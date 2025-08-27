Ο συνιδρυτής της Airbnb, πρώτος Chief Design Officer των ΗΠΑ με απόφαση Τραμπ

Ο Joe Gebbia, συνιδρυτής και πρώην Chief Product Officer της Airbnb, γνωστοποίησε ότι διορίστηκε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ως ο πρώτος Chief Design Officer (CDO) της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Gebbia (44 ετών) δήλωσε ότι αποστολή του είναι να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες του αμερικανικού Δημοσίου ώστε να γίνουν «τόσο ευχάριστες στη χρήση όσο το Apple Store: με άψογο σχεδιασμό, κορυφαία εμπειρία χρήστη και σύγχρονο λογισμικό».

Η νέα θέση δημιουργήθηκε με εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε την Πέμπτη ο Τραμπ, με το οποίο ιδρύεται επίσης το National Design Studio. Στο κείμενο του διατάγματος ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι «είναι καιρός να κλείσουμε τις ψηφιακές λακκούβες της χώρας» και να ανανεωθεί η «γλώσσα σχεδιασμού της κυβέρνησης ώστε να είναι ταυτόχρονα χρηστική και αισθητικά άρτια». Η εθνική πρωτοβουλία θα φέρει την ονομασία “America by Design”.

Σύμφωνα με το διάταγμα, όλοι οι επικεφαλής των ομοσπονδιακών υπηρεσιών θα πρέπει να συνεργάζονται με τον Gebbia, παρουσιάζοντας τα πρώτα αποτελέσματα έως τις 4 Ιουλίου 2026.

Μιλώντας στο Axios, ο Gebbia χαρακτήρισε «αδικία» το γεγονός ότι οι κρατικές ψηφιακές διεπαφές είναι «απαρχαιωμένες», σημειώνοντας ότι «οι εφαρμογές και οι ιστοσελίδες του Δημοσίου είναι η “μπροστινή πόρτα” της κυβέρνησης και πρέπει να έχουν την ποιότητα ενός Apple ή ενός Airbnb».

Ο Gebbia έχει ήδη συνεργαστεί με την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς τον περασμένο Φεβρουάριο είχε αναλάβει ρόλο στο White House DOGE office, με πρώτο έργο τη βελτίωση της «αργής και βασισμένης σε χαρτιά διαδικασίας συνταξιοδότησης» των ομοσπονδιακών υπαλλήλων.

Την είδηση του διορισμού του χαιρέτισαν δημόσια τόσο ο Elon Musk –μέχρι πρόσφατα επικεφαλής του DOGE– όσο και ο David Sacks, επικεφαλής για την τεχνητή νοημοσύνη και τα κρυπτονομίσματα στον Λευκό Οίκο.

Ο Gebbia αποχώρησε από την ενεργό διοίκηση της Airbnb το 2022, παραμένει όμως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ενώ από το ίδιο έτος είναι και μέλος του Δ.Σ. της Tesla.

«Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να γίνουν η πιο όμορφη και χρηστική χώρα στον ψηφιακό κόσμο», δήλωσε ο Gebbia.