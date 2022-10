Μόνο για πολύ εύπορους τουρίστες το νέο πολυτελές resort στα Αστέρια Γλυφάδας

To καλοκαίρι του 2023 αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του το νέο πολυτελές resort One & Only Aesthesis στα Αστέρια Γλυφάδας, που φιλοδοξεί να μετατρέψει την Αθηναϊκή Ριβιέρα σε κορυφαίο προορισμό πολυτελούς φιλοξενίας. Αυτό τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Grivalia Hospitality Γιώργος Χρυσικός, στο πλαίσιο της 23η Prodexpo, που πραγματοποιείται Δευτέρα 24 και Τρίτη 25 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Σχετικά έγραψε το Tornos News στις 20 Οκτωβρίου.

Συνομιλώντας με την Χριστίνα Βίδου, δημοσιογράφο της ΕΡΤ, ο κ. Χρυσικός αναφέρθηκε στον τομέα του ultra luxury τουρισμού, επισημαίνοντας ότι έλειπε από το ελληνικό προϊόν όταν ξεκίνησε τη δραστηριότητά της η Grivalia Hospitality. «Τα ultra luxury ξενοδοχεία δεν υπήρχαν στην Ελλάδα και γι’ αυτό αποφασίσαμε να συστήσουμε την εταιρεία και να φέρουμε αυτά τα brands εδώ» είπε ο κ. Χρυσικός.

Εξήγησε ότι η δυσκολία που αντιμετωπίζει όποιος θέλει να επενδύσει στον τουρισμό πολυτελείας είναι ότι βάσει του τρόπου που ορίζουμε το ultra luxury δεν μπορεί κάποιος να πάρει παλιές ξενοδοχειακές μονάδες και να τις ανακατασκευάσεις, καθώς ήταν δομημένες και σχεδιασμένες με πολύ διαφορετικό τρόπο. Μία άλλη δυσκολία έγκειται στη γραφειοκρατία, καθώς συνήθως εμπλέκονται παρά πολλές δημόσιες υπηρεσίες, καθυστερώντας την όλη διαδικασία.

Αναφερόμενος στα σχέδια της εταιρείας, υπογράμμισε ότι εντός του επόμενου έτους θα ολοκληρωθούν τρεις επενδύσεις, τα Αστέρια Γλυφάδας, το glamping στη Βούλα και ένα πολυτελές ξενοδοχείο στην Πάρο. Ειδικά για την μεγάλη επένδυση στα Αστέρια ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Grivalia Hospitality είπε ότι θα περιλαμβάνει 128 κλειδιά, αλλά μόνο για τα 12 θα χρειάζεται να πάρει ο πελάτης ασανσέρ. Σημείωσε ότι στη συνολική έκταση των 280 στρεμμάτων η δόμηση θα καλύπτει μόνο τα 25 στρέμματα, ενώ ξεκινάει το έργο φύτευσης 200.000 φυτών και δέντρων.

Το πολυτελές θέρετρο, όπως είπε, θα απευθύνεται σε πολύ εύπορους επισκέπτες, προσφέροντας ένα προϊόν που δεν είναι ανταγωνιστικό με το υπάρχον τουριστικό προϊόν της χώρας. Τέτοιου είδους επενδύσεις, όμως έχουν πολλά οφέλη για τις περιοχές που γειτνιάζουν, ενισχύοντας την τοπική οικονομία.

Όσον αφορά την πορεία του ελληνικού τουρισμού, ο κ. Χρυσικός εκτίμησε ότι την επόμενη χρονιά δεν θα δούμε αρνητική ροή στον αριθμό των αφίξεων, αλλά ίσως υπάρξει επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης λόγω της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου.