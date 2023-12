Η παγκόσμια πρωτιά της Ρόδου στις αναζητήσεις της Google και το "κλαμπ της μιζέριας"

Παγκόσμια πρωτιά πέτυχε η Ρόδος στις αναζητήσεις της Google στην κατηγορία "The most Googled travel cities and islands of 2023".

Σχολιάζοντας την είδηση σε ανάρτησή του στο Facebook ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος γράφει:

"Στον υπέροχο κόσμο του διαδικτύου θαυμάζω πολλά, όπως πιστεύω όλοι, και για επίσης πολλά απορώ.

Προχθές υποδεχθήκαμε μια υπέροχη είδηση, αυτή της παγκόσμιας πρωτιάς της Ρόδου σε αναζητήσεις της Google στην κατηγορία "The most Googled travel cities and islands of 2023".

Υπέροχη είδηση. Συγκλονιστική λέω εγώ, ειδικά αν ζεις από τον Τουρισμό.

Δύο ημέρες τώρα, από την ανακοίνωση αυτή και μετά, μια βόλτα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με έκανε κοινωνικά σοφότερο.

Ποιά πρωτιά και ποιά επιτυχία! Την φωτιά του Ιουλίου είδα μόνο να προβάλει το γνωστό, είμαι άλλωστε αυτός που έδωσα και τον τίτλο σε αυτή την ομάδα συμπολιτών μας, κλαμπ της μιζέριας και της κακομοιριάς.

Την φωτιά "γκούγκλαραν" και όχι την Ρόδο, όχι τον προορισμό, ισχυρίζεται το κλαμπ.

Μάλιστα. Το γνωστό κλαμπ έχει εξήγηση για όλα. Μόνο που οι εξηγήσεις του αφορούν αποκλειστικά την κακή είδηση. Η καλή είδηση είναι κατ' αυτούς επικίνδυνη και απαγορευμένη.

Εγώ πάλι, επειδή με τρώει το χέρι μου, και λίγο το μυαλό μου, δεν ησυχάζω.

Έχω να προστατεύσω την εξαιρετική και σκληρή δουλειά πολλών ανθρώπων. Εχω όμως και την αγωνία να αγωνιστώ να μην επικρατήσει αυτή η ισοπεδωτική αντίληψη που τα θέλει όλα μαύρα και αρνητικά. Η αντίληψη που τους θέλει όλους κοντούς και λίγους και την ζωή μαύρη και χωρίς προοπτική.

Δούλεψαν πολλοί άνθρωποι και επι σειρά ετών για αυτό το αποτέλεσμα. Καμία φωτιά δεν έφερε την Ρόδο στην πρώτη θέση παγκοσμίως στο "γκουγκλάρισμα". Ναι, η φωτιά πρόσθεσε αναζητήσεις στην Ρόδο, όπως πρόσθεσε αναζητήσεις και σε τουριστικούς προορισμούς στη Νότια Ισπανία, στη Γαλλία, στην Πορτογαλία και στην Χαβάη που επίσης υπέφεραν και αυτοί από wildfires το καλοκαίρι. Για κανένα όμως απο αυτούς τους προορισμούς, αυτές οι αναζητήσεις δεν έφτασαν ώστε να τους ανεβάσουν, όχι στην πρωτιά αλλά ούτε στην δεκάδα.

Μια ψηφιακή καμπάνια που τρέχουμε τα τελευταία χρόνια, εξαιρετικά καλά σχεδιασμένη λέω εγώ, έχει φέρει αποτελέσματα ήδη απο το 2021 και 2022. Το 2022 κλείσαμε με 431 εκατομμύρια impressions. Το 2023, που είναι ακόμα σε εξέλιξη, έχει ήδη ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια.

Το 2022, η Ρόδος βγήκε πολύ ψηλά στους πιο trendy προορισμούς του Tripadvisor και στους top προορισμούς της Ευρώπης.

Φέτος, αμέσως μετά τις δασικές πυρκαγιές της Ρόδου, κτίσαμε σε χρόνο ρεκόρ την καμπάνια "Rhodes, What you love is here" που έτρεξε σε 124 χώρες.

Σε μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης (π.χ. Sky News, The Times, Guardian, Stern & Geo, The NY Times, DW) σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Youtube, επαναλαμβάνω, σε 124 χώρες.

Με πάνω από 250 ψηφιακές δράσεις και με συνεργασίες με σχεδόν όλους τους μεγάλους ταξιδιωτικούς οργανισμούς (Tour Operators, Τravel Agents, αεροπορικές εταιρείες).

Εν τω μεταξύ φέτος και παρά το γεγονός οτι η Ρόδος έχασε το καλύτερο δεκαήμερο της σεζόν, έσπασε εκ νέου το ιστορικό της ρεκόρ.

Η καλή είδηση, είναι οξυγόνο

Η καλή είδηση, είναι προοπτική

Η καλή είδηση, είναι ευκαιρία.

Μια κοινωνία που δεν μπορεί να χαμογελάσει στην καλή είδηση, είναι καταδικασμένη να κλάψει στην κακή.

Οι συνεργάτες μου και εγώ, δεν είμαστε διατεθειμένοι να περιμένουμε απαθείς την κακή είδηση για να κερδίσουμε στον ανταγωνισμό για το πιο γοερό κλάμα.

Χαμολάστε! Το αξίζετε όλοι.

Καλημέρα "