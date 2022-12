O Έλληνας που γεννήθηκε για να διοικεί Four Seasons Hotels - Τώρα στο Μόντρεαλ

Γενικός διευθυντής στο Four Seasons Hotel Montreal αναλαμβάνει ο Σαμ Ιωαννίδης, ο οποίος, περίπου τέτοια εποχή του 2017, ανακοινώθηκε για τη θέση του γενικού διευθυντή του Four Seasons Astir Palace, που θα άνοιγε το 2018 στην Αθήνα. Έμεινε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019 στην Αθήνα και τότε μετακόμισε στο ξενοδοχείο Four Seasons Resort Sharm El Sheikh για την ίδια ηγετική θέση.

Άλλωστε, ο Σαμ Ιωαννίδης έχει μια εντυπωσιακή θητεία 30 ετών στα Four Seasons Hotels and Resorts, σε διάφορα μέρη του πλανήτη, διαθέτοντας πλούσια παγκόσμιε εμπειρία.

Ο κ. Ιωαννίδης δηλώνει υπερήφανος ως Έλληνας και είναι πολύ χαρούμενος που ανέλαβε το άνοιγμα του Four Seasons Astir Palace γιατί ο νέος Αστέρας στην Αθήνα εισήγαγε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα υψηλότερα πρότυπα πολυτέλειας και εξυπηρέτησης των πελατών.

Ο Σαμ Ιωαννίδης γεννήθηκε στη Φρανκφούρτη από Έλληνες γονείς. Μεγάλωσε στη Γερμανία και στην Ελλάδα, και στη συνέχεια μετακινήθηκε στο Τορόντο, την έδρα της Four Seasons Hotels and Resorts, προκειμένου να ολοκληρώσει τις σπουδές του στον κλάδο της φιλοξενίας και να ξεκινήσει την καριέρα του.

Εντάχθηκε στην Four Seasons το 1998 ως Διευθυντής Εστιατορίων στο Four Seasons Hotel Toronto και στη συνέχεια ανέβηκε στις τάξεις των τμημάτων τροφίμων και ποτών. Εκτός από το Τορόντο, εργάστηκε σε ξενοδοχεία της αλυσίδας στο Νέβις, το Παλμ Μπιτς, το Χιούστον, τη Βοστώνη και τη Νέα Υόρκη.

Το 2013, μετακόμισε σε χώρες εκτός ΗΠΑ, ξεκινώντας από το Four Seasons Hotel Baku, πριν ανοίξει το Four Seasons Hotel Abu Dhabi στο νησί Al Maryah και στη συνέχεια αναλάβει το ρόλο του γενικού διευθυντή στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens. Μέχρι πρόσφατα, ο Σαμ κατείχε τον τίτλο του Γενικού Διευθυντή του Four Seasons Resort Sharm El Sheikh, όπου επέβλεπε το σύνολο των λειτουργιών του, μετά από μια εκ βάθρων ανακαίνιση.

Ο Σαμ Ιωαννίδης, στα 30 χρόνια που βρίσκεται στην Four Seasons, καταγράφει ρεκόρ ανοιγμάτων νέων ξενοδοχείων, τα οποία έχει καταφέρει να ενσωματώσει στις τοπικές κοινότητες. Παράλληλα, έχει πετύχει να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στους πελάτες των Four Seasons με την απαράμιλλη τεχνογνωσία του, όπως αναφέρει η διοίκηση της πολυτελούς ξενοδοχειακής αλυσίδας.