Julia Simpson: WTTC | Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη: Σύνοδος- εφαλτήριο για τον τουρισμό της επόμενης 10ετίας
17 Aug 2025, 21:01 | ΠΡΟΣΩΠΑ
TornosNews.gr
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού (World Travel & Tourism Council – WTTC) ανακοίνωσε τους πρώτους ομιλητές που θα συμμετάσχουν στην 25η ετήσια Παγκόσμια Σύνοδο της, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη από τις 28 έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η φετινή διοργάνωση, με τη στήριξη του ιταλικού Υπουργείου Τουρισμού, του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού της Ιταλίας- ENIT, του Δήμου Ρώμης και της Περιφέρειας Λάτσιο, θεωρείται ορόσημο για τον κλάδο, καθώς επιστρέφει στην Ευρώπη και φιλοξενείται στο εμβληματικό Auditorium Parco della Musica.
Η Σύνοδος θα συγκεντρώσει κορυφαίους επιχειρηματίες, κυβερνητικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους των ΜΜΕ για να συζητήσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του τουρισμού, ενός κλάδου που αντιπροσωπεύει το 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Στο επίκεντρο θα βρεθούν ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες στρατηγικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ταξιδιωτικής βιομηχανίας.
Μεταξύ των επιβεβαιωμένων ομιλητών συγκαταλέγονται κορυφαία ονόματα της διεθνούς αγοράς:
- Ο William E. Heinecke, Ιδρυτής & Πρόεδρος της Minor Hotel Group
- Ο Matthew Upchurch, Ιδρυτής & CEO της Virtuoso\
- Η Jane Sun, CEO της Trip.com Group
- Ο Pierfrancesco Vago, Εκτελεστικός Πρόεδρος της MSC Cruises
- Ο Anthony Capuano, CEO της Marriott International
- Ο Elie Maalouf, CEO της InterContinental Hotels Group
- Εκπρόσωποι από Google, Microsoft, Amadeus, Visit California και άλλους ηγέτες του κλάδου.
Παράλληλα, θα ανακοινωθεί και η αλλαγή ηγεσίας στο WTTC: ο σημερινός πρόεδρος Greg O’Hara (Certares) θα παραδώσει τη σκυτάλη στον Manfredi Lefebvre, Πρόεδρο του Heritage Group και συν-πρόεδρο της Abercrombie & Kent.
Η Πρόεδρος & CEO του WTTC, Julia Simpson, τόνισε ότι η Ρώμη αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για έναν παγκόσμιο διάλογο που θα διαμορφώσει την πορεία του τουρισμού την επόμενη δεκαετία. Από την πλευρά της, η Ιταλίδα Υπουργός Τουρισμού Daniela Santanchè χαρακτήρισε τη Σύνοδο «ιστορική στιγμή» με μεγάλες ευκαιρίες για επενδύσεις στη χώρα.
«Η Σύνοδος της Ρώμης θα αποτελέσει εφαλτήριο για την επόμενη δεκαετία ανάπτυξης, καινοτομίας και συνεργασίας στον παγκόσμιο τουρισμό», σημείωσε ο Greg O’Hara. Ο διάδοχός του, Manfredi Lefebvre, υπογράμμισε ότι ο τουρισμός δεν αφορά μόνο προορισμούς, αλλά κυρίως τις συνδέσεις και τις εμπειρίες που δημιουργούνται.
Περισσότεροι ομιλητές και θεματικές ενότητες θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες, με στόχο να δοθεί απάντηση στις μεγαλύτερες προκλήσεις του κλάδου και να αναδειχθούν νέες προοπτικές ανάπτυξης.
διαβάστε ακόμα
- TUI | Επέκταση της σεζόν μέχρι και το Νοέμβριο στην Ελλάδα - Στροφή σε πολυήμερες εκδρομές και city breaks 14/08 | 06:22
- ACI Europe: Η αύξηση των επιβατών στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια «δεν είναι πλέον δεδομένη» 06/08 | 12:32
- WTTC | 6 δράσεις για την αντιμετώπιση του υπερτουρισμού 08/07 | 18:25
- Βαλεαρίδες Νήσοι | Κύριος στόχος η καταπολέμηση της παράνομης τουριστικής φιλοξενίας 22/06 | 14:54
- WTTC | Ρεκόρ τουριστικών εισπράξεων το 2025 για την Ιταλία- εκτίμηση για 60,4 δισ. ευρώ 25/07 | 12:29
- «Η Κρήτη δεν μπορεί να έχει πληρότητες με 550.000 κλίνες» 29/07 | 06:15
- Η μεγάλη συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ | στρατηγική επιτυχία ή σήμα κινδύνου για την ελληνική οικονομία; 28/07 | 18:39
- Ο ελληνικός τουρισμός μπορεί να ηγηθεί στη μετάβαση σε ένα zero waste μοντέλο 01/08 | 07:05
- H Ελλάδα σταθερά πρώτη στις επιλογές των Κύπριων ταξιδιωτών 24/06 | 11:31
- Ο τουρισμός είναι πολύτιμος, αλλά δεν μπορεί να αναπτύσσεται χωρίς όρια 22/06 | 14:35
δημοφιλέστερα
- 1 Οι 10 κορυφαίες τάσεις στον τουρισμό πολυτελείας το 2025 – Η έρευνα της Virtuoso 13.08.2025 | ΤΑΣΕΙΣ
- 2 Συνεργασία Δήμου Πάτμου με την Marketing Greece για την τουριστική προβολή του νησιού 17.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Ξενοδοχείο ακύρωσε τις κρατήσεις του Αυγούστου λόγω ανεπάρκειας νερού (!) 11.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 4 Καζίνο στην Ελλάδα: Νέα εποχή με επενδύσεις δισεκατομμυρίων και ανατροπές 17.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 5 Τιμητική εκδήλωση για τον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη στην Αρχαία Ελεύθερνα 17.08.2025 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
- 6 Scarlet Beach: Σε τροχιά υλοποίησης η επένδυση-μαμούθ στο Πόρτο Χέλι 12.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 7 Ξένα funds βάζουν χέρι στον ελληνικό τουρισμό – Ανάπτυξη ή αφελληνισμός; 09.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 8 Η "επέλαση" της τεχνητής νοημοσύνης στα ταξίδια – 1 στους 3 Αμερικανούς ακολουθεί τυφλά τις προτάσεις της 16.08.2025 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
- 9 Δράσεις για την προώθηση του ελληνικού τουρισμού σε Κόρινθο, Πάτρα και Κω 16.08.2025 | ΕΟΤ
- 10 Avali, το νέο ξενοδοχείο της Mar-Bella Collection στην Κέρκυρα 12.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ