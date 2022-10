Οι Βρετανοί αγοράζουν χειμερινά τουριστικά πακέτα σε ζεστές χώρες για να γλιτώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος

Όπως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ο χειμώνας στη Βρετανία θα είναι σκληρός από άποψη ενεργειακού κόστους.

Μετά την παραμονή στο σπίτι τα δύο χρόνια της πανδημίας, η χώρα αντιμετωπίζει μια διαφορετική πρόκληση, η οποία αυτή τη φορά «διώχνει» τους Βρετανούς από τις εστίες τους. Το κόστος του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, με τους λογαριασμούς να υπολογίζονται σε πάνω από 6.000 Λίρες ανά νοικοκυριό μέχρι την άνοιξη, δηλαδή περίπου 500 Λίρες το μήνα. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποιες εκτιμήσεις Μετεωρολόγων, που εκτιμώντας τις καιρικές συνθήκες, ανεβάζουν την τιμή της ενέργειας ανά νοικοκυριό, στις 7.700 Λίρες.

Το γεγονός αυτό έχει ωθήσει πολλούς Βρετανούς στο να σκεφτούν να περάσουν ένα μεγάλο μέρος του χειμώνα τους σε πιο ζεστές χώρες. Το ίδιο σκέφτηκαν και κάποια τουριστικά πρακτορεία, διαμορφώνοντας ανάλογα πακέτα που θα εξυπηρετήσουν αυτή τη νέα ανάγκη. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα The Heat Is On το οποίο προσφέρει το Travel Time World, υπόσχεται ότι τα ταξίδια του χειμώνα θα εξοικονομήσουν χρήματα στους Βρετανούς που θα επιλέξουν να ζήσουν κάποιο διάστημα στο εξωτερικό, σε περιοχές της Αφρικής και της Αυστραλίας, ή ακόμη και σε κρουαζιερόπλοιο, στα ζεστά νερά της Καραϊβικής για παράδειγμα και μάλιστα με τιμές που ξεκινούν από 20 λίρες Αγγλίας ανά άτομο ανά διανυκτέρευση.

Οι διάρκειες των ταξιδιών που προτείνονται, προκαλούν επίσης αίσθηση, αφού η μικρότερη διάρκεια είναι 4 εβδομάδες και η μεγαλύτερη 6 μήνες.

Αν και αρχικά οι τουριστικοί πράκτορες φαντάζονταν ότι τα πακέτα αυτά θα είχαν μεγαλύτερη απήχηση στους συνταξιούχους και στους ψηφιακούς νομάδες, διαπίστωσαν τελικά ότι η ζήτηση συντίθεται από ευρύτερες ομάδες Βρετανών, οι οποίοι ήδη εκμεταλλεύονται την ευκαιρία, καθώς θεωρούν ότι οι διακοπές στον ήλιο του χειμώνα, θα είναι φθηνότερες από τους λογαριασμούς ενέργειας.

Μένει να φτάσει ο ερχόμενος χειμώνας στο τέλος του, για να εξαχθούν ακριβή συμπεράσματα όσον αφορά στην εν λόγω "εκστρατεία" αλλά και σε άλλες παρόμοιες προσπάθειες που γίνονται μεταξύ θερμών και ψυχρών προορισμών-οι πρώτοι να προσελκύσουν τους δεύτερους και οι δεύτεροι να γλιτώσουν τα υπέρογκα κόστη, καταφεύγοντας στον τουρισμό.