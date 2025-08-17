WTTC | Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη: Σύνοδος- εφαλτήριο για τον τουρισμό της επόμενης 10ετίας

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού (World Travel & Tourism Council – WTTC) ανακοίνωσε τους πρώτους ομιλητές που θα συμμετάσχουν στην 25η ετήσια Παγκόσμια Σύνοδο της, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη από τις 28 έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η φετινή διοργάνωση, με τη στήριξη του ιταλικού Υπουργείου Τουρισμού, του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού της Ιταλίας- ENIT, του Δήμου Ρώμης και της Περιφέρειας Λάτσιο, θεωρείται ορόσημο για τον κλάδο, καθώς επιστρέφει στην Ευρώπη και φιλοξενείται στο εμβληματικό Auditorium Parco della Musica.

Η Σύνοδος θα συγκεντρώσει κορυφαίους επιχειρηματίες, κυβερνητικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους των ΜΜΕ για να συζητήσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του τουρισμού, ενός κλάδου που αντιπροσωπεύει το 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Στο επίκεντρο θα βρεθούν ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες στρατηγικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ταξιδιωτικής βιομηχανίας.

Μεταξύ των επιβεβαιωμένων ομιλητών συγκαταλέγονται κορυφαία ονόματα της διεθνούς αγοράς:

Ο William E. Heinecke, Ιδρυτής & Πρόεδρος της Minor Hotel Group

Ο Matthew Upchurch, Ιδρυτής & CEO της Virtuoso\

Η Jane Sun, CEO της Trip.com Group

Ο Pierfrancesco Vago, Εκτελεστικός Πρόεδρος της MSC Cruises

Ο Anthony Capuano, CEO της Marriott International

Ο Elie Maalouf, CEO της InterContinental Hotels Group

Εκπρόσωποι από Google, Microsoft, Amadeus, Visit California και άλλους ηγέτες του κλάδου.

Παράλληλα, θα ανακοινωθεί και η αλλαγή ηγεσίας στο WTTC: ο σημερινός πρόεδρος Greg O’Hara (Certares) θα παραδώσει τη σκυτάλη στον Manfredi Lefebvre, Πρόεδρο του Heritage Group και συν-πρόεδρο της Abercrombie & Kent.

Η Πρόεδρος & CEO του WTTC, Julia Simpson, τόνισε ότι η Ρώμη αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για έναν παγκόσμιο διάλογο που θα διαμορφώσει την πορεία του τουρισμού την επόμενη δεκαετία. Από την πλευρά της, η Ιταλίδα Υπουργός Τουρισμού Daniela Santanchè χαρακτήρισε τη Σύνοδο «ιστορική στιγμή» με μεγάλες ευκαιρίες για επενδύσεις στη χώρα.

«Η Σύνοδος της Ρώμης θα αποτελέσει εφαλτήριο για την επόμενη δεκαετία ανάπτυξης, καινοτομίας και συνεργασίας στον παγκόσμιο τουρισμό», σημείωσε ο Greg O’Hara. Ο διάδοχός του, Manfredi Lefebvre, υπογράμμισε ότι ο τουρισμός δεν αφορά μόνο προορισμούς, αλλά κυρίως τις συνδέσεις και τις εμπειρίες που δημιουργούνται.

Περισσότεροι ομιλητές και θεματικές ενότητες θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες, με στόχο να δοθεί απάντηση στις μεγαλύτερες προκλήσεις του κλάδου και να αναδειχθούν νέες προοπτικές ανάπτυξης.