ΑΑΔΕ | Η συνεργασία με τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης φέρνει αποτελέσματα | 70.000 έλεγχοι και έσοδα 103 εκατ. ευρώ

Tα στοιχεία, που έλαβε η ΑΑΔΕ από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, οδήγησαν στη διασταύρωση περισσότερων από 70.000 διαχειριστών/ιδιοκτητών ακινήτων που δεν είχαν δηλώσει πραγματικά εισοδήματα, αποφέροντας τελικά επιπλέον έσοδα συνολικού ύψους 103 εκατ. ευρώ.

Αυτό ανέφερε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, σε συζήτηση στο 8ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

"Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το νομικό πλαίσιο που εισήχθη λειτουργεί με επιτυχία", τόνισε ο κ.Πιτσιλής. "Η νομοθεσία και τα μνημόνια συνεργασίας που έχουμε υπογράψει με τις πλατφόρμες, μας έδωσαν τη δυνατότητα να εντοπίσουμε αυτούς που θεωρούν ότι μπορούν να παράγουν έσοδα από βραχυπρόθεσμες μισθώσεις χωρίς να τα δηλώνουν. Η συνεργασία με τις πλατφόρμες γίνεται ολοένα και πιο αποδοτική και αποτελεσματική, βοηθώντας μας να εξελίξουμε τα ψηφιακά μας εργαλεία. Συνεχίζουμε τους ελέγχους μας, προκειμένου να προστατεύσουμε το δημόσιο συμφέρον και τον υγιή ανταγωνισμό".

Στη συζήτηση μεταξύ της ΑΑΔΕ, της Airbnb, της Booking και της Vrbo την οποία συντόνισε η δημοσιογράφος Σοφία Μπερετάνου, και οι τρεις πλατφόρμες υπογράμμισαν τα θετικά αποτελέσματα της συνεργασίας με την Αρχή και της εφαρμογής του καινοτόμου "Αριθμού Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ)" .

Από την πλευρά της Airbnb, ο Country Manager για την Ιταλία και τη ΝΑ Ευρώπη, Giacomo Trovato, μίλησε για τα πλεονεκτήματα του Μνημονίου που έχει συνάψει η ΑΑΔΕ με τις πλατφόρμες, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής για όλη την Ευρώπη. Επισήμανε δε ότι με το μητρώο βραχυχρόνιας διαμονής έχει διαμορφωθεί ένα σαφές πλαίσιο όσον αφορά τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων, την ενίσχυση της διαφάνειας και την υποστήριξη του υγιούς ανταγωνισμού.

"Χαίρομαι που η συνεργασία μας με τις ελληνικές Αρχές θα συνεχιστεί - και ελπίζω να επεκταθεί. Καθώς προχωράμε προς πιο σαφείς, συνεπείς και εναρμονισμένους κανόνες βραχυπρόθεσμης μίσθωσης (STR) σε όλη την ΕΕ, η Ελλάδα έχει ήδη αποδείξει με επιτυχία πώς η εξορθολογισμένη κοινή χρήση δεδομένων και οι κοινές προσπάθειες με τις πλατφόρμες είναι o δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τη δουλειά με την Κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες", ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο, εκ μέρους της VRBO, της εταιρείας καταλυμάτων διακοπών του Expedia Group, ο Jean-Philippe Monod de Froideville, Senior VP, για τις Παγκόσμιες Κυβερνητικές και και Εταιρικές Υποθέσεις, υπογράμμισε πως το Μνημόνιο είναι μια σημαντική πρωτοβουλία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

"Το MoU εγγυάται τη διαφάνεια στον τομέα των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων και επιτρέπει στους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές ακινήτων να δραστηριοποιούνται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία". Επιτρέπει στους χρήστες να επωφεληθούν πλήρως από την ανάκαμψη της τουριστικής και ταξιδιωτικής βιομηχανίας, καθώς συνεργάζονται με το Ελληνικό Δημόσιο για την αποτίμηση της συμβολή των ενοικιαζόμενων καταλυμάτων διακοπών στην ελληνική οικονομία. Τέλος, ανέφερε ότι "ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στον κλάδο και τη διασφάλιση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις".

Τέλος, συμμετέχοντας εκ μέρους της Booking.com, η Inge Janssen, Διευθύντρια Δημοσίων Υποθέσεων EMEA, υπογράμμισε ότι η Booking.com είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την παραγωγική συνεργασία με την Αρχή που οδήγησε σε αυτή τη συμφωνία η οποία παρέχει διαφάνεια για όλους στο χώρο των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα.

Επισήμανε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι ένα βήμα μπροστά από την ΕΕ με αυτή τη σαφή νομοθεσία, που βασίζεται σε ένα εθνικό μητρώο, σε συνδυασμό με σαφείς και βελτιστοποιημένες απαιτήσεις κοινής χρήσης δεδομένων, που είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι όλοι παίζουν με τους ίδιους κανόνες, διασφαλίζοντας έτσι ένα θετικό αποτέλεσμα για τους ταξιδιώτες, τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τις τοπικές οικονομίες. Σημείωσε, κλείνοντας, πως η Booking.com βλέπει τα ταξίδια ως μια “δύναμη για το καλό” και πως οι διαδικτυακές ταξιδιωτικές πλατφόρμες έχουν κρίσιμο ρόλο να διαδραματίσουν βοηθώντας τον τουριστικό τομέα να κάνει τη διπλή μετάβαση προς ένα πιο πράσινο, πιο ψηφιακό και πιο ανθεκτικό μέλλον στη μετα- Covid εποχή.

Από αριστερά: Σοφία Μπερετάνου, Δημοσιογράφος Athina 984, Head of international relations, EΚΟΜΕ - Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - Jean-Philippe Monod de Froideville, Senior VP, Global Government and Corporate Affairs, Expedia Group - Inge Janssen, Director, Public Affairs EMEA, Booking.com - Giacomo Trovato, Country Manager, Italy and SE Europe, Airbnb