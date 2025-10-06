Virtuoso | Η Ελλάδα τρίτη παγκόσμια επιλογή των Αυστραλών για ταξίδια πολυτελείας το 2026
06 Oct 2025, 11:46
Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη θέση της ως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς πολυτελούς τουρισμού διεθνώς, σύμφωνα με τη νέα έκθεση Virtuoso’s 2026 Luxe Report, που καταγράφει τις ταξιδιωτικές τάσεις εύπορων ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο.
Η ετήσια έρευνα, η οποία συγκεντρώνει δεδομένα από περισσότερους από 2.400 ταξιδιωτικούς συμβούλους του δικτύου Virtuoso —συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας—, αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει την τρίτη θέση ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς παγκοσμίως για το 2026, πίσω από την Ιαπωνία και την Ιταλία.
Η Ελλάδα ψηλά στις πολυτελείς αποδράσεις και στα ταξίδια του μέλιτος
Η χώρα μας ξεχωρίζει επίσης ανάμεσα στους πιο αγαπημένους προορισμούς για ταξίδια του μέλιτος, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση μετά τα Φίτζι και τις Μαλδίβες. Οι ελληνικοί προορισμοί συνδυάζουν αυθεντικότητα, φυσική ομορφιά και πολυτελείς υποδομές, αποτελώντας ιδανική επιλογή για ζευγάρια που αναζητούν ρομαντισμό, γαστρονομία και εμπειρίες υψηλής ποιότητας.
Η Ελλάδα διατηρεί παρουσία και στη λίστα με τους κορυφαίους προορισμούς για solo ταξιδιώτες, όπου βρίσκεται στην πέμπτη θέση, πίσω από την Ιαπωνία, την Ιταλία, τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Νέες τάσεις: Από την επιβράδυνση των ρυθμών έως τα ταξίδια εμπειρίας
Η έκθεση του Virtuoso αποτυπώνει σημαντικές αλλαγές στη συμπεριφορά των Αυστραλών ταξιδιωτών. Οι πολυτελείς ταξιδιώτες επιλέγουν πλέον λιγότερα αλλά μεγαλύτερης διάρκειας ταξίδια, με έμφαση στην ποιότητα και την εμπειρία.
Αναπτύσσονται ραγδαία οι εκδρομές περιπέτειας και τα expedition cruises, ενώ η αυθεντικότητα και η βιωσιμότητα παίζουν ολοένα μεγαλύτερο ρόλο στις επιλογές. Αποφυγή υπερτουρισμένων περιοχών και στροφή σε μικρότερους, λιγότερο γνωστούς προορισμούς χαρακτηρίζουν τις νέες ταξιδιωτικές συνήθειες.
Η πολυτέλεια επαναπροσδιορίζεται
Οι Αυστραλοί ταξιδιώτες επενδύουν περισσότερο σε κάθε ταξίδι, αναζητώντας εμπειρίες ιδιωτικότητας και αποκλειστικότητας: από private buyouts και yacht charters έως πλήρως all-inclusive πακέτα με γαστρονομία, μεταφορές και προσωπικές υπηρεσίες.
Η ευεξία (wellness travel) παραμένει βασικός πυλώνας, με έμφαση στη μακροπρόθεσμη υγεία και όχι σε προσωρινές αποδράσεις spa.
Οι κορυφαίοι προορισμοί για το 2026 (Αυστραλία – Νέα Ζηλανδία)
Παγκόσμιοι Προορισμοί:
Ιαπωνία
Ιταλία
Ελλάδα
Κροατία
Φίτζι
Ανερχόμενοι Προορισμοί:
Ανταρκτική
Σρι Λάνκα
Νορβηγία
Βιετνάμ
Αίγυπτος
Πόλεις:
Τόκιο
Κιότο
Παρίσι
Βαρκελώνη
Λονδίνο
Ταξίδια του Μέλιτος:
Φίτζι
Μαλδίβες
Ελλάδα
Ιταλία
Μπαλί
Solo Ταξίδια:
Ιαπωνία
Ιταλία
Καναδάς
Ηνωμένο Βασίλειο
Ελλάδα
Συνολικά, η Ελλάδα επιβεβαιώνει ότι παραμένει ισχυρό brand στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, με ιδιαίτερη δυναμική στον πολυτελή και εμπειρικό τουρισμό. Η συνέχιση της επένδυσης σε ποιοτικές υπηρεσίες, βιωσιμότητα και αυθεντικές εμπειρίες φαίνεται να εδραιώνει τη χώρα ως κορυφαίο προορισμό υψηλών προσδοκιών.
