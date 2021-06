Η Αθήνα είναι μια πόλη που θέλει κανείς να ζει...

Γράφει ο Βαγγέλης Βλάχος, Διευθύνων Σύμβουλος Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ)



Οι νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν τον τελευταίο ενάμισι χρόνο στον κλάδο του τουρισμού, επέβαλαν σε όλους όσοι εμπλεκόμαστε στον τομέα αυτό να ανταποκριθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά στον ρόλο μας. Ως Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), «ανασυνταχθήκαμε» και ξεκινήσαμε να επανασχεδιάζουμε την τουριστική ταυτότητα της Αθήνας, με βάση τα νέα δεδομένα.

Στις προτεραιότητές μας υπήρξε η διαβούλευση με τους φορείς του τουρισμού, αναγνωρίζοντας ότι μέσα από τη συνεργασία μπορούμε να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Με συνομιλητές μας τους εκπροσώπους όλων των κλάδων της αλυσίδας αξίας του τουρισμού, ο διάλογος αυτός συνεχίζεται και σήμερα, με κοινό στόχο να επαναφέρουμε την επισκεψιμότητα της Αθήνας στην ανοδική τροχιά, στην οποία βρισκόταν πριν από την πανδημία.

Ο Δήμος Αθηναίων έχει επιλέξει στρατηγικά να επενδύει, πρωτίστως, στην ίδια την πόλη και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της. Κάνοντας την Αθήνα περισσότερο ελκυστική, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού. Μια πόλη που θέλει κανείς να ζει είναι μια πόλη που θέλει και να επισκεφθεί.

Η Αθήνα, μέρα με τη μέρα, αλλάζει, εξελίσσεται, γίνεται καλύτερη. Ήδη έχουν δρομολογηθεί μία σειρά από έργα ανάπλασης στον Λυκαβηττό, στον Λόφο Στρέφη, στην Ακαδημία Πλάτωνος, στην Πλατεία Θεάτρου. Επιπλέον, μέσα από το πρόγραμμα «Υιοθέτησε την Πόλη σου» δημιουργήθηκαν «πάρκα τσέπης» σε περιοχές, όπως η Κυψέλη, ο Κολωνός, το Παγκράτι και το Μεταξουργείο, προσφέροντας περισσότερο ελεύθερο χώρο στους κατοίκους αυτών των πυκνοδομημένων περιοχών. Ταυτόχρονα, στο Δήμο σχεδιάζουμε τη δημιουργία και άλλων τέτοιων πρότυπων πάρκων σε ολόκληρη την πόλη, ενώ σταδιακά επισκευάζονται και αναβιώνουν, ένα προς ένα, τα εμβληματικά σιντριβάνια της Αθήνας. Η περίοδος του lockdown αποτέλεσε τον καταλύτη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών του Δήμου ενώ οι νέες ασφαλτοστρώσεις, οι επιπλέον φυτεύσεις δέντρων, η ενίσχυση του φωτισμού στους δρόμους και οι δράσεις καθαριότητας και anti-graffiti στην πόλη, δεν διακόπηκαν ούτε στιγμή. Τουναντίον, ενισχύθηκαν σημαντικά.

Στις βασικές μας προτεραιότητες, όλο αυτό το διάστημα υπήρξε και η ανάκαμψη του Συνεδριακού τουρισμού. Μέσω του Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών του Δήμου μας (ACVB), συνεχίζουμε δυναμικά να διεκδικούμε διεθνή συνέδρια και εκδηλώσεις προκειμένου να ενισχύσουμε την οικονομία της πόλης. Η Αθήνα έχει τη δυνατότητα να κερδίσει ξανά τη θέση που της αξίζει -προ πανδημίας βρισκόταν στη 17η θέση της διεθνούς συνεδριακής κατάταξης και στη 12η θέση της ευρωπαϊκής- και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε με εντατικούς ρυθμούς. Τον περασμένο Απρίλιο φέραμε την Αθήνα στο επίκεντρο της διεθνούς τουριστικής προβολής με τη διοργάνωση του 7ο Travel Trade Athens, ενώ δύο μήνες μετά φιλοξενήσαμε μία σειρά από FAM Trips με τη συμμετοχή εκπροσώπων μεγάλων τουριστικών οργανισμών από την Ευρώπη και την Αμερική. Σχεδόν από το ξεκίνημα της κρίσης, συνεργαστήκαμε με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO) και με το Γραφείο Συνεδρίων της Θεσσαλονίκης. Μέσα από έρευνες, webinars, αλλά και έναν κοινό στρατηγικό σχεδιασμό προσπαθούμε να ενισχύσουμε τη θέση της Αθήνας στον συνεδριακό τουρισμό, επιμένοντας σε πρωτόκολλα ασφαλείας που θα κάνουν την πόλη μας ανταγωνιστική ανάμεσα σε άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Μέσω του This is Athens, που είναι ο επίσημος ψηφιακός οδηγός της πόλης καταφέραμε καθ’ όλη τη διάρκεια του lockdown να διατηρήσουμε ζωντανή την εικόνα της Αθήνας στο εξωτερικό. Ετοιμάσαμε καμπάνιες όπως το «Even Lockdown is better in Athens», στην οποία παρουσιάσαμε ιστορίες από ψηφιακούς νομάδες, που επέλεξαν να εγκατασταθούν στην Αθήνα και να εργαστούν από εδώ κατά την περίοδο της πανδημίας, ενώ στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τον ιδιωτικό τομέα και τη σύμπραξη This is Athens and Partners, στείλαμε μηνύματα αγάπης στο εξωτερικό, υλοποιώντας την πρωτοποριακή καμπάνια «Love letters from Athens». Παράλληλα, δημιουργήσαμε σειρές podcasts, μέσω των οποίων γνωστές διεθνείς φωνές «ταξίδεψαν» το κοινό του This is Athens στον αγαπημένο τους προορισμό, την Αθήνα.

Η πόλη μας μπήκε δυναμικά και άρχισε να διεκδικεί μια θέση και στον «χάρτη» των διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών. Δημιουργήσαμε μέσα στο 2020 το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κινηματογραφικών Παραγωγών του Δήμου Αθηναίων (Athens Film Office) με στόχο να προσελκύσουμε ποιοτικές παραγωγές, με ανταγωνιστικά κίνητρα. Ήδη, τον τελευταίο χρόνο περισσότερες από 40 κινηματογραφικές και διαφημιστικές παραγωγές επέλεξαν την Αθήνα για τα γυρίσματά τους, ένα νούμερο που περιμένουμε να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Να σημειωθεί ότι το όφελος από τα φετινά γυρίσματα ανέρχεται περίπου στα 60 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που κατά ένα μεγάλο μέρος θα αξιοποιηθεί στην ενδυνάμωση της εγχώριας κινηματογραφικής βιομηχανίας. Για την προσέλκυση περισσότερων παραγωγών συνεργαζόμαστε στενά με την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου (ΕΑΚ) και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ), ενώ προωθούμε και την ανάπτυξη του κινηματογραφικού τουρισμού στην Αθήνα μέσα από κοινές δράσεις που αυτή την περίοδο δρομολογούμε με το Υπουργείο Τουρισμού.

Και βέβαια όλα όσα υλοποιούμε ή σχεδιάζουμε, αποτελούν μέρος της στρατηγικής της πόλης για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Μάλιστα, εδώ και λίγους μήνες, η Αθήνα, μέσω της ΕΑΤΑ, αποτελεί μέλος του Global Sustainable Tourism Council και πλέον αξιολογείται με βάση τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, ώστε να πιστοποιηθεί ως «βιώσιμος προορισμός». Παράλληλα, συμμετέχουμε στο World Council of Cultural Heritage, προκειμένου να επιτύχουμε τον τουρισμό «ιδανικού μεγέθους», ενώ διατηρούμε και την πολύτιμη συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, που μάς προσφέρει την τεχνογνωσία και τις καλές πρακτικές στη διαχείριση του προορισμού.

Αν κάτι μας δίδαξε η περιπέτεια της πανδημίας είναι πως η επόμενη μέρα του τουρισμού απαιτεί ενότητα και συνεργασία. Η προσπάθεια είναι κοινή και δεν περισσεύει κανένας._