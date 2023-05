Στη Ρόδο οι The World’s Longest Honeymooners

Στη Ρόδο βρέθηκαν στο διάστημα από 27 Απριλίου έως 2 Μαΐου 2023 οι διάσημοι Αμερικανοί bloggers Mike και Anne Howard, ιδιοκτήτες και διαχειριστές του ταξιδιωτικού ιστότοπου www.HoneyTrek.com, με 217.000 followers στο Facebook, 35.400 followers στο Instagram και 107.800 followers στο Twitter. Το ταξιδιωτικό blog έχει αναγνωστεί από εκατοντάδες Μέσα Ενημέρωσης και συγκεκριμένα από το U.S.A. Today έως το Lonely Planet.

Θερμός υποστηρικτής του είναι και το National Geographic, το οποίο, πρότεινε στους δύο δια βίου honeymooners τη συγγραφή ενός βιβλίου που να περιγράφει τα ταξίδια που πραγματοποίησαν, τις εμπειρίες, τις περιπέτειες και τις εντυπώσεις τους, βιβλίο το οποίο τελικά εξέδωσαν, μεταφράστηκε σε τέσσερις γλώσσες και πολύ σύντομα έγινε best seller. Στη συνέχεια εξέδωσαν άλλο ένα βιβλίο επίσης ταξιδιωτικού περιεχομένου, το Ultimate Journeys for Two: Extraordinary Destinations.

Την περίοδο αυτή, και προκειμένου να εκδώσουν το επόμενο βιβλίο τους που θα αφορά την Αμερική, βρίσκονται σε διετή αναζήτηση εννέα χωρών, έχοντας ήδη διανύσει 73.000 χιλιόμετρα με το vintage RV τους το οποίο αποκαλούν χαϊδευτικά Buddy the Camper αφιερώνοντας το 40% του ετήσιου χρόνου τους στη γενέτειρα τους και το υπόλοιπο 60% σε άλλες χώρες. Σε πρώτη φάση έχουν εκδώσει τον βραβευμένο ταξιδιωτικό οδηγό Lowell Thomas, Comfortably Wild: The Best Glamping Destinations in North America που διακρίνεται για τη διαφορετικότητα του σε σχέση με άλλους του είδους του.

Στην ουσία, το ζευγάρι είναι η προσωποποίηση της πραγματικής έννοιας των digital nomads, είναι ταξιδιώτες πλήρους απασχόλησης με ακόρεστη δίψα για περιπλάνηση. Ξεκίνησαν να ταξιδεύουν τον Ιανουάριο του 2012, αμέσως μετά τον γάμο τους και από τότε έχουν επισκεφθεί χώρες και από τις επτά ηπείρους, πραγματοποιώντας στην ουσία το μεγαλύτερο μήνα του μέλιτος στον κόσμο.

Το διάστημα βρέθηκαν στη Ρόδο προκειμένου να δουν από κοντά και να αποτυπώσουν τις ομορφιές της. Επισκέφθηκαν τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ρόδου συνοδεία ξεναγού, τις Πηγές Καλλιθέας, το παραδοσιακό χωριό Κοσκινού, τις Επτά Πηγές, την παραλία της Τσαμπίκας και το Μοναστήρι της Παναγίας Τσαμπίκας της Ψηλής, την Ακρόπολη και τον οικισμό της Λίνδου. Είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο Μουσείο της Μέλισσας, στην Κοιλάδα των Πεταλούδων, στο Κάστρο της Κρητηνίας και τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Καμείρου.

Φανατικοί υποστηρικτές των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, επισκέφθηκαν το θαλάσσιο πάρκο της εταιρίας Blutopia στην Αλιμιά, έκαναν sea kayak στη Λίνδο με την εταιρία Rhodes – Trekking Hellas και δοκίμασαν τα τοπικά κρασιά στο οινοποιείο της Αναστασίας Τριανταφύλλου στον Καλαμώνα και την τοπική παραδοσιακή κουζίνα.

Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Αθανάσιος Βυρίνης δήλωσε: «Η προσέγγιση της αγοράς των Η.Π.Α. έχει ως στόχο τη διεύρυνση της συγκεκριμένης αγοράς στο νησί μας η οποία τα τελευταία δυο χρόνια παρουσιάζει μία σταθερή ανοδική πορεία. Οι Αμερικανοί τουρίστες στατιστικά ξοδεύουν τα περισσότερα χρήματα ημερησίως στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, η Ρόδος αποτελεί έναν αγαπημένο προορισμό γι΄ αυτούς καθώς διαθέτει εκτός από ιστορία και μνημεία και μία φύση που προσφέρεται για εναλλακτικούς τρόπους τουρισμού».