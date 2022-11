«Feel the rhythm… Let’s make it happen» ήταν ο τίτλος της άκρως... ρυθμικής τοποθέτησης του Δρ Σάββα Τρίχα, PhD Human Resources Management & Marketing στο 20ο ετήσιο συνέδριο του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας – IIA Greece, το οποίο λαμβάνει χώρα σήμερα 3 Νοεμβρίου 2022 στο Μέγαρο Μουσικής με κεντρικό θέμα «Feel the Rhythm».

Μια διαφορετική τοποθέτηση στο συνέδριο, εν είδει επαγγελματικής ενδυνάμωσης, έκανε ο Δρ Σάββας Τρίχας, δίνοντας στο κοινό τη λύση για το πως κάποιος μπορεί να ανατρέψει τη δύσκολη, εργασιακή, κατάσταση στην οποία μπορεί να βρεθεί, χρησιμοποιώντας μια άσχημη στιγμή μιας γνωστής ξένης αθλήτριας εν ώρα αγώνα, η οποία κατάφερε να ανατρέψει το κακό κλίμα σε βάρος της με τη δυναμική συμπεριφορά της.

«Αντιξοότητα, εμπόδια και δυσκολίες θα υπάρχουν πάντα, σημασία έχει πόσο γρήγορα σηκώνεσαι από αυτά» υποστήριξε από το βήμα του συνεδρίου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος ο Δρ. Τρίχας, φέρνοντας παραδείγματα όπως αυτά του Άλμπερτ Αϊνστάιν και του Μάικλ Τζόρνταν και συμπληρώνοντας «πως η επιτυχία δεν είναι το αντίθετο της αποτυχίας, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της».

O διακεκριμένος ομιλητής έκανε στη συνέχεια μια μνεία ειδικά στο εργασιακό περιβάλλον, τονίζοντας ότι πάντα συμβαίνουν σε αυτό άσχημα γεγονότα, τα οποία εντυπώνονται στους εργαζόμενους ως κακές εργασιακές αναμνήσεις, αλλά αυτά είχαν μέσα τους πάντα το συναίσθημα.

Μίλησε, εξάλλου, και για τον γρίφο της εργασιακής ευτυχίας, αναφερόμενος σε αυτό το σημείο στη Μεγάλη Παραίτηση, ένα φαινόμενο που υπάρχει έντονα τους τελευταίους μήνες στα εργασιακά, ως απόρροια της πανδημίας, ενώ όπως πρόσθεσε το 70% του πληθυσμού έχει υποστεί το λεγόμενο ‘’psychological check out’’.



Δύο επίσης σημαντικά στοιχεία από την τοποθέτηση του κ. Τρίχα ήταν τα εξής: «Αν η μόνη ανταμοιβή από τη δουλειά σου είναι τα χρήματα, οι ανταμοιβές σου δεν θα είναι ποτέ αρκετές» και το ό,τι Τα σπουδαιότερα πράγματα στον κόσμο δεν μπορεί να τα χωρέσει μια τσέπη, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, καταλήγοντας ότι την απάντηση στην εργασιακή ευτυχία μπορεί να τη δώσει μόνο ο ίδιος ο άνθρωπος.