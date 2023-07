Ο πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Αθήνας

Yποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Αθήνας, με το συνδυασμό του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά», θα είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA) και Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA), κ. Νικόλας Κελαϊδίτης στις επερχόμενες Δημοτικές – Περιφερειακές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στις 8 και 15 Οκτωβρίου 2023.

Ο κ. Κελαϊδίτης βρίσκεται στη λίστα υποψηφίων του συνδυασμού «Αθήνα Ψηλά» η οποία ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες.

Ο Νικόλας Κελαϊδίτης είναι επίσης πρόεδρος της «Επιτροπής Τουρισμού» της ECTAA («The European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations») και Αντιπρόεδρος του ΙΝΣΕΤΕ («Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων»).

Πρόσφατα, επιλέχθηκε ως μέλος της ομάδας ειδικών «Together for EU Tourism – T4T» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της οποίας θα συμμετέχει στις εργασίες της υπό-ομάδας ψηφιακής μετάβασης. Μιλά Αγγλικά και Γαλλικά.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969, σπούδασε Marketing Management στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ είναι κάτοχος MBA in Strategic Promotion and Tourism Communication Plans. Εργάζεται συνεχώς στον τομέα του τουρισμού από το 1987 και είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του τουριστικού γραφείου «World of Passepartout» καθώς και σύμβουλος και διαχειριστής στις εταιρείες «Blue Lemur Investments», «Frida Travel Experience» και «Danaos Travel».