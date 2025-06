Ο διάσημος ποδοσφαιριστής πρωταγωνιστεί στην καμπάνια της Accor

Με ένα φρέσκο, δημιουργικό μήνυμα και πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Εμπαπέ, η Accor λανσάρει τη νέα της καμπάνια «Don’t be a Guest, be a Guest Star», δίνοντας νέα διάσταση στην έννοια της εξατομικευμένης φιλοξενίας. Η καμπάνια επικοινωνεί τις αξίες και τις δυνατότητες της πλατφόρμας κρατήσεων και προγράμματος επιβράβευσης ALL – Accor Live Limitless, με στόχο κάθε επισκέπτης να νιώθει μοναδικός, ανεξάρτητα από το ποιος είναι.

Η παγκόσμια καμπάνια, που ξεκίνησε επίσημα στις 12 Ιουνίου 2025 σε βασικές αγορές όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Αυστραλία, η Βραζιλία και η Κίνα, υλοποιείται μέσω μιας ολοκληρωμένης 360° στρατηγικής. Περιλαμβάνει τηλεοπτικά σποτ, προβολή στα social media, διαφημίσεις σε ψηφιακά μέσα (VOD) και επιλεγμένα αεροδρόμια, καθώς και influencer marketing, με επιλεγμένους δημιουργούς περιεχομένου να αποκτούν πρόσβαση στα «Close Friends» του διάσημου ποδοσφαιριστή στο Instagram.

Η εμπειρία ALL Accor: από την κράτηση μέχρι την αναχώρηση

Η καμπάνια υπογραμμίζει τον ρόλο του ALL Accor ως κάτι περισσότερο από μια απλή πλατφόρμα κρατήσεων: είναι ένας «καταλύτης εμπειριών» για τα μέλη του, όπως σημειώνει η Alix Boulnois, Chief Commercial, Digital & Tech Officer της Accor. Με περισσότερα από 100 εκατομμύρια μέλη παγκοσμίως, το πρόγραμμα θεωρείται ένα από τα πιο ελκυστικά του είδους του, μετατρέποντας κάθε διαμονή σε μια προσωποποιημένη εμπειρία υψηλών προδιαγραφών.

Το βίντεο της καμπάνιας (δείτε το στο τέλος) ξεκινά με τον Κιλιάν Εμπαπέ να καταφθάνει σε ένα ξενοδοχείο την ίδια στιγμή με άλλους επισκέπτες. Το προσωπικό του ξενοδοχείου βρίσκεται μπροστά σε ένα (χιουμοριστικό) δίλημμα: ποιον να εξυπηρετήσει πρώτο; Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: με το ALL Accor, όλοι αντιμετωπίζονται ως Guest Stars, με την ίδια προσοχή, ευγένεια και εξατομίκευση.

Πολυτελείς εμπειρίες σε όλο το φάσμα των brand της Accor

Από τα Sofitel και Fairmont, μέχρι τα Rixos, ibis και Novotel, η Accor παρουσιάζει μέσα από την καμπάνια της μια γκάμα υπηρεσιών σχεδιασμένων να ξεπερνούν κάθε προσδοκία: ιδιωτικές κρουαζιέρες, χαλαρωτικά spa, εξατομικευμένα γεύματα, ακόμα και παρασκηνιακές εμπειρίες μέσα στις κουζίνες των ξενοδοχείων.

«Αυτό που μου αρέσει περισσότερο σε αυτή την καμπάνια είναι η απλότητά της: όλοι αξίζουμε να νιώθουμε ξεχωριστοί», δήλωσε ο Κιλιάν Εμπαπέ, που δεν περιορίζεται απλώς στον ρόλο του πρεσβευτή, αλλά μιλά για μια σχέση ουσίας με την Accor, βασισμένη σε κοινές αξίες, όπως ο σεβασμός, η τελειότητα και η συνέπεια.

Πέρα από το μάρκετινγκ: ένα κοινό όραμα για θετικό κοινωνικό αντίκτυπο

Η συνεργασία του διεθνούς ποδοσφαιρικού σταρ με την Accor ξεκίνησε επισήμως τον Ιούλιο του 2024, με έμφαση σε κοινωνικές δράσεις όπως το πρόγραμμα «We Care for ALL», μια πρωτοβουλία που στηρίζεται από τον οργανισμό του Εμπαπέ «Inspired by KM» και δίνει ευκαιρίες σε νέους να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν τον κόσμο μέσω του αθλητισμού και του πολιτισμού.

Για την Accor, η επιλογή του Εμπαπέ δεν είναι απλώς μια εμπορική στρατηγική. Είναι μια συνειδητή απόφαση συνεργασίας με ένα πρόσωπο που ενσαρκώνει αξίες όπως η αυθεντικότητα, η γενναιοδωρία και η επιδίωξη της αριστείας — ακριβώς ό,τι πρεσβεύει και η νέα γενιά φιλοξενίας που προωθεί ο όμιλος.