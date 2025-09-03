Η TUI θα πετύχει κλιματική ουδετερότητα πριν από το 2050

Η TUI Cruises έκανε ένα ακόμη βήμα προς τον στόχο των κλιματικά ουδέτερων κρουαζιέρων, καθώς το νεότερο μέλος του στόλου, Mein Schiff Relax, ανεφοδιάστηκε για πρώτη φορά με bio-LNG (υγροποιημένο βιομεθάνιο) στο λιμάνι της Βαρκελώνης. Πρόκειται για καύσιμο 100% ανανεώσιμο, παραγόμενο από οργανικά απόβλητα, που μπορεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως και 100%.

Παράλληλα, τα πλοία των TUI Cruises και Hapag-Lloyd Cruises έχουν καταναλώσει ήδη πάνω από ένα εκατομμύριο kWh πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας από shore power μέσα στο 2025, σε 57 λιμάνια παγκοσμίως.

Ο CEO του ομίλου TUI, Sebastian Ebel, τόνισε:

«Μέχρι πριν λίγα χρόνια το bio-LNG ήταν όραμα – σήμερα είναι πραγματικότητα. Η διαθεσιμότητα και η κλιμάκωση εναλλακτικών καυσίμων θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για κλιματικά ουδέτερες κρουαζιέρες το αργότερο έως το 2050. Παράλληλα, προχωρούμε σε επενδύσεις σε πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και βέλτιστο σχεδιασμό δρομολογίων. Με την πρώτη παράδοση bio-LNG επιβεβαιώνουμε τον πρωτοποριακό μας ρόλο στη βιώσιμη κρουαζιέρα».

Στόχος της TUI είναι η μείωση των απόλυτων εκπομπών CO₂e στις κρουαζιέρες κατά 27,5% έως το 2030 (έτος βάσης το 2019), δέσμευση που έχει επικυρωθεί από την ανεξάρτητη Science Based Targets Initiative (SBTi).

Επενδύσεις και στα ξενοδοχεία

Η TUI Hotels & Resorts έχει θέσει στόχο μείωσης εκπομπών κατά 46,2% έως το 2030, με αιχμή του δόρατος την ίδια παραγωγή πράσινης ενέργειας. Ήδη λειτουργούν φωτοβολταϊκά συστήματα σε 19 χώρες, από την Κόστα Ρίκα και το Σενεγάλη μέχρι την Κροατία, την Ταϊλάνδη και τις Μαλδίβες.

«Μεταξύ 2024 και 2028 θα αυξήσουμε την παραγωγή ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά κατά οκτώ φορές. Νέα έργα προγραμματίζονται στην Ελλάδα, στο Πράσινο Ακρωτήρι και στη Γερμανία. Παράλληλα, εξετάζουμε καινοτομίες όπως η ψύξη ξενοδοχείων με θαλασσινό νερό ή η παραγωγή ενέργειας από τα οργανικά απόβλητα των μονάδων. Είμαστε ανοιχτοί σε τεχνολογικές λύσεις και γι’ αυτό περιμένω ότι θα πετύχουμε τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας πριν το 2050», υπογράμμισε ο Ebel.

Η στρατηγική στη βιώσιμη κινητικότητα

Ο όμιλος επεκτείνει τη βιώσιμη στρατηγική και στη χερσαία μετακίνηση. Μέχρι το 2030, το 80-90% του στόλου οχημάτων της TUI – από εταιρικά αυτοκίνητα και οχήματα στα αεροδρόμια μέχρι λεωφορεία – θα είναι ηλεκτρικά. Επίσης, προβλέπεται η εγκατάσταση 1.000 φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ξενοδοχεία ανά τον κόσμο.

Από φέτος, διατίθεται και η ειδική «TUI Edition» των ηλεκτρικών smart #1 και #3 στη Γερμανία, σε συνεργασία με την αυτοκινητοβιομηχανία smart.