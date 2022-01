Τα ”Rooms to let”  θέλουν και... ”Planet to let”

Πολύτιμα μηνύματα για όλους μας - συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των επαγγελματιών του τουρισμού - παραδίδει η ιδιαίτερα ευρηματική ταινία "Don't Look Up" που έκανε πρόσφατα πρεμιέρα στο Netflix σπάζοντας τα ρεκόρ τηλεθέασης.

Η ταινία αφηγείται πως ένας καταστροφικός κομητής πλησιάζει την Γη αλλά αντιμετωπίζεται επιπόλαια από τις ΗΠΑ - και κατ΄επέκταση το σύνολο της Ανθρωπότητας – με αποτέλεσμα την τελική καταστροφή του πλανήτη.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς της, πρόκειται για μια αλληγορία για την κλιματική αλλαγή αλλά και άλλους σοβαρούς κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζουμε με απίστευτη μυωπία, παράνοια, εγωκεντρισμό και ωχαδελφισμό.

(Σ.σ. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις όπως η πανδημία Covid και οι διάφοροι αρνητές, ανεμβολίαστοι, «ψεκασμένοι» κλπ. είναι τελειως συμπτωματική)

Οι κοσμογονικές (η κοσμοκαταστροφικές αν προτιμάτε) επιπτώσεις όλων αυτών στις προοπτικές του τουριστικού κλάδου καθίστανται αυτονόητες, ιδιαίτερα όταν η έννοια της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης αποτελεί ένα θεωρητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ο τουρισμός πρέπει να εναρμονιστεί με τους στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης που έχουν τεθεί για το 2030.

Στο ξεκίνημα λοιπόν του 2022, μας απομένουν λίγα μόνο χρόνια για να εξαφανίσουμε εκατοντάδες δισεκατομμυρια τόνους διοξειδιου του άνθρακα ετησίως, πριν το φαινόμενο του θερμοκηπίου αποδειχθεί απολύτως μη αναστρέψιμο, καθιστώντας την Υφήλιο μη κατοικήσιμη.

Ας το πάρουμε λοιπόν απόφαση ότι στην αντιμετώπιση τέτοιων πρωτοφανών προκλήσεων, όλοι έχουμε το προσωπικό μερίδιο ευθύνης μας και κανείς δεν περισεύει.

Όσο αισιόδοξες κι αν διαγράφονται οι προοπτικές της επόμενης θερινής σεζόν λοιπόν, οφείλουμε να κοιτάξουμε και λίγο μακρύτερα, λίγο ψηλότερα (όπως υπονοεί κι η ταινία) για να αποφύγουμε ή να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την επόμενη καταστροφική απειλή.

Για να έχουμε “Rooms to let” άλλωστε, πρέπει πρώτα να έχουμε και… “Planet to let”