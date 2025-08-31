Willie Walsh: ΙΑΤΑ | +4% η παγκόσμια επιβατική ζήτηση τον Ιούλιο 2025 | +5,3% οι διεθνείς πτήσεις
Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) ανακοίνωσε στοιχεία για την παγκόσμια ζήτηση επιβατών τον Ιούλιο 2025, καταγράφοντας άνοδο 4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, με τις διεθνείς πτήσεις να δίνουν τον κύριο τόνο στην ανάπτυξη (+5,3%).
Η συνολική προσφορά θέσεων (ASK) αυξήθηκε κατά 4,4%, ενώ ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 85,5%, ελαφρώς χαμηλότερα (-0,4 μονάδες) σε σχέση με πέρυσι.
«Ήταν μια καλή θερινή περίοδος για τις αεροπορικές εταιρείες. Η ζήτηση τον Ιούλιο αυξήθηκε κατά 4%, με τη διεθνή επιβατική κίνηση να επιταχύνεται. Οι εταιρείες είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν τη δυναμική αυτή και τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της ΙΑΤΑ, Willie Walsh.
Διεθνείς αγορές
Η διεθνής ζήτηση αυξήθηκε κατά 5,3% σε ετήσια βάση, με την προσφορά να ενισχύεται κατά 5,8% και τον συντελεστή πληρότητας να υποχωρεί στο 85,6% (-0,4 μονάδες).
- Ασία-Ειρηνικός: +8,7% στη ζήτηση, με πληρότητα 83,8%.
- Ευρώπη: +4%, με πληρότητα 87,3%.
- Βόρεια Αμερική: +2,4%, με πληρότητα 88,4% (τη μεγαλύτερη παγκοσμίως, αλλά με πτώση 1 μονάδας).
- Μέση Ανατολή: +5,3%, με πληρότητα 84,1%, ανακάμπτοντας από τις αναταράξεις του Ιουνίου λόγω συγκρούσεων.
- Λατινική Αμερική: +9,3%, η ισχυρότερη επίδοση παγκοσμίως, με ιδιαίτερη ώθηση από την ενδοπεριφερειακή κίνηση.
- Αφρική: +2,8%, με πληρότητα στο 74,9% (+0,4 μονάδες). Σημαντική άνοδος καταγράφηκε στα δρομολόγια Αφρικής–Ασίας.
Εγχώριες αγορές
Η ζήτηση στις εσωτερικές αγορές αυξήθηκε 1,9% σε σχέση με τον Ιούλιο 2024, με την προσφορά να ενισχύεται κατά 2,4% και τον συντελεστή πληρότητας να διαμορφώνεται στο 85,2% (-0,4 μονάδες).
Η Βραζιλία κατέγραψε για ακόμη μια φορά την ισχυρότερη επίδοση, ενώ στην Ιαπωνία η πληρότητα (81,4%) έφτασε σε επίπεδο-ρεκόρ για Ιούλιο από το 2000.
