Ο νέος Γενικός Διευθυντής του Four Seasons Porto Heli

Ο Ian-Robert Ciappara αναλαμβάνει Γενικός Διευθυντής του νέου Four Seasons Resort and Residences Porto Heli, το οποίο προγραμματίζεται να ανοίξει τις πύλες του το 2027. Το project υλοποιείται σε συνεργασία με την Hinitsa Bay Holdings και φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως εμβληματικός προορισμός πολυτελούς φιλοξενίας στη Νοτιοανατολική Πελοπόννησο.

Ο Ian-Robert Ciappara επιστρέφει στην Ελλάδα με σημαντική εμπειρία στον τουριστικό τομέα, έχοντας διατελέσει από το 2009 έως το 2011 Area Director of Marketing για το The Westin και το The Romanos στο Costa Navarino. Πρόκειται για στέλεχος με περισσότερα από 30 χρόνια διεθνούς εμπειρίας σε 15 προορισμούς παγκοσμίως, από τη Μάλτα, την πατρίδα του, έως το Λονδίνο, την Ιταλία, την Κολομβία και πιο πρόσφατα την Κόστα Ρίκα, όπου κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή στο Four Seasons Resort Papagayo – ξενοδοχείο που βραβεύθηκε ως το #1 Resort στην Κεντρική Αμερική στα Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2024.

Ο Adrian Messerli, Πρόεδρος των Λειτουργιών Ξενοδοχείων της Four Seasons για Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία, δήλωσε:

«Είμαι χαρούμενος που ο Ian αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή στο Πόρτο Χέλι. Η εμπειρία και η γνώση του στην παγκόσμια και ελληνική αγορά φιλοξενίας θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη αυτών των εξαιρετικών εγκαταστάσεων.»

Στο ίδιο πνεύμα, ο Paul Coulson, Πρόεδρος της Hinitsa Bay Holdings, τόνισε:

«Πρόκειται για έναν εξαιρετικό διορισμό. Η παγκόσμια εμπειρία του Ian στην ανάπτυξη πολυτελών θέρετρων θα ενισχύσει τη δημιουργία μιας μοναδικής εμπειρίας φιλοξενίας σε έναν προορισμό που έχει τις προοπτικές να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς.»

Το νέο resort θα δημιουργηθεί στο παραθαλάσσιο οικόπεδο 750 στρεμμάτων με 3,25 χιλιόμετρα ακτογραμμής στον κόλπο της Χινίτσας, προσφέροντας ανεμπόδιστη θέα στον Αργολικό κόλπο και στο νησί των Σπετσών. Θα περιλαμβάνει 80 δωμάτια και σουίτες, 30 μπανγκαλόου, καθώς και ιδιωτικές βίλες υπό την υπογραφή της Four Seasons. Στοχεύει να συνδυάσει την πολυτελή φιλοξενία με την τοπική αυθεντικότητα, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση στην παραλία, στο Πόρτο Χέλι και σε φυσικά μονοπάτια της περιοχής.

Ο Ian Ciappara, σχολιάζοντας την επιστροφή του στην Ελλάδα και την ανάληψη των νέων καθηκόντων, δήλωσε:

«Χαίρομαι πολύ που αναλαμβάνω το opening αυτού του συναρπαστικού project στον κόλπο της Χινίτσας. Η παρουσία μου εδώ από τα πρώτα στάδια του έργου θα μου επιτρέψει να συνδεθώ ουσιαστικά με την τοπική κοινότητα και να γνωρίσω καλύτερα αυτή την πανέμορφη περιοχή. Είχα τη χαρά να ζήσω τρία χρόνια στην Ελλάδα και ανυπομονώ να συνδεθώ ξανά με τον τόπο, δημιουργώντας ένα Four Seasons που θα σέβεται και θα αναδεικνύει τον τοπικό χαρακτήρα.»

Ο ίδιος υπογράμμισε επίσης τη σημασία του μάρκετινγκ στην προσέγγισή του στη φιλοξενία:

«Η επιτυχία προέρχεται από τη συνειδητοποίηση ότι κάθε στοιχείο ενός ξενοδοχείου έχει λόγο ύπαρξης και μια ιστορία να αφηγηθεί. Είμαι ενθουσιασμένος που ξεκινώ αυτό το ταξίδι στο Πόρτο Χέλι, διατηρώντας τον αυθεντικό χαρακτήρα της περιοχής, ενώ δημιουργούμε νέες εμπειρίες που θα αναδείξουν τον προορισμό και την τοπική κουλτούρα.»

Το Four Seasons Resort and Residences Porto Heli φιλοδοξεί να τοποθετήσει την περιοχή δυναμικά στον χάρτη της παγκόσμιας πολυτελούς τουριστικής αγοράς, ενισχύοντας ταυτόχρονα την τοπική οικονομία και την αναπτυξιακή προοπτική της Αργολίδας.