγνωρίζει κορυφαίους Ευρωπαίους επιστήμονες που έχουν ουσιαστική συμβολή τα τελευταία πέντε χρόνια στην προώθηση της έρευνας ή της εκπαίδευσης στην Αναλυτική Χημεία.

Το βραβείο καθιερώθηκε από τον Τομέα Αναλυτικής Χημείας των Ευρωπαϊκών Ενώσεων Χημικών (Division of Analytical Chemistry of the European Chemical Societies) προς τιμήν του Καθ. Robert Kellner, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Βιέννης. Απονέμεται κάθε δύο χρόνια και η επιλογή γίνεται από ειδική κριτική επιτροπή, έπειτα από αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης υποψηφιοτήτων, που κατατίθενται από τις ενώσεις χημικών κάθε ευρωπαϊκής χώρας. Ανάμεσα στους προηγούμενους βραβευθέντες συγκαταλέγονται κορυφαίοι Ευρωπαίοι επιστήμονες διεθνούς κύρους στον τομέα της Αναλυτικής Χημείας.

Φέτος, η κριτική επιτροπή των βραβείων αποφάσισε να απονείμει το βραβείο στην Καθ. Έλια Ψυλλάκη και στην ανακοίνωσή της αναφέρει χαρακτηριστικά “για τις σημαντικές ερευνητικές της συνεισφορές τα τελευταία πέντε χρόνια, ιδίως όσον αφορά τη θεωρία, την πρακτική και τον αντίκτυπο της πράσινης αναλυτικής χημείας και της πράσινης προετοιμασίας δειγμάτων”.

Είναι η πρώτη φορά που η διάκριση αυτή απονέμεται σε καθηγητή ελληνικού πανεπιστημίου. Η βράβευση της Καθ. Έλιας Ψυλλάκη αποτελεί μεγάλη τιμή για το Πολυτεχνείο Κρήτης και για τη χώρα μας, καθώς αναδεικνύει τη συμβολή της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας στη διεθνή έρευνα σε έναν τομέα με καθοριστική σημασία για την υγεία και το περιβάλλον.