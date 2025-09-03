Έλια Ψυλλάκη: Κορυφαία διεθνής διάκριση για Καθηγήτρια του Πολυτεχνείου Κρήτης
03 Sep 2025, 19:34 | ΠΡΟΣΩΠΑ
TornosNews.gr
Μια νέα κορυφαία διεθνή διάκριση είχε η Καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στο Διεθνές Συνέδριο Euroanalysis 2025, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, της απονεμήθηκε το Robert Kellner Lecture Award 2025, μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διακρίσεις στον τομέα της Αναλυτικής Χημείας.
Το βραβείο Robert Kellner Lecture Award αναγνωρίζει κορυφαίους Ευρωπαίους επιστήμονες που έχουν ουσιαστική συμβολή τα τελευταία πέντε χρόνια στην προώθηση της έρευνας ή της εκπαίδευσης στην Αναλυτική Χημεία.
Το βραβείο καθιερώθηκε από τον Τομέα Αναλυτικής Χημείας των Ευρωπαϊκών Ενώσεων Χημικών (Division of Analytical Chemistry of the European Chemical Societies) προς τιμήν του Καθ. Robert Kellner, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Βιέννης. Απονέμεται κάθε δύο χρόνια και η επιλογή γίνεται από ειδική κριτική επιτροπή, έπειτα από αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης υποψηφιοτήτων, που κατατίθενται από τις ενώσεις χημικών κάθε ευρωπαϊκής χώρας. Ανάμεσα στους προηγούμενους βραβευθέντες συγκαταλέγονται κορυφαίοι Ευρωπαίοι επιστήμονες διεθνούς κύρους στον τομέα της Αναλυτικής Χημείας.
Φέτος, η κριτική επιτροπή των βραβείων αποφάσισε να απονείμει το βραβείο στην Καθ. Έλια Ψυλλάκη και στην ανακοίνωσή της αναφέρει χαρακτηριστικά “για τις σημαντικές ερευνητικές της συνεισφορές τα τελευταία πέντε χρόνια, ιδίως όσον αφορά τη θεωρία, την πρακτική και τον αντίκτυπο της πράσινης αναλυτικής χημείας και της πράσινης προετοιμασίας δειγμάτων”.
Είναι η πρώτη φορά που η διάκριση αυτή απονέμεται σε καθηγητή ελληνικού πανεπιστημίου. Η βράβευση της Καθ. Έλιας Ψυλλάκη αποτελεί μεγάλη τιμή για το Πολυτεχνείο Κρήτης και για τη χώρα μας, καθώς αναδεικνύει τη συμβολή της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας στη διεθνή έρευνα σε έναν τομέα με καθοριστική σημασία για την υγεία και το περιβάλλον.
διαβάστε ακόμα
- Η Χίος μπορεί να γίνει μοντέλο τουρισμού τεσσάρων εποχών 03/09 | 20:12
- Η TUI θα πετύχει κλιματική ουδετερότητα πριν από το 2050 03/09 | 14:24
- ΙΑΤΑ | +4% η παγκόσμια επιβατική ζήτηση τον Ιούλιο 2025 | +5,3% οι διεθνείς πτήσεις 31/08 | 06:13
- Ο συνιδρυτής της Airbnb, πρώτος Chief Design Officer των ΗΠΑ με απόφαση Τραμπ 27/08 | 12:21
- WTTC | Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη: Σύνοδος- εφαλτήριο για τον τουρισμό της επόμενης 10ετίας 17/08 | 21:01
- TUI | Επέκταση της σεζόν μέχρι και το Νοέμβριο στην Ελλάδα - Στροφή σε πολυήμερες εκδρομές και city breaks 14/08 | 06:22
- ACI Europe: Η αύξηση των επιβατών στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια «δεν είναι πλέον δεδομένη» 06/08 | 12:32
- WTTC | 6 δράσεις για την αντιμετώπιση του υπερτουρισμού 08/07 | 18:25
- Βαλεαρίδες Νήσοι | Κύριος στόχος η καταπολέμηση της παράνομης τουριστικής φιλοξενίας 22/06 | 14:54
- WTTC | Ρεκόρ τουριστικών εισπράξεων το 2025 για την Ιταλία- εκτίμηση για 60,4 δισ. ευρώ 25/07 | 12:29
δημοφιλέστερα
- 1 ΠΑΣΚΕΔΙ: Τα παράνομα πανηγύρια στερούν 2 δισ. ευρώ από την εστίαση 31.08.2025 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
- 2 Σε ποια ευρωπαϊκά αεροδρόμια ελλοχεύει ο κίνδυνος απάτης στις συναλλαγές - η θέσης της Αθήνας 03.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 3 Λίμνη Πλαστήρα με Harley Davidson: Τρεις μέρες μοτοτουρισμού και δράσης 02.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Δ.Ε.Υ.Α. Σελίνου: Τα πρώτα φωτοβολταϊκά πάρκα δημοτικής επιχείρησης στην Κρήτη 03.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Ελβετικό δημοσίευμα: Υπέροχο, αλλά πανάκριβο το «ελληνικό καλοκαίρι» 28.08.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
- 6 Νέος προσήνεμος μόλος αλλάζει το πρόσωπο του λιμένα Χερσονήσου 03.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Προβολή της Αλοννήσου στο γαλλικό κοινό φίλων των καταδύσεων 03.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Το 5άστερο Milos Cove μεγαλώνει με νέες σουίτες και πισίνες 03.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 9 AGRO VISION 2025 στα Φιλιατρά: Γεωργία, καινοτομία και τουριστική προβολή στην Τριφυλία 03.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 Ο Κριστιάνο Ρονάλντο το «πρόσωπο» της νέας τουριστικής καμπάνιας της Σαουδικής Αραβίας 02.09.2025 | ΔΙΕΘΝΗ