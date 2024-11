Δράσεις βιωσιμότητας από τις μισές κορυφαίες ταξιδιωτικές επιχειρήσεις στον κόσμο

Περισσότερες από τις μισές από τις 250 κορυφαίες ταξιδιωτικές επιχειρήσεις στον κόσμο έχουν πλέον θέσει στόχους για το κλίμα, αποκαλύπτει νέα έρευνα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC).

Όπως επισημαίνει, το 53% των 250 κορυφαίων επιχειρήσεων έχουν πλέον θέσει στόχους, έναντι 42% το 2021.

Τα στοιχεία παρουσιάζονται στην έκθεση Net Zero Roadmap for Travel and Tourism του WTTC, η οποία παρουσιάστηκε στο συνέδριο Cop29 για το κλίμα στο Αζερμπαϊτζάν.

Μεταξύ αυτών των επιχειρήσεων, το ένα τρίτο έχει δεσμευτεί για τους στόχους της πρωτοβουλίας Science-Based Targets (SBTi) – διπλάσιος αριθμός από το 2021.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι υπήρξε «σημαντική μείωση» στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των ταξιδιών και τουρισμού, στο 6,5% των παγκόσμιων εκπομπών το 2023 από το ανώτατο όριο του 7,8% το 2019.

Το WTTC αναφέρει: «Το 2023, η αεροπορική βιομηχανία πέτυχε μείωση 6% στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έναντι του 2019, όταν τα ταξίδια και ο τουρισμός ήταν στο αποκορύφωμά τους, ενώ οι κλάδοι της κρουαζιέρας και των καταλυμάτων μείωσαν αυτές τις εκπομπές και οι δύο κατά 11%.

Η Julia Simpson, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του WTTC, δήλωσε: «Ο επείγων χαρακτήρας της δράσης για το κλίμα στον τομέα μας δεν ήταν ποτέ πιο ξεκάθαρος. Η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί μελλοντική απειλή – είναι εδώ, και όλοι αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες. Αυτός ο ενημερωμένος οδικός χάρτης είναι μια έκκληση για δράση για κάθε επιχείρηση στον τομέα των ταξιδιών και του τουρισμού. Ο τομέας προχωρά. αλλά δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε στις μέχρι τώρα θετικές επιδόσεις».

Το WTTC ζήτησε επίσης αυξημένη χρήση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων και ευκολότερη πρόσβαση σε πράσινη χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ που δεν διαθέτουν πόρους για την εφαρμογή μέτρων βιωσιμότητας.