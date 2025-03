Ο νέος γενικός διευθυντής του One&Only Aesthesis Athens

Το One&Only Aesthesis, το υπερπολυτελές resort στην εμβληματική Αθηναϊκή Ριβιέρα, ανακοίνωσε την ανάληψη καθηκόντων του Gerald Krischek ως νέου γενικού διευθυντή.

Με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας ως γενικός διευθυντής σε διακεκριμένα ξενοδοχεία της Ευρώπης, ο Gerald Krischek, όπως τονίζεται, φέρνει στο One&Only Aesthesis Athens μοναδική τεχνογνωσία στη διαχείριση πολυτελών ξενοδοχείων. Η αξιοσημείωτη καριέρα του περιλαμβάνει ηγετικούς ρόλους σε εμβληματικά ξενοδοχεία όπως το Prince de Galles στο Παρίσι, το Hotel Bristol στη Βιέννη και το Hotel Goldener Hirsch στο Σάλτσμπουργκ, όπου η θητεία του χαρακτηρίστηκε από σημαντικές επιδόσεις στη στρατηγική επανατοποθέτηση, την ικανοποίηση των επισκεπτών, καθώς και την επίτευξη εξαιρετικών οικονομικών αποτελεσμάτων.

«Είμαι ενθουσιασμένος που εντάσσομαι στην ομάδα του One&Only Aesthesis και επιστρέφω στην Ελλάδα, έναν προορισμό που κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου», δηλώνει ο Gerald Krischek. «Το resort αποτυπώνει μοναδικά το πνεύμα της ελληνικής φιλοξενίας και ανυπομονώ να συνεργαστώ με την ταλαντούχα του ομάδα για να δημιουργήσουμε εξαιρετικές εμπειρίες για τους επισκέπτες».

Πέραν της επιχειρησιακής του ηγεσίας, ο Krischek έχει διακριθεί ως κορυφαίο στέλεχος στον κλάδο της φιλοξενίας. Συγκεκριμένα, έχει διατελέσει Πρόεδρος του Business Council για τη Γαλλία και το Μονακό, ενώ το 2023 τιμήθηκε με τον τίτλο "General Manager of the Year" για τη The Luxury Collection – Worldwide. Επιπλέον, διαθέτει Executive MBA στο Luxury Management και εκτεταμένη εμπειρία στη γενική διοίκηση, το luxury branding, την ανάπτυξη ταλέντων και τη βελτιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης. Παράλληλα, κατέχει σε βάθος τη δυναμική της περιοχής, καθώς στο παρελθόν υπηρέτησε ως Area Director of Sales & Marketing για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία. Αυτή η εμπειρία τού προσφέρει σημαντική αντίληψη της τοπικής αγοράς, επιστρέφοντας πλέον για να ηγηθεί του One&Only Aesthesis.

Πολύγλωσσος επαγγελματίας, με ευχέρεια στη γερμανική, αγγλική και γαλλική γλώσσα, ο Gerald Krischek φέρει μαζί του ένα στρατηγικό όραμα, πάθος για την αριστεία και μια ηγετική προσέγγιση με έμφαση στα αποτελέσματα. Έτσι, οι γνώσεις και η πλούσια εμπειρία του στον χώρο της φιλοξενίας θα συμβάλουν σημαντικά στη συνέχιση της επιτυχούς πορείας του resort και στην περαιτέρω εδραίωσή του ως κορυφαίου προορισμού πολυτελείας.